Daniela Ioia, l'intervista all'attrice di La Preside: “La Vesuviana è dura, ma dietro c'è una fame d'amore”

Ci sono personaggi che ti restano addosso senza chiedere il permesso. Giuliana ‘a Vesuviana, nella serie di Rai 1 La preside, è una di questi. La vedi sullo schermo e non puoi fare a meno di guardarla, anche quando ti infastidisce, anche quando ti spaventa. Comanda, minaccia, trattiene tutto tranne la rabbia. Ma più la osservi, più capisci che dentro la corazza c’è altro: una fame d’amore, una solitudine, una donna che ha dovuto scegliere di sopravvivere prima ancora di potersi permettere di vivere. A interpretarla c’è Daniela Ioia, attrice napoletana che arriva a questo ruolo con vent’anni di mestiere alle spalle e nessuna scorciatoia. La incontriamo in un momento in cui il suo volto comincia a diventare familiare al grande pubblico, ma è chiaro fin dai primi minuti che la riconoscibilità non è la parte che la interessa di più. Daniela Ioia ha uno sguardo lucido sulle cose: non si nasconde dietro la retorica, non si gonfia il petto, non finge certezze. Ti ascolta, riflette, si prende il tempo di dire le parole giuste: ci parla di lavoro e di identità, del percorso lungo che ha dovuto fare per permettersi di dire “sono un’attrice” senza sentirsi un’impostora. Ricorda anche la fatica, quella vera, quella che non si vede: i provini andati male, i no in serie, la precarietà costante, le porte chiuse, i momenti in cui si arriva a un millimetro dal mollare. Ma poi – sempre – succede qualcosa che la riporta sulla strada. Racconta della maternità senza zucchero, della paura quotidiana che prova per suo figlio in un mondo che percepisce sempre più duro, spietato, instabile. E della sua Napoli, bellissima e contraddittoria, madre accogliente e matrigna violenta. Ma c’è spazio anche per l’amore, non come sentimento idealizzato, ma come atto quotidiano di cura: per se stessi, per gli altri, per il lavoro, per la città. Amare, per Daniela Ioia, significa prendersi la responsabilità di ciò che si tocca. Più va avanti, più ci rendiamo conto che questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, iniziata per raccontare Giuliana, racconta in realtà Daniela Ioia, impegnata anche a teatro nello spettacolo Un mare di ruggine. Ed è lì che tutto si tiene. Perché chi interpreta certi personaggi non lo fa per caso. E forse, come lei stessa dice, chi si incattivisce davvero è perché ha smesso, o non ha mai imparato, ad amare prima di tutto se stesso.

Giuliana ‘a Vesuviana, il personaggio che interpreta ne La preside, entusiasma il pubblico. Secondo lei, cosa la rende così affascinante?

“Ho visto anch’io un po’ di reazioni online e c’è davvero tanto entusiasmo, ma le confesso che non me lo aspettavo. Non pensavo che questo personaggio avrebbe avuto un impatto così forte. In generale, i personaggi negativi attirano sempre l’attenzione, forse perché, da un punto di vista attoriale, permettono di esplorare aspetti della personalità che nella vita reale restano nascosti. Con ruoli del genere puoi lavorare su impulsi, pensieri o desideri che normalmente non esprimi. Per questo dico sempre ai miei allievi che il nostro mestiere è straordinario: ci consente di vivere esperienze che nella realtà non potremmo mai permetterci. Possiamo uccidere, tramare, interpretare vite completamente diverse dalla nostra. Credo che una parte del fascino di Giuliana stia proprio nel suo legame con un lato oscuro che, in qualche modo, esercita un’attrazione. Ma c’è anche dell’altro. Ho lavorato molto per darle umanità, per evitare lo stereotipo della ‘cattiva da copione’. Giuliana è una donna, una madre, è sola. Suo marito, con ogni probabilità, è in carcere. Ha un figlio da crescere e si fa carico di responsabilità che, in contesti come il suo, siamo abituati a vedere sulle spalle degli uomini. Quando si parla di camorra o criminalità, il pensiero va subito a figure maschili. Invece qui c’è una donna che prende decisioni, che comanda, che si muove in quel mondo. E non lo fa con freddezza: ha un bisogno d’amore, sente un vuoto dentro. Secondo me, è anche questo che la rende interessante: Giuliana ha assunto un ruolo che non le apparteneva, ma l’ha fatto per necessità. È l’antitesi della preside, sì, ma in un certo senso anche il suo specchio: due donne forti, autorevoli, che agiscono in ambienti opposti e con codici completamente diversi”.

