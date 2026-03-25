Daniela Santanchè cita Giuseppe Garibaldi, quando "obbedisco" è segno di resa per le dimissioni

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

La frase “obbedisco” è impressa a fuoco nella storia e nell’immaginario nazionale. Una parola che da sola dice tutto. Racchiude la frustrazione e la volontà di andare avanti e ottenere risultati ostacolata da qualcuno più potente di te. È espressione di profondo senso del dovere, che porta a seguire ordini superiori anche se si avrebbe ragione a non farlo. Tutto questo è nato, lo sappiamo benissimo, con il celebre telegramma di Giuseppe Garibaldi al Re d’Italia durante la terza guerra d’indipendenza. “Obbedisco” è stato anche il messaggio inviato da Daniele Santanchè a Giorgia Meloni per rassegnare le tanto auspicate dimissioni.

“Obbedisco”, il messaggio di Santanchè a Meloni

Nel rinunciare ufficialmente al suo mandato da ministra del Turismo, dopo la bufera politica seguita alla vittoria del “No” al referendum sulla Giustizia, Daniela Santanchè ha inviato un messaggio fugace alla premier Giorgia Meloni: “Obbedisco”.

Più che la proverbiale “sensibilità istituzionale” auspicata dalla presidente del Consiglio, la Santanchè ha voluto dedicare una formula ironica alla leader del suo partito.

ANSA

Dopo aver confermato l’agenda dei prossimi giorni, la ministra ha atteso 24 ore dalle pubbliche dichiarazioni della premier per comunicare la propria decisione di dimettersi. Di seguito il passaggio principe:

Chiarito questo non ho difficoltà a dire ‘obbedisco’ e a fare quello che mi chiedi. Non ti nascondo un po’ di amarezza per l’esito del mio percorso ministeriale ma nella mia vita sono abituata a pagare i miei conti e spesso anche quelli degli altri. Tengo di più alla nostra amicizia e al futuro del nostro movimento. Cari saluti, Daniela.

La vera storia del celebre “obbedisco” di Garibaldi

Il celebre e autentico “obbedisco” della storia italiana è quello non pronunciato, ma scritto da Giuseppe Garibaldi il 9 agosto 1866. L’Italia era nel pieno di una terza guerra d’indipendenza contro l’impero austriaco che possedeva gli odierni Veneto, Trentino e Friuli.

Una guerra che non stava andando affatto bene per il Regno di Vittorio Emanuele II sul fronte padano, ma che invece stava regalando successi incredibili più a nord. A conseguirli, inutile dirlo, era stato il più grande generale di tutti i tempi.

Dopo la vittoria di Bezzecca e le scorribande fra Trentino e Alto Adige, Giuseppe Garibaldi avrebbe potuto mettere una pressione decisiva sull’esercito austriaco, che nel frattempo era sul punto di capitolare contro la Prussia.

Garibaldi fu inviato dai Savoia il più lontano possibile dal fronte principale, come sempre era accaduto nelle altre grandi annessioni del Regno d’Italia dalla Spedizione dei Mille alla Battaglia di Mentana.

Mentre avanzava verso Trento, a capo del corpo dei volontari Cacciatori delle Alpi, il generale nizzardo ricevette l’ordine dal generale Alfonso La Marmora di fermarsi e ritirarsi, in seguito all’imminente armistizio imposto dai prussiani dopo la vittoria sugli austriaci conseguita a Sadowa.

Il Re chiedeva il ritiro a un corpo militare che stava conquistando una postazione dopo l’altra. Ma il senso del dovere prevalse, come nelle più morali storie epico-cavalleresche.

“Obbedisco” fu la laconica risposta che il patriota inviò nel 1866 per telegramma, ancora oggi conservato presso l’Archivio di Stato a Torino.

E qui si inserisce uno dei più errati luoghi comuni sulla celebre frase di Garibaldi. Perché per molte persone l'”obbedisco” è associato all’altrettanto celebre e patriottico incontro a Teano del 26 ottobre 1860, in cui Re Vittorio Emanuele II ricevette le “chiavi” del Meridione dalle mani del generale.