Daniela Santanchè si dimette e scrive alla premier Giorgia Meloni: "Abituata a pagare i conti degli altri"

Daniela Santanchè lascia il Ministero. A comunicarlo è la stessa ministra in una lettera al fiele inviata a Giorgia Meloni: “Nella mia vita sono abituata a pagare i miei conti e spesso anche quelli degli altri”. Non sono mancate le resistenze iniziali, ma dopo l’appello della premier a seguito dell’addio di Del Mastro e Bartolozzi il cerchio intorno a Santanchè si è fatto soffocante, fino alla capitolazione finale.

Daniela Santanchè si dimette

Nel pomeriggio di mercoledì 25 marzo è arrivata la notizia della resa definitiva di Daniela Santanchè. La ministra del Turismo lo ha annunciato con una lettera inviata a Giorgia Meloni pubblicata da Ansa.

Non mancano sfumature di amarezza: Santanchè lascia intendere di voler assecondare le richieste della premier ma di farlo con profonda delusione.

ANSA

Nella missiva, aperta su un “cara Giorgia” rivolto a Meloni, Santanchè introduce la sua esperienza come ministra del Turismo nella speranza di aver ricoperto il suo ruolo “al meglio delle mie possibilità e senza alcuna controindicazione”.

Quindi Santanchè ringrazia la premier “per i riconoscimenti e per la fiducia che mi hai dimostrato in questi anni”. Poi arriva la nota amara.

La lettera a Giorgia Meloni

Continuando, nella lettera Daniela Santanchè spiega che “mi sarei dimessa solo di fronte ad una tua esplicita e pubblica richiesta”, cosa che Meloni, poi, ha fatto. Poi un passaggio sulla sua vicenda giudiziaria: “Ad oggi il mio certificato penale è immacolato e che per la vicenda della cassa integrazione non vi è nemmeno un semplice rinvio a giudizio“.

Ancora, Santanchè spiega di aver preso tempo in quanto voleva che la sua decisione “fosse separata sia dai commenti sul referendum“, ma anche perché intendeva far sì che le sue dimissioni “fossero separate dalla vicenda contingente ed assai diversa che ha riguardato l’On. Del Mastro“.

La nota amara

Fatte queste premesse, Santanchè passa alle conclusioni: “Non ho difficoltà a dire ‘obbedisco’ e a fare quello che mi chiedi”, ma “non ti nascondo un po’ di amarezza per l’esito del mio percorso ministeriale”, dato che “nella mia vita sono abituata a pagare i miei conti e spesso anche quelli degli altri”.

Infine: “Tengo di più alla nostra amicizia e al futuro del nostro movimento”.

Il testo integrale della lettera di Daniela Santanché a Giorgia Meloni

Riportiamo di seguito il testo integrale della lettera della ormai ex ministra del Turismo alla premier Giorgia Meloni.

Cara Giorgia ti rassegno, come hai ufficialmente auspicato, le mie dimissioni dal ruolo di ministro che avevi voluto affidarmi e che credo di avere svolto al meglio delle mie possibilità e senza alcuna controindicazione. Ti ringrazio per i riconoscimenti e per la fiducia che mi hai dimostrato in questi anni di guida del ministero del turismo. Ho voluto (e spero mi capirai) che fosse pubblicamente chiaro che eri tu a chiedermi di lasciare questo ruolo perché, come ho sempre detto, mi sarei dimessa solo di fronte ad una tua esplicita e pubblica richiesta. Volevo fosse chiaro, per la mia onorabilità, che faccio un passo indietro, non dovuto solo di fronte alla richiesta che il capo del mio Partito ritiene utile e opportuna. Mi premeva e mi preme sottolineare che ad oggi il mio certificato penale è immacolato e che per la vicenda della cassa integrazione non vi è nemmeno un semplice rinvio a giudizio. Ieri forse bruscamente (capirai il mio stato d’animo) ti ho rappresentato la mia non disponibilità ad una mia immediata dimissione perché volevo fosse separata sia dai commenti sul referendum perché non vorrei esssere il capro espiatorio di una sconfitta che non è certo stata determinata da me, atteso anche il risultato in Lombardia e sinanche nel mio municipio.

Volevo che le mie dimissioni inoltre fossero separate dalla vicenda contingente ed assai diversa che ha riguardato l’onorevole Del Mastro che pure paga un prezzo alto. Chiarito questo non ho difficoltà a dire “obbedisco” e a fare quello che mi chiedi. Non ti nascondo un po’ di amarezza per l’esito del mio percorso ministeriale ma nella mia vita sono abituata a pagare i miei conti e spesso anche quelli degli altri. Tengo di più alla nostra amicizia e al futuro del nostro movimento.

Cari saluti. Daniela.