La scena in cui Giuliana dice a Eugenia Carfora “Tu tieni le palle” è diventata iconica.

“Perché in quella frase c’è tutto: due donne forti, ma con modalità molto diverse. Giuliana ha fatto scelte opposte rispetto alla preside, ma possiede una forza, una presenza. Ed è proprio questo contrasto a renderle entrambe così affascinanti”.

Guardando la serie, ci è venuto da pensare che, nella vita, ognuno di noi ha incontrato almeno una Giuliana. Lei quante ne ha conosciute?

“Se parliamo di donne cattive, no, sinceramente non direi di averne mai incontrate. Ma se ci riferiamo a di donne che si sono trovate a dover sostenere da sole ruoli tradizionalmente maschili, che hanno dovuto fare da madri e padri insieme, allora sì, ne ho incontrate tante. Per esempio, per un periodo ho vissuto a via Foria, una zona centrale di Napoli. Mio figlio Jacopo frequentava un asilo nido lì vicino e c’era una madre che mi colpì molto: faceva tutto da sola, completamente dedicata alla figlia. Ma all’apparenza sembrava una persona da evitare. Era dura, aggressiva nei modi, metteva soggezione. Poi, un giorno ci siamo ritrovate a prendere un caffè insieme, e mi ha raccontato la sua storia. In quel momento ho capito tutto. Aveva avuto una vita durissima, e aveva imparato a difendersi attaccando, alzando una barriera per proteggersi. Quindi sì, le ho conosciute. Persone che per sopravvivere fanno di tutto, e nel farlo si induriscono, si costruiscono una corazza. E dietro quella corazza, spesso, c’è una storia molto pesante”.

Ma da come ne parla, è evidente che lei quella corazza non ce l’ha. Come fa, allora, a proteggersi? Come si difende?

“In realtà non so nemmeno se riesco a farlo, ci provo. Col tempo, ho trovato uno strumento che per me è diventato fondamentale: il buddismo. Lo pratico da anni e mi aiuta a ritrovare equilibrio quando qualcosa, dall’esterno, mi scuote. Perché succede. A volte arrivano situazioni che ti colpiscono proprio nel punto più fragile, e spesso proprio quando sei già in difficoltà. Quello che ho capito è che non restiamo mai gli stessi: cambiamo continuamente, e con noi cambiano anche i nostri punti deboli. In quei momenti, la pratica buddista mi aiuta a ritrovarmi, come dico io, a ‘riacchiapparmi’. Soprattutto nei momenti di perdita, che nella mia vita non sono mancati. All’inizio del mio percorso artistico, in particolare, ce ne sono stati di molto difficili. Oggi i problemi sono diversi, ma la pratica è rimasta un punto fermo. È ciò che mi permette, ancora adesso, di non perdere la direzione”.

Momenti di perdita, soprattutto all’inizio del suo percorso. Al di là del buddismo, cos’è che l’ha tenuta in piedi? Cosa l’ha fatta andare avanti? Perché diventare attori è già complicato, ma riuscire davvero a lavorare lo è ancora di più.

