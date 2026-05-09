Daniela Scattolin, l’intervista alla Ginevra di Buonvino: “Riuscire è mantenere una promessa a me stessa”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono personaggi che chiedono di essere costruiti e altri che, in modo quasi silenzioso, chiedono solo di essere riconosciuti. Ginevra, in Buonvino, la serie di Rai 1, appartiene a questa seconda categoria. Non entra nella vita di Daniela Scattolin come un esercizio di composizione, ma come una risonanza immediata, qualcosa che non ha bisogno di essere spiegato fino in fondo per essere sentito come vicino. Eppure, proprio in questa apparente semplicità, si nasconde una complessità più profonda. Perché Ginevra è un personaggio che esiste fuori da molti schemi abituali: non è definita dal conflitto, non è intrappolata in una narrazione di giustificazione, non deve continuamente riportare la propria identità a un’origine da spiegare o da difendere. È una presenza che si muove in uno spazio più leggero, ma non per questo meno denso. Uno spazio in cui il racconto non ignora il tema, ma lo considera già attraversato. È qui che l’incontro tra attrice e personaggio diventa interessante. Perché non si tratta solo di interpretare, ma di abitare quella libertà senza semplificarla. Di restituire una complessità che non ha bisogno di essere dichiarata, ma che emerge nei dettagli, nelle sfumature, nei silenzi. Da questa premessa, l’intervista esclusiva per Virgilio Notizie a Daniela Scattolin si apre naturalmente a qualcosa di più ampio. Ginevra resta sullo sfondo, ma diventa una lente attraverso cui osservare il lavoro attoriale nella sua forma più autentica: un equilibrio instabile tra controllo e abbandono, tra protezione e esposizione. Daniela Scattolin racconta questo processo senza idealizzarlo, parlando di resistenze, di difese che si attivano, di una verità che non è mai immediata né indolore. Recitare, nelle sue parole, significa attraversare se stessi con precisione. Non fermarsi alla superficie, ma entrare nei nodi, anche quando è scomodo. Perché è lì che il personaggio smette di essere un ruolo e diventa qualcosa di vivo. E allora Ginevra non è più solo la giovane professionista di Buonvino. Diventa il punto di incontro tra determinazione e fragilità, tra ambizione e bisogno di riconoscersi. Un personaggio che non impone un messaggio, ma apre uno spazio. E in quello spazio, Daniela Scattolin si muove con una consapevolezza rara: quella di chi sa che, per essere credibili, non basta aggiungere. A volte bisogna togliere. E restare.

Dal punto di vista di Daniela Scattolin, chi è Ginevra, il personaggio che interpreta nella serie Buonvino?

“Quando si ricevono i provini, viene sempre inviata una sinossi insieme al profilo del personaggio. Quel profilo mi ha colpita in modo particolare, perché vi ho riconosciuto diversi elementi a me familiari. Al di là della destinazione professionale finale, ho avvertito una forte vicinanza: è una ragazza veneta, non proveniente da contesti specifici nella sua vita attuale, conduce un’esistenza ordinaria ed è ben integrata. Dal punto di vista professionale, essere scelta per un ruolo di questo tipo ha rappresentato un passaggio significativo, poiché non si trattava della consueta figura afrodiscendente stereotipata. In passato, ad esempio, ho interpretato una prostituta nello sceneggiato L’ora: un’esperienza molto intensa e completa sotto il profilo artistico, ma pur sempre legata a uno stereotipo associato alla donna nera. Permane spesso una connessione molto forte tra identità e tipologia di ruolo. Anche in altri lavori, come Zero, pur avendo avuto maggiore varietà, il personaggio proveniva da un contesto sociale svantaggiato: una giovane donna impegnata a difendere le proprie origini, quindi ancora inserita in una linea narrativa ben definita. In questo caso, invece, si è trattato di una vera boccata d’aria fresca. Il tema viene affrontato in modo diverso: non viene ignorato, ma considerato come un passaggio già avvenuto, quasi nella prospettiva di un suo superamento. Questa impostazione mi convince molto, perché offre una visione nuova, priva di appesantimenti, senza ricondurre costantemente il racconto a un senso di colpa o a un passato gravoso. Si tratta naturalmente di una riflessione personale, legata alla mia esperienza di afrodiscendente, senza alcuna pretesa di universalità; tuttavia, questo tipo di narrazione può talvolta risultare eccessivamente gravosa. Qui, invece, viene proposta una prospettiva più leggera e contemporanea. Ritengo che sia particolarmente significativa anche per le generazioni più giovani: è come mostrare ciò che segue la fase del conflitto. È evidente che il razzismo, purtroppo, persista e che alcune dinamiche siano difficili da eliminare; tuttavia, offrire uno sguardo più autentico e rinnovato rappresenta un elemento di grande valore, che ho apprezzato profondamente”.

