Daniela Florea uccisa a Torino, l'ex compagno Daniel Trandafir sfugge all'inviato della Vita in Diretta

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“Chiudi la porta”, queste le uniche parole che Daniel Trandafir rivolge a Ercole Rocchetti, l’inviato de La Vita in Diretta che ha raggiunto via Paisiello 17, a Torino. L’uomo, 45 anni, è ora indagato per la morte della moglie Daniela Florea. La donna, 36 anni e di origine romena, è stata rinvenuta cadavere lunedì 20 luglio. Il corpo era avvolto in un lenzuolo e si trovava all’interno del letto contenitore, in avanzato stato di decomposizione. Trandafir, incalzato dalle domande del corrispondente, si è rifugiato all’interno dell’appartamento e non ha risposto alle domande.

Daniel Trandafir sfugge alle domande

Nel corso della puntata di venerdì 24 luglio l’inviato de La Vita in Diretta, Ercole Rocchetti, si trovava in via Paisiello 17 per occuparsi del giallo della morte di Daniela Florea, la 36enne rinvenuta cadavere all’interno del suo appartamento.

Rocchetti ha notato un uomo uscire dallo stabile e in lui ha riconosciuto Daniel Trandafir, il 45enne indagato per la morte della moglie.

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Incalzato dalle domande del corrispondente, Trandafir ha fatto dietrofront ed è rientrato nello stabile. Per un attimo c’è stato un gioco di resistenza con il giornalista mentre il 45enne tentava di chiudere il portone del condominio.

Le uniche parole pronunciate dall’indagato sono state: “Chiudi la porta!”. Poi Trandafir si è rifugiato all’interno del suo appartamento, lasciando fuori Rocchetti.

La morte di Daniela Florea a Torino

La tragedia è stata scoperta lunedì 20 luglio. Daniela Florea, dipendente di un’impresa di pulizie, 36 anni, viveva al terzo piano di un condominio di via Giovanni Paisiello 17, nel quartiere torinese Barriera di Milano.

Da giorni la donna non si presentava al lavoro. A dare l’allarme era stato un amico, preoccupato perché non aveva più notizie di lei. Dall’appartamento proveniva un forte odore che, tuttavia, non avrebbe insospettito i vicini. I vigili del fuoco sono riusciti ad entrare nell’abitazione e hanno scoperto il cadavere della donna in avanzato stato di decomposizione.

Quella che però in un primo momento si presentava come una tragedia della solitudine, tuttavia, ha dato spazio a nuovi scenari.

Lo scenario: il corpo nascosto nel letto contenitore

Nessuna morte accidentale, né un malore. Secondo gli inquirenti, coordinati dalla sostituta procuratrice Delia Boschetto, lo scenario potrebbe essere quello di un omicidio.

Il corpo di Daniela Florea, infatti, era avvolto in un lenzuolo e nascosto dentro il letto contenitore. Nell’appartamento non sono stati rilevati i segni di una colluttazione, né la porta di ingresso presentava segni di effrazione. Con molta probabilità, Daniela potrebbe aver aperto la porta al suo assassino, oppure quest’ultimo potrebbe essere in possesso di una copia delle chiavi dell’appartamento.

L’ex marito indagato per omicidio

I sospetti si sono concentrati sull’ex marito della donna, Daniel Trandafir, che è stato ascoltato subito dopo il ritrovamento del corpo. L’uomo è stato trovato in compagnia del figlio di appena 6 anni, con disabilità cognitive. La Procura di Torino ha contestato a Trandafir l’ipotesi di reato di omicidio volontario e lo ha iscritto nel registro degli indagati.

Giovedì 23 luglio si è conclusa l’autopsia eseguita dal medico legale Roberto Testi. Le cause della morte non sono state ancora chiarite. È stato stabilito, piuttosto, che la donna era morta da almeno quattro giorni prima del ritrovamento del cadavere. Ulteriori accertamenti renderanno possibile stabilire le circostanze della tragedia. Dopo l’iscrizione dell’uomo nel registro degli indagati la Procura dei Minori ha disposto l’affidamento del figlio a una comunità protetta.

Un’amica della vittima: “Lui era possessivo”

Da circa un anno Daniela Florea si era trasferita in quell’appartamento perché intenzionata a interrompere la relazione con il marito. I due, tuttavia, “si incontravano per il bambino”. “Lui era geloso, possessivo” e “le mandava continuamente messaggi”. Lo riferisce un’amica della 36enne, intervistata per La Vita in Diretta.

Inoltre, Trandafir ha riferito agli inquirenti che nei giorni in cui non si avevano notizie della ex moglie lui si trovava fuori Torino in vacanza. A smentirlo è proprio Gianina, l’amica di Daniela, che riferisce di aver visto l’uomo più volte nell’ultima settimana.