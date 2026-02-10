Daniela Santanchè ancora indagata per bancarotta, nel mirino il fallimento di Bioera dopo quello di Ki Group

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La ministra del Turismo Daniela Santanchè è indagata per la bancarotta della società Bioera, di cui è stata presidente fino al 2021. L’azienda era stata sottoposta a liquidazione giudiziale da parte del tribunale nel dicembre del 2024. La procura aveva avviato un’indagine per il fallimento della società.

Santanchè indagata per il fallimento di Bioera

Nuova indagine a carico di Daniela Santanchè. Dopo il caso di Ki Group, il nome della ministra del Turismo è stato scritto nel registro delle notizie di reato anche per il fallimento di Bioera.

L’azienda, che vendeva prodotti biologici, era stata liquidata da un tribunale nel dicembre del 2024. Gli stessi giudici avevano chiesto che venisse avviata un’indagine sugli eventi che avevano portato al fallimento.

Santanchè è stata presidente dell’azienda fino al 2021 ed è ora indagata per bancarotta. Le autorità dovranno ora verificare le sue eventuali responsabilità.

I casi Ki Group e quello Visibilia

La ministra Daniela Santanchè è coinvolta in un altro caso del tutto simile a quello di Bioera, quello del fallimento della società Ki Group.

Anche in questo caso la ministra è indagata per bancarotta fraudolenta, e le indagini proseguono dal dicembre del 2024.

Santanchè è indagata anche per truffa aggravata e falso in bilancio per la sua gestione di un’altra azienda, Visibilia Editore.

In questo caso la ministra è accusata di aver utilizzato in maniera non corretta la cassa integrazione dedicata alle aziende in difficoltà per via della pandemia da Covid-19.

Le pressioni per le dimissioni di Santanchè

Fin dall’inizio delle prime indagini sui casi Visibilia e Ki Group, c’è stata una forte pressione sulla ministra Santanchè perché lasciasse il posto al dicastero del Turismo.

Inizialmente le critiche erano arrivate quasi esclusivamente dall’opposizione, che aveva chiesto più volte al governo di intervenire fino ad arrivare, circa un anno fa, a presentare in Parlamento una mozione di sfiducia nei confronti della ministra.

La proposta era stata respinta, ma all’interno del partito della ministra, Fratelli d’Italia, si erano comunque sollevate alcune critiche all’atteggiamento di Santanchè.