Dal mio punto di vista, vivendo a Palermo, una città in cui l’integrazione è molto presente, vedere il suo personaggio in quel contesto mi ha fatto sentire a casa. Ho riconosciuto realtà che conosco e che raramente trovano spazio in televisione. Inoltre, Buonvino ha il pregio di raggiungere un pubblico molto ampio. Quanto ritiene importante questa rappresentazione, sia per chi osserva dall’esterno sia per chi può finalmente riconoscersi?

“È una rappresentazione che non ambisce a essere enfatica o dichiaratamente programmatica; proprio per questo risulta efficace: discreta, ma profondamente dignitosa. È un aspetto che ho apprezzato molto. Ginevra è una professionista nel settore finanziario, e questo elemento è già di per sé significativo. Può sembrare superfluo sottolinearlo, ma esistono molti giovani afrodiscendenti con una formazione solida e competenze elevate, e tuttavia questa realtà raramente viene restituita sullo schermo. Il fatto che lavori nella finanza rompe un’aspettativa radicata. Nell’immaginario comune, anche quando si pensa a una giovane donna nera con un buon livello di istruzione, si tende ad associarla ad ambiti più tradizionali, come quello sanitario. La finanza, invece, esula da queste rappresentazioni consuete. Ho apprezzato anche una certa sfumatura più decisa del personaggio, che tuttavia non scivola mai nello stereotipo della donna nera arrabbiata. Si tratta di una caratterizzazione sottile, probabilmente non costruita in modo artificiale, e proprio per questo spontanea e credibile”.

Al di là del tema dell’integrazione, è interessante vedere una donna inserita in un ambito come quello economico, spesso declinato al maschile. Si tratta di una rottura anche sotto questo profilo.

“Senza dubbio. L’intera proposta della serie mi ha positivamente sorpresa. Pur mantenendo un tono leggero e senza ambizioni dichiaratamente didattiche, all’interno di un contesto televisivo generalista riesce comunque a contribuire a un cambiamento. Si tratta di una trasformazione silenziosa, che raggiunge lo spettatore senza voler impartire lezioni, ma mostrando una realtà possibile e positiva. È proprio questo l’aspetto più convincente: non impone un messaggio, ma offre una rappresentazione”.

Un altro elemento molto interessante di Ginevra è la sua determinazione: desidera affermarsi con le proprie forze, senza ricorrere a scorciatoie o giustificazioni. Quanto si riconosce in questa caratteristica?

“In misura molto elevata. Ho avvertito una forte affinità con Ginevra sotto diversi aspetti. Oltre alla determinazione, anche per i suoi tratti più delicati, che tende però a celare: è una dimensione che mi appartiene. Tuttavia, la determinazione resta il tratto più distintivo, ed è anche quello in cui mi riconosco maggiormente. È una delle poche risorse che rimangono anche nei momenti più complessi. La speranza può oscillare, le delusioni sono inevitabili, soprattutto in ambito lavorativo, ma la determinazione persiste. È ciò che consente di non lasciarsi sopraffare dalle difficoltà e di continuare a perseguire i propri obiettivi. Per quanto mi riguarda, riuscire non significa dimostrare qualcosa agli altri: si tratta piuttosto di mantenere un impegno preso con sé stessi. Raggiungere un obiettivo diventa un modo per tutelare la propria autostima. Quest’ultima, infatti, nasce proprio dalla capacità di rispettare le promesse che ci si è dati: un atto di attenzione verso sé stessi e verso il proprio equilibrio interiore. Senza determinazione, tutto questo verrebbe meno. Esiste anche una paura molto diffusa, quella di non riuscire. Per contrastarla è necessario coltivare determinazione, anche con fatica, trasformando l’interrogativo: non più chiedersi se si riuscirà, ma quando si riuscirà. Alla base di tutto vi è la capacità di esserci per se stessi. In una società che enfatizza l’individualismo e in cui spesso si sperimenta solitudine, questo elemento diventa essenziale”.

