Daniela Santanchè minacciata di morte sui social, la denuncia del ministro e la rivelazione: "L'hanno trovato"

Dopo le minacce di morte ricevute sui social, Daniela Santanchè annuncia che l’autore è stato identificato dalla polizia: la ministra denuncia il clima d’odio online e ringrazia le Forze dell’Ordine. Forte la solidarietà politica: La Russa e Casellati condannano le intimidazioni e chiedono fermezza contro le violenze sul web.

Le minacce di morte su Facebook

Le minacce di morte rivolte a Daniela Santanchè hanno un responsabile ufficiale, come lei stessa ha raccontato durante il BizTravel Forum 2025 a Milano.

A essere individuato è stato l’utente Facebook che aveva scritto: ““Nessuno spara alla Santanchè? Non si dimette? L’unico modo per farla dimettere è prendere un fucile e spararle”. Dopo la segnalazione, le autorità hanno rintracciato l’uomo.

L’annuncio di Daniela Santanchè

La ministra del Turismo, commentando l’episodio, ha spiegato di essere preoccupata dalla violenza verbale che nasce sui social. “Penso sia devastante che ci sia un clima di odio e si arrivi appunto a minacciare le persone di morte” ha dichiarato.

“Questo lo trovo brutto, ma non fa niente: vado avanti per la mia strada, faccio quello che devo fare e non posso fare altri commenti”.

Daniela Santanchè ha quindi confermato che il soggetto è stato rintracciato. “Hanno identificato chi è, ringrazio le Forze dell’Ordine per il grande lavoro che hanno fatto. Sono riuscite a capire chi è, dove abita e quali fossero le sue intenzioni”.

Solidarietà dalla politica

Dal mondo politico sono arrivati numerosi attestati di solidarietà per Santanchè. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha pubblicato un messaggio in cui manifesta sostegno alla ministra e definisce “gravi e inaccettabili” le intimidazioni online, ricordando che non devono mai essere sottovalutate.

Anche Elisabetta Casellati, titolare delle Riforme istituzionali, ha condannato duramente l’episodio, affermando che il web continua a essere teatro di violenze inaccettabili. “In un Paese civile e democratico non possono esistere ‘zone franche’: le minacce di morte online costituiscono reato e devono essere perseguite e contrastate con ogni mezzo a disposizione delle autorità” ha dichiarato.

“Il dissenso politico non deve mai sfociare in violenza, nemmeno verbale” ha osservato il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, esprimendo vicinanza.

Incoraggiamento anche da parte di Nello Musumeci, ministro per la Protezione civili e le Politiche del mare. “È intollerabile che l’odio venga usato come arma da chi si nasconde dietro uno schermo”. Solidarietà anche dai senatori e dai deputati di Fratelli d’Italia, rappresentati rispettivamente dai capogruppo Lucio Malan e Galeazzo Bignami.