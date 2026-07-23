Daniela Florea trovata morta in casa a Torino avvolta in un lenzuolo, ci sarebbe un indagato per omicidio

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Giallo a Torino sulla morte di una donna di 35 anni, Daniela Florea, trovata priva di vita nel suo appartamento, il corpo avvolto in un lenzuolo in camera da letto. Da quanto emerso si trovava lì da diversi giorni. Sul caso indaga la polizia, si procede per omicidio volontario: ci sarebbe già un indagato. La donna era mamma di un bambino di 6 anni, che da qualche giorno si trovava col papà, ex compagno della vittima.

Daniela Florea trovata morta in casa a Torino

Una donna di 35 anni, Daniela Florea, è stata trovata morta all’interno del suo appartamento in via Paisiello, nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino.

Il ritrovamento risale alla notte tra lunedì 20 e martedì 21 luglio, dopo che un amico ha lanciato l’allarme perché non vedeva né sentiva la 35enne da giorni. Lo riporta Ansa.

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Sul posto sono quindi intervenuti polizia e vigili del fuoco: entrati in casa, hanno trovato il corpo privo di vita della donna in camera da letto.

Il corpo avvolto in un lenzuolo nel cassone del letto

La donna è stata trovata all’interno di un letto contenitore, il corpo avvolto in un lenzuolo dalla testa ai piedi e in avanzato stato di decomposizione.

Si trovava lì da diversi giorni, ma per capire a quando risale il decesso e come sia morta servirà l’autopsia, che verrà eseguita dal medico legale nella giornata di oggi.

Originaria della Romania, Daniela Florea viveva da anni a Torino e lavorava come colf. Si era trasferita in quell’appartamento solo da pochi mesi.

I vicini la conoscevano appena, riferisce La Stampa, la vedevano spesso giocare nel cortile del condominio col figlio di sei anni e il cane. Ma non negli ultimi giorni, c’è chi pensava fossero andati in vacanza.

Il figlio non era in casa, da qualche giorno si trovava col padre, ex compagno della vittima.

Rintracciati dalla polizia, l’uomo è stato sentito a lungo mentre il bambino è stato affidato a una comunità su disposizione della procura dei minori.

Si indaga per omicidio

Il personale della Squadra mobile, insieme a quello della polizia scientifica, ha eseguito rilievi nell’abitazione e raccolto testimonianze di vicini e conoscenti della donna.

La procura di Torino ha avviato un’inchiesta e secondo quanto riporta Repubblica ci sarebbe già una persona iscritta nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio volontario.

Gli inquirenti stanno scavando nella vita privata della donna, dalla relazione con l’ex compagno ai rapporti lavorativi.