In questo equilibrio tra aspettative e delusioni, ritiene di aver mantenuto le promesse che si è fatta?

“Non tutte, naturalmente. Alcune restano ancora in sospeso. In ambito professionale, soprattutto, esistono obiettivi che non dipendono esclusivamente dalla volontà personale. Si può desiderare un traguardo e impegnarsi a raggiungerlo, ma l’esito finale non è mai del tutto sotto controllo. Cerco quindi di esercitare la pazienza e di accettare che ogni risultato arrivi nel momento opportuno. Anche ciò che si sarebbe voluto ottenere prima, spesso si manifesta più tardi per una ragione precisa. Col tempo ho compreso che molte opportunità giunte in ritardo si sono rivelate più adatte, perché nel frattempo ho maturato una diversa preparazione emotiva. Questo mi consente di accoglierle con maggiore consapevolezza. L’obiettivo resta comunque quello di mantenere, per quanto possibile, gli impegni presi con me stessa”.

Tende anche a essere molto severa con se stessa?

“Sì, in una certa misura. È una dinamica che può trasformarsi in una trappola, quasi in una forma di pressione interiore, ma è così. Alla fine, la domanda che emerge è semplice: perché non crederci fino in fondo? Stabilire un obiettivo senza attribuirgli reale valore rischia di svuotarlo di significato. Avere fiducia nelle proprie capacità resta essenziale”.

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La recitazione, in modo più o meno inatteso, è entrata nella sua vita e le ha permesso di comprendere aspetti che prima le sfuggivano. Si afferma spesso che abbia una valenza terapeutica: nel suo caso, in che senso lo è stata?

“Sì, è così. Tuttavia, desidero precisare che non si tratta di una vocazione mai considerata o di un ruolo in cui non mi riconosco: al contrario, recitare mi appassiona profondamente e lo considero un lavoro affascinante. Al tempo stesso, lo percepisco come una dimensione che si è aggiunta al mio percorso personale. Se devo essere del tutto sincera, tutto ciò che riguarda la fase preliminare, dai profili ai self tape, risulta per me particolarmente faticoso e poco gratificante. La parte più autentica e appagante arriva sul set, quando il progetto è definito e si può finalmente entrare nel cuore del mestiere: creare, stabilire una connessione, costruire un personaggio insieme alla regia. È un’esperienza intensa e, a mio avviso, irripetibile. Parallelamente, questo lavoro mi ha portata a scoprire lati di me che non conoscevo. È anche per questo che lo considero, in una certa misura, terapeutico, pur trattandosi talvolta di un processo complesso e persino doloroso. Pensando a Ginevra, il personaggio di Buonvino, emergono momenti molto personali. C’è, ad esempio, una scena in cui parla al telefono con il padre: una dinamica che richiama esperienze vissute più volte nella mia vita. Esistono situazioni in cui si desidera qualcosa con forza, senza riuscire a ottenerla, e ci si rivolge a una figura familiare per sfogarsi. Nel ricreare quel tipo di relazione sullo schermo, non si tratta di un esercizio astratto, ma di qualcosa di profondamente radicato nella propria esperienza. In generale, ricostruire legami o colmare assenze personali attraverso il personaggio è inevitabile se si vuole restituire autenticità. Per riuscirci è necessario mettersi a disposizione con sincerità e apertura. Durante il lavoro su una scena, talvolta, può avvenire una sostituzione emotiva: l’interlocutore diventa qualcuno della propria vita che non ha mai dato ascolto o fiducia. A quel punto è necessario interrogarsi con precisione: chi è quella persona, quando si è verificata quella situazione, in quale contesto. Non è possibile fermarsi a un livello superficiale. Questo processo porta inevitabilmente a esplorare in profondità i rapporti più significativi della propria vita. Personalmente ho un approccio molto analitico: quando percepisco un nodo irrisolto, tendo ad affrontarlo fino in fondo. Attribuisco grande valore alla verità, perché ritengo che conduca a una maggiore consapevolezza e a una forma di libertà, anche quando implica attraversare una dimensione dolorosa. È un passaggio impegnativo, ma necessario. In questo senso, il lavoro attoriale obbliga a confrontarsi con aspetti che, se evitati, emergono comunque sul piano professionale. Restare in superficie compromette la qualità del risultato”.