“Senza dubbio, è stata la convinzione profonda che quella fosse la mia strada. L’ho sentito da subito. Ho iniziato prestissimo: avevo quindici anni quando ho fatto il mio primo spettacolo con una compagnia di professionisti. Ora ne ho quarantadue, quindi sono passati parecchi anni… A quei tempi, studiavo e lavoravo. Per un periodo ho avuto anche un impiego stabile in un’azienda, con contratto e stipendio regolare. Ma non ho mai smesso di fare teatro. Di giorno lavoravo in ufficio, la sera ero in scena: era come avere due vite. A un certo punto, però, quella doppia vita ha cominciato a starmi stretta. I miei genitori mi consigliavano di tenermi il lavoro, per sicurezza – e li capisco, perché il nostro è un mestiere precario per natura. Ma io sentivo che non era quella la mia felicità. Sì, economicamente andava tutto bene: pagavo le bollette, avevo la macchina, facevo la spesa. Ma dentro ero irrequieta. Così ho preso una decisione difficile: mi sono licenziata e ho scelto di dedicarmi solo alla recitazione. Non è stato per niente facile. Ogni provino era una sfida enorme. Sono mediterranea, bruna, napoletana: a ogni casting per un ruolo adatto a me, eravamo in cinquecento, tutte con il mio stesso volto, e spesso più brave. Era dura. I ‘no’ erano la norma, e i periodi senza lavoro pesavano. Eppure, ogni volta che pensavo di mollare, succedeva qualcosa, sempre, come se l’universo mi mandasse un segnale: il provino per la serie Gomorra, uno spettacolo teatrale, la presenza tra il pubblico dell’assistente di Mario Martone, che poi mi chiama per Il sindaco del Rione Sanità… Tutte le volte che ero sul punto di crollare, arrivava qualcosa che mi faceva andare avanti. È successo così spesso che a un certo punto mi sono detta: ‘Va bene, questa è la mia strada. Me la tengo, con tutto quello che comporta’”.

C’è chi parlerebbe di legge di attrazione…

“Io ci credo molto, sa? Credo davvero che, se desideri qualcosa con tutta te stessa, prima o poi arriva. L’ho sempre saputo, dentro di me, che questa era la mia direzione. E sono convinta che alcune cose arriveranno anche più avanti. Perché? Perché non vengo da una famiglia di artisti, non ho spinte o scorciatoie: devo conquistarmi tutto con le mie forze. Me lo ripeto sempre: il mio è un giro lungo… non passo per la via più breve, ma alla fine ci arrivo. Su questo non ho dubbi”.

Secondo lei, oggi, qual è la difficoltà più grande per chi fa il suo mestiere? Troppa concorrenza? Mancanza di fondi? Il ruolo che ormai hanno i social?

“In realtà, è un po’ tutto insieme. Il mondo cambia, e anche noi dobbiamo cambiare, adattarci, rivedere il modo in cui stiamo dentro questo lavoro. Ma è vero che ci sono troppi attori rispetto alle reali possibilità di lavoro. C’è troppa formazione, troppa offerta. E questo crea inevitabilmente frammentazione, competizione continua. Non tutti riescono a lavorare, semplicemente perché siamo davvero in tanti. Se ci fossero più fondi, più produzioni, più spazio per nuovi progetti, si potrebbero coinvolgere più attori. Ma la realtà è che i finanziamenti sono pochi, le opportunità limitate, e il lavoro si restringe. È un periodo molto difficile per chi fa questo mestiere”.

C’è stato un momento in cui ha fatto scrivere “attrice” sulla carta d’identità?

“Oddio, credo di no. Non penso di averlo mai fatto. Anche perché ci ho messo tempo ad ammettere, prima a me stessa, che quella era davvero la mia professione. Per anni mi sono sentita più un’aspirante che un’attrice vera. Forse la svolta è arrivata con Il sindaco del Rione Sanità, tra il film e la tournée. Lì ho iniziato a dedicarmi solo a questa professione, e ho cominciato a sentire che qualcosa stava cambiando”.

Però ci sarà stato un momento in cui si è guardata allo specchio e ha detto a se stessa: “Daniela, sei un’attrice”.

