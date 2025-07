Daniela Di Maggio da Sanremo a candidata della Lega alle elezioni in Campania, chi è la madre di Giogiò Cutolo

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Il segretario Matteo Salvini annuncia il nome della prossima candidata della Lega alle elezioni Regionali in Campania. Si tratta di Daniela Di Maggio, la madre di Giogiò Cutolo, giovane musicista ucciso per futili motivi da un minorenne pregiudicato a Napoli. La candidatura di Di Maggio è presentata dal vicepremier come un’opportunità per portare in Regione “la vita vera e un’esperienza di cultura, di arte di reazione civica e orgoglio”.

Chi è Daniela Di Maggio

Daniela Di Maggio ha 55 anni, nata a Napoli dove ha conseguito una laurea e due master.

Lavora come logopedista, counselor e terapista cognitivo comportamentale nel capoluogo campano.

IPA L’abbraccio tra Matteo Salvini e Daniela Di Maggio

Sposata con il regista teatrale Franco Cutolo, è madre di due figli: Ludovica e Giogò, vittima di un inspiegabile omicidio.

Daniela Di Maggio è diventata nota per l’attivismo civico dopo la tragica morte del giovanissimo figlio.

Del caso di Giogiò aveva parlato anche sul palco del Festival di Sanremo 2024: “Non deve più accadere: mio figlio era andato a prendere un panino ed è tornato morto”.

L’assassinio di Giogiò Cutolo

Giovanbattista Cutolo, detto affettuosamente Giogiò, era un musicista del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli.

Era un talentuoso pianista e virtuoso del corno, membro della Nuova Orchestra Scarlatti e della formazione dell’Ariston a Sanremo.

La sera del 31 agosto 2023 fu ucciso a colpi di pistola da un minorenne pregiudicato, aveva solo 24 anni.

L’omicidio, avvenuto in una paninoteca nel centro di Napoli, è stato causato da una discussione nata per futili motivi.

Candidata con la Lega alle elezioni in Campania

Il 31 luglio 2025, Daniela Di Maggio si trova in Senato per la presentazione della cosiddetta Legge Giogiò, proposta sulla sicurezza avanzata dalla Lega.

Nella conferenza stampa seguita all’incontro, il segretario Matteo Salvini ha annunciato la volontà di puntare su Di Maggio.

La donna, fino ad oggi estranea alla politica, sarà la candidata del partito guidato dal ministro alle prossime Regionali in Campania.

“Reagire alla morte di un figlio per mano di delinquenti non chiudendosi, odiando, arrabbiandosi ma aprendosi e facendo proposte culturali e politiche formando tanti giovani è qualcosa di bello”: così Salvini si è espresso su Di Maggio.

Il ministro ha “ringraziato Daniela” per aver scelto la Lega, offrendosi come “testimonianza incredibile” a tutti “i napoletani che vogliono cambiare”.