È un percorso complesso: andando così in profondità, non teme di esporsi a una sofferenza eccessiva? Come riesce a proteggersi?

“È effettivamente difficile. Proprio per questo, in modo quasi automatico, si attivano meccanismi di protezione. Ognuno sviluppa le proprie difese. Può accadere di collaborare con l’acting coach e di svolgere tutto il lavoro necessario per approfondire il personaggio, ma nel momento in cui sarebbe richiesto un abbandono totale, anche fisico, emerge una resistenza. Aprirsi completamente, senza filtri, non è naturale: l’istinto porta a difendersi. Tuttavia, il lavoro dell’attore richiede esattamente l’opposto, cioè un’apertura piena. Il limite principale, nonché l’aspetto su cui mi concentro maggiormente, riguarda proprio la capacità di ridurre queste difese. Ognuno porta con sé esperienze, ferite, memorie che non è semplice rivivere: sensazioni come l’insicurezza o la vulnerabilità restano impresse e il corpo reagisce di conseguenza. Si tratta quindi di un percorso continuo, che può essere considerato, a tutti gli effetti, anche un lavoro su di sé”.

Un suo collega una volta mi disse che la recitazione non è terapeutica di per sé, ma lo diventa perché conduce alla terapia.

“È un’osservazione estremamente pertinente, che condivido pienamente”.

Qual è oggi la sua principale insicurezza, restando sul piano professionale?

“È una domanda che richiede una riflessione attenta, anche perché non me l’ero mai posta in questi termini; già questo momento ha quasi una funzione chiarificatrice. Se considero il mio percorso come attrice, il primo pensiero riguarda il timore di non sentirmi pienamente soddisfatta, di partecipare a progetti che non riescano a coinvolgermi davvero. Tuttavia, riflettendoci meglio, riconosco che già oggi prendo parte a lavori che mi appagano e, quindi, non è questo il nodo centrale. In realtà, non avverto grandi paure. Se mi fosse stata posta questa domanda cinque o sei anni fa, la risposta sarebbe stata molto diversa: allora le insicurezze erano numerose. Oggi la situazione è cambiata, non perché abbia raggiunto ogni traguardo (non sono certo Monica Vitti) ma perché ho trovato un equilibrio su molti aspetti. Ho compiuto un percorso importante su me stessa, imparando a non affidare il mio valore artistico al giudizio esterno: né ai riconoscimenti, né al consenso, né all’approvazione. Se arrivano, li accolgo con piacere, ma non sono più necessari per sentirmi legittimata. Lavorando in questo settore, diventa evidente che molte dinamiche sfuggono al controllo individuale e non dipendono esclusivamente dall’impegno o dalla dedizione. Per questo ho abbandonato quella ricerca costante di conferme. Oggi mi sento abbastanza serena. Sono profondamente grata per i progetti a cui ho preso parte: non sono stati numerosi, ma ciascuno ha avuto caratteristiche diverse e stimolanti. Naturalmente desidero proseguire su questa strada. Se devo individuare una preoccupazione, riguarda piuttosto l’eventualità che tutto possa arrestarsi: l’assenza di nuove proposte o occasioni di provino. È l’unico scenario che mi inquieta davvero, perché rappresenterebbe una chiusura”.