“Sì, forse è stato proprio in questo ultimo periodo. Da quando ho iniziato a lavorare a Un posto al sole, fino a oggi. È il momento in cui sto ricevendo più conferme, dopo vent’anni di percorso. La consapevolezza è nata con Il sindaco del Rione Sanità, ma la soddisfazione piena, matura, è arrivata adesso. È come se stessi finalmente raccogliendo i frutti di tutto quello che ho seminato”.

A proposito di Un posto al sole, che tipo di palestra è quella, per un’attrice?

“È una palestra straordinaria. Io devo tantissimo a Un posto al sole, forse tutto. Mi ha dato spazio quando ero praticamente sconosciuta, e l’occasione di farmi conoscere e dimostrare cosa sapevo fare. Il personaggio di Rosa è ricco, pieno di sfumature. Lavorare quasi ogni giorno sul set è un allenamento continuo: ho acquisito velocità, consapevolezza, tecnica. E la tecnica davanti alla macchina da presa è fondamentale. Recitare non è solo interpretazione o emozione: ci sono aspetti tecnici precisi, e su quel set li impari tutti. Inoltre, il mio personaggio è una sfida continua: in una sola giornata passo dalla commedia al dramma, da scene d’azione a momenti emotivamente intensi. È un ruolo che mi mette costantemente alla prova. Tra colleghi lo diciamo spesso: lavorare a Un posto al sole è come girare quaranta film l’anno. È impossibile non diventare pratici, veloci, preparati”.

E quella prontezza si riflette anche nella memoria, nella capacità di adattarsi al volo. Capita spesso che le battute vengano cambiate all’ultimo minuto, o che si girino tre episodi di fila…

“Devi arrivare sul set pronta. In 25 minuti si chiude una scena, quindi il tempo è pochissimo. Non puoi permetterti incertezze: devi sapere già come muoverti, cosa dire, con quale intenzione. Non c’è margine. E vale per tutti: anche i registi devono avere le idee chiare, sapere dove vogliono arrivare e qual è il cuore della scena. Non ci si può perdere nei dettagli. In altri contesti, più lenti, si tende ad analizzare troppo, a girare intorno a ogni sfumatura. Per Un posto al sole, no. Devi essere preciso, diretto, efficace”.

Il personaggio di Rosa attraversa momenti di dolore molto intensi, così come quello di Giuliana. Come fa un’attrice a viverli e poi a lasciarli andare?

“Dipende molto da come sto io, in quel momento. Se sono serena, centrata, quel dolore passa, mi attraversa e poi se ne va. Resta come un ricordo, un appiglio emotivo da usare nella scena. Uso spesso i ricordi emotivi: attingo a qualcosa che ho vissuto e lo metto al servizio del personaggio. Ma non è sempre facile. Se sto già attraversando un periodo complicato, faccio più fatica a lasciar andare quella tristezza. Con Rosa succede meno, perché il ritmo sul set è molto rapido: magari in una giornata giri una scena drammatica e subito dopo una leggera. Questo ti costringe a cambiare registro in fretta, a ‘switchare’. Ma in lavori con ritmi più lenti, mi è capitato di restare con quella malinconia addosso anche dopo aver finito”.

Nella vita, cosa mette a rischio la sua serenità?

“Diverse cose. Sicuramente l’instabilità del lavoro. Anche se cerchi di non pensarci, l’idea che oggi lavori e domani magari no, resta sempre presente. È una tensione di fondo. E poi c’è la paura che tutto questo si ripercuota sulla famiglia, sulle responsabilità. Anche eventuali tensioni familiari, o disarmonie con le persone care, possono influire molto. Quando qualcosa non va con chi ami, la tua serenità inevitabilmente ne risente”.

Oggi la sua famiglia è anche quella che si è costruita. Che tipo di madre è?

