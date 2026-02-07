Daniela Ruggi, i dubbi dello sceriffo Domenico Lanza che non teme le indagini: "Erano fuoripista"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Domenico Lanza, lo “sceriffo” di Polinago, non teme le indagini sulla morte di Daniela Ruggi. L’uomo sarebbe stato tra gli ultimi a vedere la 32enne scomparsa nel Modenese nel settembre 2024, i cui resti sono stati ritrovati in un rudere nelle scorse settimane. Indagato nei mesi scorsi per la scomparsa della donna, Lanza si dice “più che tranquillo” e avanza dubbi sul ritrovamento dei resti. Intanto si attende la messa in sicurezza della torre per poter svolgere accertamenti più approfonditi.

Daniela Ruggi, lo sceriffo Domenico Lanza non teme le indagini

“Mi sono sempre trattenuto”, “tornassi indietro, starei con lei anche se sono più vecchio di trent’anni”.

Così ai microfoni di Quarto Grado Domenico Lanza parla di Daniela Ruggi, la donna di 32 anni scomparsa nel settembre 2024 a Vitriola di Montefiorino (Modena) e trovata morta nelle scorse settimane.

Lo “sceriffo”, amico della 32enne, nei mesi scorsi era stato indagato per sequestro di persona nell’ambito delle indagini sulla scomparsa.

Ora si indaga per omicidio volontario, al momento senza indagati. Lanza non teme le indagini: “Io sono più che tranquillo“, dice, anche se gli inquirenti “mi hanno usato come capro espiatorio“.

“Forse hanno fermato le ricerche convinti di aver già preso l’assassino”, afferma, invece “erano totalmente fuoripista“.

L’uomo dice di non sapere chi possa essere l’assassino di Daniela Ruggi, “spero solo che venga preso e che gli venga dato l’ergastolo”.

I dubbi sul ritrovamento dei resti

I dubbi sulla morte di Daniela Ruggi sono ancora tanti, a partire dal ritrovamento dei resti della donna: gli inquirenti vogliono capire se si sia trattato di un incidente o di un omicidio.

Finora in mano agli investigatori c’è soltanto un teschio, trovato all’interno di una torre diroccata che si trova a circa 600 metri dalla casa dove viveva la donna.

In quel rudere durante le ricerche gli investigatori c’erano stati diverse volte, senza trovare nulla. Per questo secondo Lanza il teschio sarebbe stato portato lì in un secondo momento.

A trovarlo il 1 gennaio scorso sono stati due escursionisti modenesi, che hanno raccontato di averlo notato a terra, di averlo raccolto senza inizialmente capire cosa fosse, per poi appoggiarlo su una trave.

Nel rudere gli inquirenti hanno poi trovato un pezzo di reggiseno e una ciocca di capelli.

I lavori di messa in sicurezza della torre

La struttura, una torre medievale, potrebbe nascondere altri resti della donna ma finora non sono stati fatti ulteriori accertamenti perché è pericolante e a rischio crollo.

Come riporta il Resto del Carlino, inizieranno oggi, 7 febbraio, i lavori di messa in sicurezza delle mura della torre.

Una volta agibile, gli esperti della scientifica e i consulenti della procura potranno entrare in sicurezza alla ricerca di elementi utili alle indagini.