Le è capitato di attraversare periodi di vuoto professionale? E come li ha gestiti?

“Sì, è accaduto. In particolare, dopo la nascita di mia figlia, ho vissuto una fase piuttosto complessa. Un momento che, in teoria, dovrebbe essere sereno e appagante era invece accompagnato da una forte inquietudine: sentivo il bisogno di lavorare, di ricevere conferme, di percepirmi ancora parte attiva di questo ambiente. Col tempo ho riconosciuto che questo stato d’animo ha sottratto leggerezza a quell’esperienza. Successivamente, nel 2022, si è verificato un periodo di inattività durato alcuni mesi, nulla di oggettivamente rilevante, ma che ho percepito come una crisi profonda. Mi trovavo in una fase segnata da urgenza e tensione: desideravo affermarmi, ottenere riconoscimento, sentirmi validata dall’esterno. Era una condizione emotiva pesante. Il cambiamento è avvenuto nel momento in cui ho accettato la situazione. Ho smesso di oppormi e ho considerato la possibilità che, anche in assenza di lavoro, avrei potuto individuare altre strade. Proprio in quella fase ho iniziato a dedicarmi a un nuovo progetto e, quasi in concomitanza, sono arrivate ulteriori opportunità. Questo mi ha portata a una riflessione precisa: quando si abbandona il controllo e si attenua l’ansia, le occasioni tendono a emergere; al contrario, un atteggiamento rigido e carico di aspettative rischia di bloccare il processo. Da allora ho sviluppato una fiducia più solida, legata alla capacità di lasciar accadere gli eventi. Ne è derivata una consapevolezza importante: in una forma o nell’altra, una direzione si trova sempre”.

Ha mai temuto che il suo desiderio di affermazione potesse essere interpretato come presunzione?

“No, non è un timore che abbia mai avvertito in modo concreto. Sono consapevole che possa accadere, e probabilmente accade già, ma non mi riguarda più di tanto. Se qualcuno sviluppa un’idea negativa su di me, la considero una valutazione superficiale. Quando si instaura una conoscenza più autentica, spesso il giudizio cambia; se ciò non avviene, lo accetto senza difficoltà. La mia formazione è stata influenzata da modelli soprattutto internazionali. Ascolto molta musica hip hop e rap, e ho guardato a figure come Rihanna o Beyoncé. In contesti come quello statunitense, l’affermazione personale viene valorizzata, considerata una forma di ispirazione. In Italia, invece, tende a essere interpretata come eccesso di sicurezza. Personalmente non ho difficoltà a riconoscere i miei risultati. Trovo sia positivo concedersi anche momenti di orgoglio. Esiste una forma di sicurezza, spontanea e non arrogante, che consiste nel riconoscere i propri successi. È un atteggiamento umano, che non percepisco in contrasto con l’umiltà”.

Forse, quando a ottenere risultati è una persona percepita come outsider, diventa ancora più difficile da accettare.

“Sì, certamente. I pregiudizi sono numerosi. All’inizio, lo ammetto, soffrivo il fatto di non rientrare in determinati canoni. Esistono figure che risultano immediatamente apprezzate: incarnano un’estetica più tradizionale e rassicurante, e qualunque loro comportamento viene percepito come elegante e piacevole, ricevendo approvazione immediata, soprattutto da parte femminile. Nel mio caso, il rapporto è diverso: l’apprezzamento nasce spesso in seguito a una conoscenza più diretta. A un primo impatto posso risultare distante, talvolta persino poco simpatica, anche per l’immagine che trasmetto sui social. Di conseguenza, vedere una persona con queste caratteristiche ottenere risultati può generare resistenze: può essere percepita come altezzosa. Tuttavia, si tratta di una scelta consapevole: tutelare la mia immagine. Non desidero instaurare immediatamente un clima di confidenza, soprattutto sui social, che considero un contesto complesso. Preferisco essere percepita come distante piuttosto che alimentare aspettative non autentiche. In questo modo si crea una distanza che mi permette di mantenere equilibrio. Sono consapevole che, nel momento in cui avviene un incontro reale, la percezione cambia. Ed è proprio questo l’aspetto che considero fondamentale: aprirmi nella relazione diretta, non attraverso uno schermo. Non sento l’esigenza di contribuire a una socialità mediata dai social network. Può sembrare una posizione controcorrente, ma continuo a credere nel valore della presenza. Le relazioni vanno vissute. Se qualcuno si ferma a una valutazione superficiale, lo accetto. Ma ciò che conta, per me, è essere compresa nella mia complessità, non solo per ciò che appare”.