“Una madre piuttosto aperta. Lascio molto spazio a mio figlio, gli permetto di fare le sue scelte e vivere le sue esperienze. Ma ci sono delle regole, pochi paletti ma chiari, che vanno rispettati. Non sono rigida su tutto, ma su certe cose sì. Anche il mio compagno, Antimo Casertano (attore, regista, scrittore e musicista, ndr), la pensa come me. Siamo fortunati: nostro figlio è vivace, certo, ma educato, dolce, molto maturo per la sua età. Questo ci rende più sereni. Forse io sono un po’ più severa di Antimo. Lui si scioglie subito, si lascia intenerire. Io, invece, quando dico no è no. Però in generale non sono una madre ossessiva. E poi sono molto fisica: con le persone a cui voglio bene sono molto affettuosa, e con mio figlio lo sono ancora di più. Abbracci, baci, carezze… È il mio modo naturale di amare”.

Ma da figlia, com’era il suo rapporto con i “no” e con le regole?

“Eh, mia madre Giuseppina era tosta! Da ragazza la vivevo come un carabiniere: severissima, diceva sempre ‘no’. Per fortuna c’era mio padre Vincenzo, che era l’opposto, più morbido, e a volte riusciva a farle cambiare idea. Ma lei era inflessibile, con me e con le mie due sorelle. Il suo era un ‘no’ fermo e io mi arrabbiavo tanto, perché sembrava che non si potesse fare mai nulla. Era sempre una lotta. Però, col tempo, ho capito che proprio quel modo di fare mi ha insegnato che nella vita bisogna guadagnarsi tutto. Tante cose che da ragazza mi sembravano dure, oggi le vedo con occhi diversi. Il mio modo di pensare ai miei genitori è cambiato radicalmente da quando sono diventata madre anch’io. Ho compreso il loro modo di comportarsi e a volte mi chiedo anche: ‘Ma come hanno fatto con tre figlie?’… io impazzisco già con uno! (ride, ndr)”.

Tre figlie: povere padre, verrebbe da pensare…

“Papà diceva sempre che le sue figlie avevano un talento speciale: un giorno lo facevamo sentire un re, il giorno dopo… una nullità. Lo ripeteva spesso, e aveva ragione!”. Però, mi sento molto fortunata ad averli ancora entrambi in vita”.

Come vivono oggi il fatto che la loro figlia sia un’attrice?

“Non gliel’ho mai chiesto, Però, anche in silenzio, li scruto: sono orgogliosi, contenti, si intuisce che si godono questo mio percorso. Forse dovrei proprio chiederglielo, un giorno: ‘Che effetto vi fa?’, potrebbe essere un bel momento da ricordare. In ogni caso, siamo tre sorelle e tutte abbiamo dato soddisfazioni ai nostri genitori. La prima è medico chirurgo, la seconda lavora nella comunicazione, e poi ci sono io. Ognuna ha seguito la propria strada, e credo sia bello per loro vedere che, dopo tanti sacrifici, le figlie sono riuscite a costruirsi un futuro”.

E con Napoli, la sua città, che rapporto ha?

“Amo Napoli. È una città stupenda, meravigliosa. Ma credo che vada vissuta a piccole dosi, perché altrimenti rischia di travolgerti. Ti costringe a stare sempre sul pezzo, non puoi permetterti distrazioni: devi essere veloce nel pensiero e nell’azione, altrimenti rischi di restare indietro. È piena di bellezza, ma anche di grandi contraddizioni. Quando c’è un problema, non è mai piccolo: è un problema enorme. Napoli non conosce il grigio: tutto è bianco o nero. È madre e matrigna. Ti accoglie e ti dà energia, ma può anche respingerti, se non sei pronto. Ecco perché dico che, per mantenerci un rapporto sano, bisogna dosarla”.

Da adolescente, quanto è stato difficile non farsi attirare dalle “sirene” del lato oscuro di Napoli?

