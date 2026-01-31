Daniela Ruggi, il video dell'appello dell'avvocata del fratello Alberto per "la verità su ciò che è accaduto"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

L’intera comunità di Vitriola di Montefiorino, nel Modenese, è ancora scossa dalla notizia della morte di Daniela Ruggi. Il dramma ha avuto il triste epilogo sabato 31 gennaio con la conferma del test del Dna eseguito sui resti rinvenuti in una torre diroccata. Ora è tempo di verità, come sostiene Deborah De Cicco, l’avvocata che assiste il fratello della 32enne, Alberto Ruggi.

L’appello dell’avvocata del fratello

Ansa ha pubblicato un video ricevuto da Deborah De Cicco, legale rappresentante di Alberto Ruggi, fratello della 32enne.

L’avvocata fa sapere che il suo assistito “è stato convocato nel pomeriggio di ieri, venerdì, affinché gli venisse comunicata questa drammatica notizia”.

Ora “ci attendiamo di poter conoscere dettagli” utili per “capire quello che è potuto accadere a Daniela”. Sabato 31 gennaio, infatti, è stata resa pubblica la notizia sui risultati del test del Dna condotti sui resti rinvenuti il 1° gennaio a Vitriola di Montefiorino.

Il teschio, la ciocca e l’indumento intimo appartengono a Daniela Ruggi.

Daniela Ruggi è morta

Secondo Deborah De Cicco, quindi, il suo assistito Alberto Ruggi avrebbe avuto notizia della morte della sorella Daniela nella serata di venerdì 30 gennaio.

La notizia è arrivata alla stampa sabato 31 dopo il test del Dna effettuato sui resti rinvenuti da due escursionisti il 1° gennaio. Secondo l’avvocato Guido Sola che assiste la sorella e la madre di Daniela, invece le due donne avrebbero appreso la notizia solamente dai telegiornali. Lo riporta Il Resto del Carlino.

La madre e la sorella lo hanno saputo dai media

“Mamma e sorella sono sconvolte, credo comprensibilmente, anche per le modalità attraverso le quali hanno appreso che la notizia sarebbe definitiva”, ha riferito l’avvocato Sola.

Le sue assistite “non intendono rilasciare nessuna dichiarazione” e ora si attenderanno indiscrezioni dall’indagine preliminare. Bisognerà stabilire se quella di Daniela Ruggi sia stata una morte violenta. La 32enne era scomparsa il 19 settembre 2024, il giorno dopo essere stata visitata dai medici dell’ospedale di Sassuolo per un’infezione. Di colpo il suo telefono si era spento e da quel momento si erano perse le sue tracce.

Negli ultimi giorni Domenico Lanza, tra i sospettati per la scomparsa della ragazza, ha potuto fare ritorno alla sua abitazione dopo il dissequestro.