Daniela Montesi sottoposta alla chemio ma senza tumore, Asl di Pisa costretta a risarcirla per 470 mila euro

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

L’Asl di Pisa dovrà risarcire Daniela Montesi dopo la condanna in seguito alla diagnosi errata di tumore alla donna, costretta a sottoporsi alla chemio quando non era necessario. La 65enne, che otterrà dall’azienda ospedaliera universitaria pisana 470mila euro, oggi porta con sé gli effetti indesiderati della terapia sbagliata, con la cura a base di chemio, cortisone e steroidi che hanno danneggiato il sistema immunitario della donna. Un risarcimento che inizialmente doveva essere di “soli” 285mila euro secondo il giudice civile, poi aumentato a 470mila dalla Corte d’Appello di Firenze che ha riconosciuto la personalizzazione del danno e l’invalidità permanente al 60% di Montesi.

Asl di Pisa condannata a risarcire Daniela Montesi

A ribaltare la decisione del giudice civile del 2024 è stata la Corte d’Appello di Firenze dopo il ricorso presentato dalla legale di Montesi, Sonia Ticciati.

L’avvocato della 65enne, infatti, ha ritenuto “insoddisfacente la quantificazione dei danni” dopo la condanna al risarcimento di 285mila euro. Una decisione che ha portato in Appello la condanna al pagamento di ulteriori 142mila euro più spese processuali ai danni dell’Asl.

ANSA

Daniela Montesi e la diagnosi di tumore sbagliata

Tutto inizia nel 2007, quando Montesi si recò all’ospedale Santa Chiara di Pisa per dei controlli in seguito ad esami sospetti a Volterra. L’azienda, nonostante gli esiti incerti dopo il prelievo del midollo, diede per certa la diagnosi: linfoma tipo Malt.

La 65enne venne quindi presa in carico dalla struttura sanitaria con una terapia volta a sconfiggere il “tumore” diagnosticato all’intestino, con le cure antitumorali, chemio, cortisone e diversi altri farmaci.

La scoperta dell’errore, però, arrivò postumo. Nel 2011, dopo ben quattro anni di cure, una biopsia ossea a Genova escluse il linfoma.

Uno choc per la 65enne che smise di curarsi al Santa Chiara. Ma fu solo l’inizio del calvario.

I problemi al sistema immunitario

Come raccontato in un’intervista rilasciata a La Stampa, Montesi subito dopo aver scoperto l’errore della diagnosi iniziale, con conseguente cura chemioterapica errata e non necessaria, ha cominciato a sentire gli effetti sul suo corpo.

“Il mio sistema immunitario è ormai distrutto, le malattie stanno aggredendo il mio sistema immunitario” ha detto.

Un quadro clinico che ha portato la donna a numerosi ricoveri in ospedale, con “cure sempre più dure” dopo che terapie e farmaci somministrati in passato “hanno rovinato l’organismo”.

Il danno anche sul lavoro

Ma non solo questo, perché a causa dei problemi di salute sempre più complicati Daniela Montesi ha perso anche il lavoro.

“Ero assicuratrice a Pontedera, ma ho dovuto lasciare il posto perché mi hanno tolto la patente di guida per le mie condizioni di salute. Ho provato a riaverla, ma non ci sono riuscita” ha raccontato a La Stampa.

Anche per questo motivo il via alla battaglia legale con l’Asl di Pisa, che aveva tentato l’accordo stragiudiziale. Ma Montesi non ha accettato, citando in giudizio l’azienda per poi arrivare al processo che ha portato alla condanna e al risarcimento.