“Onestamente? Non è stato difficile. Ho avuto due genitori molto attenti, e non ho mai avuto quella inclinazione. Fin da piccola amavo il teatro, le recite. Seguivo i laboratori teatrali, e non mi interessava nient’altro. Anche l’educazione rigida di mia madre mi teneva lontana da certe tentazioni: avevo proprio paura delle conseguenze e delle sue reazioni. Sono sempre stata vivace, sì, anche casinista, ma in modo sano. Non ho mai avuto attrazione per ciò che era pericoloso o sbagliato. È una questione di indole, credo”.

E da madre, oggi, quanto la preoccupa il futuro di suo figlio?

“Moltissimo. Ma penso sia così per tutti i genitori. È un mondo brutale. A volte ti chiedi: ‘Ma dove si può andare? Dove si può scappare?’. La verità è che non si può scappare da questo mondo, non è un discorso circoscritto a Napoli. E allora resti, ma con tanta paura. Paura per tuo figlio. C’è tanta violenza in giro, come se l’umanità fosse andata persa. Se noi adulti facciamo fatica a restare lucidi, figuriamoci i ragazzi. Penso al giorno in cui mio figlio avrà il suo primo smartphone, entrerà nel mondo dei social… un mondo pieno di odio, di aggressività. Penso al bullismo, a quei ragazzi che arrivano a togliersi la vita per come vengono trattati. Fa paura. A volte mi chiedono: ‘E il secondo figlio?’. Ma con che coraggio in un mondo in cui hai paura a parcheggiare la macchina, perché basta un gesto sbagliato e rischi la vita? O in cui hai paura anche quando tuo figlio è fuori con gli amici, perché magari succede una lite tra altri, e lui non torna più a casa? È terribile”.

Forse abbiamo anche sottovalutato l’importanza dell’amore. Non solo quello romantico, ma l’amore per gli altri, per il mondo, per ciò che ci circonda. Lei che rapporto ha con la parola “amore”?

“Per me amore significa prendersi cura. Di una persona, di un’amicizia, ma anche di un luogo, di una città. Se sono per strada e ho un pezzo di carta in mano, non lo butto per terra: perché quella è la mia città. Amare vuol dire anche scegliere le parole. Se so che una frase può ferire, cerco un altro modo per dire le cose. Vale nei rapporti, ma anche nel lavoro. Io ho cura del mio mestiere, che sia Un posto al sole o La preside: lo affronto con lo stesso rispetto. È il mio lavoro, ed è giusto trattarlo con attenzione così com’è giusto rispettare chi ci circonda o ci aiuta a farlo. Poi certo, non sempre ci riesco. Siamo umani, gli errori si fanno. Ma anche riconoscerli è una forma di amore”.

Quanto amore ha avuto Daniela per se stessa?

“Abbastanza. Non poco. E negli ultimi anni sto imparando davvero ad averne. Cerco di non trascurarmi, perché se ti trascuri non hai né la lucidità né la forza per occuparti degli altri. Credo che tutto parta da lì: se impari a volerti bene, riesci a voler bene anche agli altri. Quando impari a dire i ‘no’ giusti, a fare scelte che ti fanno stare bene, a rispettare i tuoi tempi e i tuoi limiti, stai coltivando un amore vero per te stessa. Ed è solo da lì che puoi essere davvero utile agli altri. Per me è questo, oggi, volersi bene”.

In modo quasi circolare siamo tornati al punto da cui siamo partiti: l’amore, e Giuliana. Ci siamo chiesti che tipo di donna fosse Giuliana, e alla fine siamo arrivati a parlare di qualcosa – l’amore per sé – che potremmo applicare anche a lei. Anzi, forse a tutti noi. Perché chi si incattivisce, spesso, è perché non si ama.

“Chi non riesce ad amarsi, probabilmente ha vissuto una realtà troppo dura. Allora inizia a pensare di non bastare, di non farcela così com’è. E si costruisce una corazza. Ma quella corazza, col tempo, ti indurisce, proprio come accaduto a Giuliana”.