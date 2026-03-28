Daniela Santanchè non esce dal gruppo WhatsApp del Consiglio dei ministri e la chat ammutolisce

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Le dimissioni di Daniela Santanchè sembrano non aver chiuso definitivamente le tensioni nel governo. L’esponente di Fratelli d’Italia, infatti, non avrebbe lasciato la chat WhatsApp che include tutti i ministri. E da due giorni, a quanto pare, nessuno scrive più sulla chat chiamata Consiglio dei Ministri.

Daniela Santanchè ancora presente nel gruppo WhatsApp

Quarantotto ore di silenzio sul gruppo WhatsApp dei ministri del governo Meloni, solitamente molto movimentata e ciarliera. Il motivo, secondo quanto riportato dall’agenzia Dire, sarebbe la presenza di Daniela Santanchè.

L’ex ministra del Turismo, che dopo un braccio di ferro con Giorgia Meloni si è dimessa, non avrebbe però abbandonato la chat governativa, creando un certo imbarazzo tra i presenti.

ANSA

L’imbarazzo dei ministri per la presenza virtuale di Santanchè

Una scelta voluta o una semplice dimenticanza? Non è dato saperlo, ma sicuramente la presenza di Daniela Santanchè, ex ministro, in una chat creata appositamente per le comunicazioni tra i titolari dei ministeri sta creando un certo imbarazzo.

Da mercoledì sera, infatti, nessuno ha scritto messaggi nel gruppo. Del “caso WhatsApp” si è parlato, a mezza bocca, anche durante l’ultima riunione del Consiglio dei Ministri, con qualcuno che avrebbe anche ventilato l’ipotesi di una estromissione forzata da parte della Meloni.

A differenza di quanto accaduto un anno e mezzo fa con Gennaro Sangiuliano, che dopo le dimissioni aveva abbandonato volontariamente il gruppo WhatsApp, Daniela Santanchè non sembra voler mollare la presa.

Le prime parole di Santanchè sui social dopo le dimissioni

Nel frattempo, Daniela Santanchè è riapparsa sui social dalla sua villa a Marina di Pietrasanta per la prima volta dopo le dimissioni da ministra del Turismo. Con un sorriso teso, ha ringraziato la “fantastica squadra” del ministero per l’impegno e il lavoro svolto, sottolineando che i risultati si ottengono solo insieme e promettendo di ricordare tutti i collaboratori.

“Ognuno – ha detto – ci ha messo passione, volontà, determinazione e siamo stati in questi tre anni e mezzo una squadra, perché io ritengo che da soli non si vince mai e credo che il ministero del Turismo, per carità, con i nostri limiti in questi anni ha lavorato veramente bene”.

“Mi ricorderò di ognuna di queste persone, perché la vita è lunga e bisogna sempre ricordarsi di essere insieme, di essere una squadra”, ha detto Daniela Santanchè.