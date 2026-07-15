Daniela Santanchè rischia un terzo processo, dopo Visibilia e truffa all'Inps arriva l'accusa di bancarotta

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Un nuovo fronte giudiziario scuote Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha infatti notificato l’avviso di chiusura delle indagini preliminari con l’accusa di bancarotta. L’esito dell’inchiesta, condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza milanese, apre ora la strada a un possibile e imminente terzo rinvio a giudizio per la parlamentare.

Le nuove accuse della Procura e il rischio di un terzo processo

La chiusura dell’inchiesta a carico di Daniela Santanchè, firmata dai magistrati Luigi Luzi e Guido Schininà sotto il coordinamento dell’aggiunto Roberto Pellicano, ipotizza a vario titolo reati gravissimi che spaziano dalla bancarotta fraudolenta al falso in bilancio, fino alla truffa aggravata ai danni dello Stato.

Come documentato dall’agenzia di stampa Adnkronos, l’atto d’accusa coinvolge complessivamente sedici persone.

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Tra i principali indagati figurano anche la sorella della parlamentare, Fiorella Garnero, e l’ex compagno Giovanni Canio Mazzaro, oltre ai due figli di quest’ultimo, Lorenzo e Michele.

Sotto la lente degli inquirenti milanesi sono finite le gestioni finanziarie e i successivi fallimenti delle storiche società del gruppo, nello specifico Ki Group srl, Ki Group Holding, Bioera e Umbria srl.

Il dissesto milionario delle società gestite da Daniela Santanchè

I dettagli emersi dall’inchiesta a carico di Daniela Santanchè e altri coindagati delineano un quadro di profonde anomalie amministrative. Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, gli inquirenti contestano agli ex amministratori di aver deliberatamente nascosto il patrimonio netto negativo della holding già a partire dal 2015, aggravando il dissesto complessivo per quasi 13 milioni di euro.

Inoltre, a dispetto di bilanci in grave sofferenza e perdite strutturali, la Procura milanese rileva che gli indagati si sarebbero comunque spartiti dividendi e utili non effettivamente conseguiti per oltre 4 milioni di euro. Nel mirino dei pubblici ministeri, come sottolinea il quotidiano di Confindustria, ci sono anche i compensi sproporzionati erogati agli amministratori di Bioera per un totale superiore ai 2 milioni di euro, distribuiti nonostante il capitale sociale fosse ormai del tutto azzerato.

La presunta truffa a Invitalia

L’ultimo e pesante capitolo d’accusa riguarda una presunta truffa aggravata legata alle misure di sostegno varate durante l’emergenza sanitaria. Come riferito da TgCom24, l’agenzia statale Invitalia sarebbe stata indotta in errore attraverso comunicazioni societarie non veritiere e l’occultamento di ingenti debiti fiscali e previdenziali per l’anno 2019 e 2020.

In questo modo la società Ki Group srl sarebbe riuscita a ottenere indebitamente un finanziamento agevolato di 2,7 milioni di euro e un credito d’imposta di ulteriori 600mila euro, per un danno erariale complessivo stimato in 3,3 milioni di euro. I legali della senatrice hanno subito espresso piena fiducia nella magistratura, ribadendo con fermezza l’assoluta estraneità della propria assistita rispetto a tutte le condotte contestate.