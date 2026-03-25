Daniela Santanchè prova a difendersi, braccio di ferro con Giorgia Meloni e la maggioranza pensa alla sfiducia

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Dopo l’invito pubblico della presidente Giorgia Meloni a dimettersi, la ministra del Turismo Daniela Santanchè continua a difendere il suo posto e non sembra intenzionata al passo indietro. La Pitonessa lamenta che il suo caso è diverso da quello di Andrea Delmastro, l’ex sottosegretario all Giustizia dimessosi il 24 marzo. Intanto si profila l’ipotesi della maggioranza intenzionata a sfiduciarla.

Il braccio di ferro tra Daniela Santanchè e Giorgia Meloni

All’indomani del risultato del referendum sulla Giustizia che ha visto trionfare il No, assestando un duro colpo al Governo, la premier Giorgia Meloni ha deciso di “cambiare fase” all’interno dell’esecutivo e di non fare più sconti a nessuno.

Nella serata del 24 marzo sono arrivate le dimissioni da sottosegretario alla Giustizia di Andrea Delmastro Delle Vedove, su cui pesa la vicenda della sua partecipazione nella gestione di un ristorante, intestato a Miriam Caroccia, diciannovenne figlia di Mauro Caroccia, che si ritiene essere legato alla camorra di Michele Senese.

A lasciare il posto di capo di gabinetto del ministero della Giustizia è stata anche Giusi Bartolozzi, al centro di una bufera per aver detto in Tv che la magistratura è “un plotone d’esecuzione”.

ANSA

Era atteso il passo indietro anche della ministra del Turismo Daniela Santanchè, al centro di alcune indagini riguardo alle sua attività imprenditoriali.

Nonostante la mediazione del presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ha provato a convincere la Pitonessa, sua amica, le dimissioni non sono arrivate.

Ecco perché Giorgia Meloni, con una nota di Palazzo Chigi, ha fatto sapere di auspicare “a che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale” (di Delmastro e di Bartolozzi), “analoga scelta sia condivisa dal Ministro del Turismo Daniela Santanchè”. In pratica la premier ha chiesto pubblicamente alla ministra di dimettersi, cosa che non è quasi mai successa nella storia della Repubblica italiana.

La difesa di Daniela Santanché

Nonostante la richiesta esplicita di Giorgia Meloni, Daniela Santanchè non sembra voler cedere e sottolinea che il suo caso è diverso da quello di Delmastro.

Tra i ragionamenti della ministra, riportati da La Repubblica, c’è l’idea che “Delmastro è rimasto al governo da condannato per un anno, perché dovrei lasciare io con un semplice rinvio a giudizio?”.

Per Santanché l’attività dell’ormai ex sottosegretario alla Giustizia ha avuto a che fare “con la sua attività al governo” con la condanna in primo grado a otto mesi per rivelazione di segreto d’uffici, mentre nel suo caso tutto risale “alla mia privata attività di imprenditrice”.

La ministra sostiene che le storie che la vedono protagonista risalgano a parecchi anni fa e parla dei risultati raggiunti dal suo ministero. Ma all’interno del Governo, ormai i malumori sulla sua posizione sono numerosi.

La mozione di sfiducia in Parlamento

I colleghi di partito e la stessa Giorgia Meloni non sono più intenzionati a lasciar correre, l’obiettivo della premier sarebbe quello di fare pulizia all’interno di Fratelli d’Italia per non lasciare alibi a chi l’attacca.

Se Santanchè non si dimette, la mozione di sfiducia che l’opposizione presenterà in Parlamento potrebbe avere successo o con l’astensione dei gruppi di maggioranza o addirittura con il voto favorevole degli stessi.