Anche perché, se avesse voluto, in un certo momento del suo percorso avrebbe potuto scegliere una modalità di esposizione diversa, ad esempio come The Ferragnez.

“È una modalità in cui non mi riconosco. Sono consapevole che questa scelta comporti delle rinunce, anche in termini di visibilità o opportunità professionali, considerando quanto oggi una forte presenza su piattaforme come Instagram possa incidere sul lavoro. In un certo senso, è come andare contro una logica dominante, ma è una decisione coerente con il mio modo di essere. Ad esempio, non mi capita di contattare direttamente persone del settore. Se nasce un interesse professionale, preferisco che si concretizzi attraverso un incontro. Per me il valore risiede nello scambio diretto: parlarsi, conoscersi, costruire un rapporto reale. È lì che riconosco autenticità”.

Qualcuno potrebbe sostenere che questo atteggiamento rappresenti anche una forma di autosabotaggio.

“Sì, è una lettura possibile, e in parte la condivido. È una dinamica che emerge anche nelle relazioni personali. Tendo a mettere alla prova le persone, per comprendere se vi sia un reale interesse a restare, a comprendere in profondità, ad andare oltre una conoscenza superficiale. Ho l’impressione che oggi molte relazioni si basino su una sorta di immagine iniziale, una presentazione che finisce per prevalere su ciò che si cela sotto. Al di sotto di questa superficie esiste una complessità molto più ampia, fatta di stratificazioni e vissuti. Per me è importante capire chi sia disposto ad attraversarla”.

Se anche nei rapporti personali funziona così, chi ha superato queste prove?

“Le persone che dovevano restare sono rimaste. E questo mi rende molto serena rispetto ai legami che ho costruito. Non sono numerosi, almeno quelli davvero significativi, ma sono autentici. Mi riconosco come una persona esigente nei rapporti: cerco una verità piena, e questo mi porta a mettere in discussione, a insistere, proprio per raggiungere quel livello di autenticità. Una volta raggiunto, però, il legame acquista solidità. Vale per l’amicizia, come per ogni altro tipo di relazione”.

Immagino che questo approccio sia legato anche alla sua storia personale.

“Sì. Sono stata adottata. Questa tendenza a mettere alla prova gli altri è radicata in me. Non so se dipenda dal carattere o da dinamiche più profonde, ma è presente da sempre. Ricordo che già da bambina, nei primi momenti con i miei genitori, tendevo a verificarne la presenza e la solidità. Sono profondamente convinta dell’affetto che mi hanno dato, forse anche in una forma particolare, perché è stato frutto di una scelta consapevole. E hanno saputo restare, anche quando non ero una bambina semplice da gestire”.

Anche perché si portava già con sé un vissuto significativo.

“Sì, certamente. Per questo ho sviluppato una convinzione profonda: le persone che fanno parte della mia vita (non solo nei rapporti affettivi o amicali, ma anche in famiglia) sono presenti in modo autentico. È una forma di affetto che non considero scontata, e per la quale provo grande gratitudine. Non so se sia una percezione oggettiva, né se sia possibile misurarla con precisione, ma è ciò che sento con chiarezza”.

Forse quella è proprio la differenza tra un figlio che “arriva per caso” e uno che “viene scelto”.

