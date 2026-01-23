Daniela Santanchè contestata al Forum Turismo, "dimettiti, ladra": portato via di peso, il video

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

All’apertura del Forum Internazionale del Turismo, venerdì 23 gennaio, la ministra Daniela Santanchè è stata contestata da un ragazzo. Prima di iniziare il suo discorso, il capo del dicastero del Turismo è stato interrotto da un sonoro: “Sei una ladra, dimettiti”. Nel video, si vede il contestatore essere allontanato dalla polizia. “Ognuno può esprimere il proprio giudizio. Anche questa è la democrazia”, la reazione di Daniela Santanchè tra gli applausi del pubblico presente.

Daniela Santanchè contestata, cosa è successo

Il 23 gennaio, è stato inaugurato il Forum Internazionale del Turismo presso il Palazzo del Ghiaccio di Milano.

Ad aprire l’evento è stata la ministra Daniela Santanchè che, prima di iniziare il discorso, è stata interrotta da una contestazione.

Come riporta LaPresse, un ragazzo le ha urlato: “Dimettiti, sei una ladra”.

Il contestatore è stato immediatamente circondato e allontanato dalle forze dell’ordine.

La reazione di Daniela Santanchè

Mentre il ragazzo veniva scortato fuori dalla sala, Daniela Santanchè ha replicato alla frase che le è stata rivolta.

“Questa è la democrazia e penso che ognuno possa esprimere il proprio giudizio. Non mi impressiona e non mi dispiace. La libertà è il valore fondante di qualsiasi espressione”, ha spiegato la ministra del Turismo.

Secondo Alanews, le parole sono state accompagnate dagli applausi del pubblico presente.

I numeri sul turismo

Subito dopo il piccolo fuori programma, Daniela Santanchè ha parlato dei numeri del turismo in Italia.

“I dati sugli arrivi turistici del 2025 diramati dal Viminale certificano la crescita del turismo italiano, che tocca un nuovo record totalizzando oltre 480 milioni di presenze, in aumento di oltre il 3% rispetto al 2024”, ha detto la ministra.

Come riporta Il Secolo d’Italia, in particolare, il capo del dicastero si è soffermato sul contributo rilevante arrivato dai piccoli Comuni: “Lo scorso anno sono cresciuti del +6,85% nelle presenze e del +7,86% negli arrivi sul 2024, contribuendo a circa il 20% dei pernottamenti complessivi”.