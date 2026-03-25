Daniela Santanchè si oppone alle dimissioni, lunedì 30 marzo la mozione di sfiducia alla Camera

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Daniela Santanchè al momento resta al suo posto. La ministra del Turismo si oppone alle dimissioni che le ha chiesto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma intanto è stata calendarizzata la mozione di sfiducia alla Camera presentata dalle opposizioni: approderà in Aula lunedì 30 marzo per la discussione generale. Secondo diversi esponenti del governo e di Fratelli d’Italia la mozione però non sarà necessaria.

Daniela Santanchè si oppone alle dimissioni

Nessun passo indietro. Daniela Santanchè non sembra avere intenzione di seguire il sottosegretario Andrea Delmastro e la capo gabinetto del ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi, costretti alle dimissioni dopo la sconfitta della maggioranza al referendum.

Dimissioni chieste esplicitamente dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo la vittoria del No al referendum sulla giustizia.

ANSA

La ministra del Turismo, indagata in diversi procedimenti penali, fa resistenza. E ha trascorso la giornata al lavoro al Ministero, senza rilasciare dichiarazioni.

La mozione di sfiducia alla Camera

Intanto è emerso che approderà lunedì prossimo, 30 marzo, alla Camera la mozione di sfiducia nei confronti della ministra Santanchè.

Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio che si è riunita nella giornata di oggi. Lo riporta Ansa.

La mozione di sfiducia per Santanchè è stata presentata da tutte le forze di opposizione.

Dimissioni Santanchè, Donzelli: “Lo do per scontato”

Secondo diversi esponenti del governo e dirigenti di Fratelli d’Italia non si arriverà alla mozione di sfiducia alla Camera, perché la ministra si dimetterà.

“Penso non sarà necessaria”, ha detto il ministro dei rapporti con il Parlamento Luca Ciriani.

“Il presidente del Consiglio si è espresso. Normalmente, un ministro ascolta le indicazioni e le richieste del presidente del Consiglio dei ministri”, ha dichiarato Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo di FdI.

“Credo e sono convinto – ha aggiunto – che qualsiasi ministro, e anche Daniela Santanchè, segua le indicazioni e gli auspici del presidente del Consiglio dei ministri”.

“Non so i tempi, i modi”, ma che Santanchè si dimetterà “lo do per scontato”, ha detto Donzelli.