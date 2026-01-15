Daniela Ruggi scomparsa, prelevato il dna della madre per confrontarlo col cranio trovato nel casolare
Prelevato il DNA della madre di Daniela Ruggi, il motivo riguarda il ritrovamento di alcuni resti in un casolare
Dopo il ritrovamento di un teschio parzialmente integro in un casolare, le indagini sulla scomparsa di Daniela Ruggi proseguono. Per comprendere se i resti appartengono alla donna, è stato prelevato il dna della madre così da confrontarlo.
Perché è stato prelevato il dna della madre di Daniela Ruggi
Nella puntata del 15 gennaio di Storie Italiane, è intervenuto Guido Sola, legale della famiglia Ruggi.
È stato ricostruito il ritrovamento dei resti e della necessità da parte degli inquirenti di prelevare il dna della mamma di Daniela Ruggi.
Il DNA della mamma servirà alla comparazione con quelli che sono i resti rinvenuti all’interno del casolare.
È stato sottolineato anche che ci sarebbero pochi dettagli sul ritrovamento dei resti.
Domenico Lanza, indagato per la scomparsa di Daniela Ruggi e scarcerato dopo arresto per detenzione di armi, aveva parlato in passato di indumenti intimi ma non c’è una descrizione di questo oggetto.
Inoltre, non si saprebbe con chiarezza dove sarebbe stato rinvenuto il cranio.
La posizione della mamma e della sorella di Daniela Ruggi
Guido Sola, legale della famiglia Ruggi, ha spiegato a Storie Italiane la posizione della mamma e della sorella di Daniela Ruggi.
Il dna della mamma della donna scomparsa sarebbe stato prelevato venerdì 9 gennaio.
“Non sapevano nulla di questo ritrovamento, lo hanno appreso”, ha spiegato.
Le due non ritengono possibile che la donna non sia più tra loro.
“Si aspettano celerità da parte degli inquirenti nel dare le risposte”, ha spiegato il legale.
“È chiaro che si tratta di capire a chi appartengono questi resti e questo ce lo possono dire solo gli esami”, le parole dell’avvocato Guido Sola.
Le indagini sulla scomparsa
Daniela Ruggi è scomparsa da Vitriola, frazione di Montefiorino, in provincia di Modena, il 18 settembre 2024
La ragazza accusò un malore e si fece accompagnare al pronto soccorso di Sassuolo.
Uscita dal nosocomio, è stata immortalata dalle videocamere di sorveglianza.
Sono quelle le ultime immagini di Daniela prima della scomparsa.
Una possibile svolta potrebbe essere arriva l’1 gennaio 2026, quando due escursionisti hanno rinvenuto resti umani in un casolare abbandonato.
Sarà l’esame del Dna a stabilire se quei resti appartengono o no a Daniela Ruggi.