“Sì, è una distinzione reale, anche se difficile da definire con esattezza. Non so se riguardi una questione quantitativa o qualitativa, ma è una differenza che si percepisce. È una forma di presenza, di consapevolezza reciproca. Lo comprendo ancora di più oggi che sono madre: mia figlia non è stata adottata, eppure la mia presenza nei suoi confronti è totale. Si tratta di un ‘esserci’, di una volontà costante. Non è semplice spiegare cosa cambi, ma è qualcosa che si avverte profondamente”.

Riconosce qualcosa di lei in sua figlia?

“Mi viene da sorridere, ma è una prospettiva impegnativa. Le difficoltà probabilmente emergeranno con la crescita. Tuttavia, sono molto felice del suo carattere: lo considero un elemento positivo per affrontare il mondo. Non è sempre semplice, e osservando anche le altre bambine all’asilo noto come questa nuova generazione abbia personalità molto determinate. Se in passato mi definivo vivace, oggi mi sembra che esista una versione ancora più intensa di quell’energia. È un’evoluzione che, da un lato, suscita anche qualche timore”.

Allo stesso tempo, i figli diventano uno specchio, aiutano a comprendere meglio i propri genitori. Ha capito le scelte dei suoi genitori?

“Senza dubbio. Permettono di rileggere molte esperienze. Ripensando ai conflitti dell’infanzia, a quei momenti in cui non si accettava un limite, oggi è più chiaro il senso di quelle scelte educative. Nel mio caso, ho avuto un rapporto molto affettuoso con mio padre e più complesso con mia madre. Col tempo, però, mi sono avvicinata molto a lei. A volte rifletto anche sul ruolo paterno, osservando che forse sarebbe stato utile un maggiore equilibrio nelle dinamiche educative. Oggi comprendo meglio la necessità di stabilire confini e mi riconosco, a mia volta, in una funzione più normativa. Questo mi ha permesso di comprendere profondamente mia madre”.

Si rende conto di quanto si sia raccontata nel corso di questa conversazione?

“Sì, ma attribuisco grande valore all’intervista come spazio di dialogo. Non si tratta di aprirsi indistintamente con chiunque, ma di riconoscere nell’intervista un contesto strutturato in cui può nascere una connessione autentica. Anche quando si affrontano temi professionali, resta comunque uno scambio umano. È un momento che considero interessante, anche per cogliere elementi legati all’interlocutore: non tanto sul piano privato, quanto nel modo in cui si sviluppa il dialogo. Non mi appartiene una comunicazione superficiale o costruita per l’immagine, tipica di alcuni contesti digitali. Ciò che mi interessa è la profondità dello scambio”.

C’è un aspetto del mondo che la circonda che Daniela Scattolin ha sottovalutato?

“È una sfida ancora aperta. Sono una persona molto diretta e sincera: esprimo ciò che penso e, anche quando non lo faccio esplicitamente, traspare comunque. Per molto tempo ho dato per scontato che anche gli altri funzionassero allo stesso modo. Crescendo ho compreso che non è così. La difficoltà principale consiste nel non proiettare sugli altri le mie aspettative, nel non pretendere che reagiscano o si comportino secondo i miei stessi criteri. Non è semplice, perché tendo a essere esigente, anche in modo inconsapevole. Tuttavia, sto imparando a concedere maggiore libertà a chi mi sta accanto. Un altro nodo importante riguarda il controllo. Ho una naturale inclinazione a voler gestire situazioni, persone, dinamiche. Imparare a ridimensionare questa tendenza, rinunciando ad aspettative rigide sia sugli altri sia sugli eventi rappresenta per me un esercizio costante”.

Non è un percorso facile.

“No, tutt’altro. Credo che una parte di questa difficoltà derivi anche dall’immaginario con cui si cresce. Penso, ad esempio, ai modelli proposti dai film d’animazione della Disney: le narrazioni fiabesche tendono a offrire una visione molto idealizzata della realtà. Di conseguenza, si sviluppano aspettative elevate che la vita concreta raramente conferma. La vera sfida sta proprio nel liberarsi da quell’impostazione, nel superare aspettative costruite su modelli irrealistici, nel pensare a un vero e proprio reset”.