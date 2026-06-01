Daniela Santanchè "cercata da altri partiti" dopo le dimissioni, ma resta "fedele a FdI e all'amica Meloni"

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Daniela Santanchè è tornata a parlare delle dimissioni da ministra del Turismo a distanza di poco più di un mese. La senatrice ha spiegato di aver lasciato l’incarico per lealtà all’amica e presidente del Consiglio Giorgia Meloni, anche se ritiene ingiusto l’accaduto perché non dipeso dalla sua attività politica e amministrativa. Sulle offerte di cambiare partito, l’imprenditrice ha chiarito di restare fedele a Fdi.

Daniela Santanchè e l’amicizia con Giorgia Meloni

All’indomani dell’inaugurazione del Tala Beach in Versilia, aperto da Santanchè con il compagno, l’esponente di Fratelli d’Italia ha rilasciato un’intervista a La Repubblica in cui è tornata al giorno delle dimissioni da ministra del Turismo.

Alla domanda sull’assenza dalla festa d’inaugurazione del resort di Giorgia Meloni, la senatrice ha sottolineato che “era impossibile venisse” e che “Giorgia è una cara amica, ed è la più brava in assoluto”.

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Dopo le dimissioni del 25 marzo, la politica si è “messa a fare quello che è giusto faccia una senatrice. Presenza in Commissione Esteri e Difesa. Impegno per il mio partito, Fratelli d’Italia” dato che continua “a credere nei valori di cui parla Giorgia Meloni”.

Santanchè ha evidenziato di essersi dimessa “un minuto dopo” la richiesta della premier di lasciare l’incarico anche se non ritiene giusta la scelta che non è dipesa dalla sua attività politica e amministrativa.

L’imprenditrice ha però aggiunto di non aver vinto un concorso per fare la ministra, ma di aver accettato una proposta della presidente del Consiglio.

“E, quindi, di fronte a una richiesta pubblica con “n” motivi che non c’entrano con la mia attività, mi sono fatta indietro. L’importante nella vita è comportarsi bene, con lealtà e rispetto. Lei, Giorgia Meloni, è il capo del mio partito”, ha detto.

Il futuro politico e le proposte da altri partiti

Intervistata anche dal Corriere della Sera, Santanchè ha spiegato che al momento continua a sostenere il suo partito, Fratelli d’Italia e poi si vedrà.

“Non sono una che prima di dimettersi ha trattato il suo futuro politico”, ha detto.

La senatrice ha poi rivelato di essere stata cercata da altri partiti “ma non sono sul mercato, per me c’è solo Fratelli d’Italia, non li lascerei mai”.

Sulla situazione post amministrative, per Santanchè l’Italia è spaccata in due. “Il Campo largo vorrebbe una legge elettorale con cui non vince nessuno. E boccia la nostra riforma”, ha detto.

“Mica è detto che prendiamo noi la maggioranza. Non li capisco. Ogni giorno ripetono che questo governo è finito ma poi hanno paura di perdere, qui si vede la loro debolezza. Preferiscono il grande inciucione“, ha aggiunto.

Matteo Salvini, Roberto Vannacci e la profezia di Santanchè

Riguardo al leader della Lega Matteo Salvini, Daniela Santanchè lo ha descritto al Corriere come “una delle persone migliori mai incontrate in politica e lo ha dimostrato anche quando ho lasciato, lo ringrazierò sempre”.

Sulla questione Roberto Vannacci e la possibilità che il suo nuovo partito possa togliere voti a Fdi, la senatrice si è chiesta “da che parte sta. Con la Russia o con l’Ucraina? Contro i terroristi o con chi spalleggia Hamas? Quando si fanno gli accordi bisogna prima dichiarare le proprie posizioni”.

Sulle future elezioni, l’ex ministra ha ricordato: “Quando fondai La Destra presi il 2,5%, un risultato pazzesco, da sola, in 40 giorni. Lui mira al 4? Attenzione, poi al dunque scatta il voto utile“.

Alla domanda su una sua profezia su come finirà, Santanchè è certa: “si arriva a fine legislatura senza problemi e poi gli italiani voteranno FdI e la coalizione di centrodestra”.