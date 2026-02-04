Daniela Ruggi, l'amico Sossio attacca lo sceriffo Domenico Lanza: "Lei mi diceva che era aggressivo"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Vanno avanti le indagini sulla morte di Daniela Ruggi, dopo il rinvenimento del teschio della 32enne scomparsa nel settembre 2024 a Montefiorino (Modena). Intanto Sossio Varra, amico della donna, va all’attacco di Domenico Lanza, accusandolo di averla uccisa. L’uomo racconta che Ruggi gli aveva parlato dello “sceriffo”, indagato per la scomparsa della ragazza: “Era troppo aggressivo, così diceva lei”. Lanza respinge le accuse e dice di non aver mai conosciuto Varra.

Daniela Ruggi, l’amico Sossio attacca lo sceriffo Domenico Lanza

Nella puntata di oggi, 4 febbraio, di Dentro la Notizia, il talk pomeridiano di Canale 5 condotto da Gianluigi Nuzzi, è andato in scena un confronto in diretta tra due amici di Daniela Ruggi, Sossio Varra e Domenico Lanza.

Secondo quanto ricostruito, i due sarebbero stati tra gli ultimi a vedere in vita la 32enne, scomparsa in circostanze ancora tutte da chiarire nel settembre 2024 a Montefiorino, in provincia di Modena.

ANSA

Le indagini sulla scomparsa hanno preso nuovo impulso nei giorni scorsi dopo il ritrovamento dei resti della donna in una torre diroccata a poche centinaia di metri dalla casa in cui abitava Ruggi.

Sossio: Lanza “era troppo aggressivo”

In collegamento da Napoli, Sossio Varra ha raccontato del suo rapporto con Daniela Ruggi e di quello tra lei e Domenico Lanza.

Secondo l’amico Sossio, Lanza “era troppo aggressivo” e possessivo con la 32enne, “così diceva lei”. L’uomo ha poi detto che non si fidava “né di lui né di lei”.

Varra è poi arrivato ad accusare direttamente lo “sceriffo” di aver ucciso Daniela Ruggi.

Domenico Lanza ha risposto respingendo le accuse, “parole molto gravi” e passibili di denuncia.

E ha sostenuto che non era per nulla aggressivo nei confronti della 32enne, anzi, ha detto, “ero felice che potesse avere degli amici”.

Sossio Varra, Domenico Lanza e la scomparsa di Daniela Ruggi

Secondo quanto ricostruito, Sossio Varra frequentava Daniela Ruggi: “Non eravamo fidanzati, uscivamo di tanto in tanto”, aveva detto mesi fa al Resto del Carlino.

Nei mesi precedenti alla scomparsa della donna era stato visto spesso assieme a lei, poi a novembre si era allontanato dal Modenese.

Domenico Lanza, detto “lo sceriffo”, sarebbe stato l’ultimo a vedere viva Daniela Ruggi. E nei mesi scorsi è stato indagato per sequestro di persona nell’ambito delle indagini sulla scomparsa della donna.

Secondo quanto ricostruito, i due si sarebbero conosciuti nel luglio 2024. Stando al racconto dell’uomo, il loro rapporto sarebbe stata caratterizzato dal suo sostegno nei confronti della donna, che viveva in condizioni di forte precarietà.