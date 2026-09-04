Daniele Capezzone contro Sigfrido Ranucci e Report, l'attacco e la provocazione sugli stipendi: "Vergognatevi"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Non si placano le polemiche intorno a Report. La nota trasmissione di approfondimento Rai è finita nell’occhio del ciclone a seguito dell’attentato all’ormai ex conduttore Sigfrido Ranucci. Mentre si attende il processo nei confronti del presunto mandante, l’amico di Ranucci Valter Lavitola, il programma subisce cambi imposti dai vertici dell’emittente e aspre critiche dovute anche ai compensi ricevuti da inviati e redattori. Tra i detrattori anche il giornalista Daniele Capezzone.

Compensi record per i giornalisti di Report

Il quotidiano Il Tempo ha reso nota la spesa sostenuta dalla Rai per Report che, nel biennio 2024-2025, è stata superiore ai 2 milioni e 900 mila euro.

Il giornale ha svelato anche i compensi lordi di alcuni degli inviati del programma. Giorgio Mottola avrebbe guadagnato 303 mila euro; Giulia Innocenzi 228mila; Luca Chianca più di 232mila euro.

ANSA

Daniele Capezzone, direttore de Il Tempo, è tornato a parlare della questione ospite della trasmissione Dritto e Rovescio di giovedì 3 agosto 2026.

Secondo il giornalista, la notizia è di interesse pubblico, perché i compensi della squadra di Report sono sostenuti anche “dai contribuenti che pagano il canone”.

“Vergognatevi” è il duro attacco che Capezzone rivolge alla presente Valentina Petrini, del team di Report, sottolineando che:

Mezza redazione di Report guadagna più di un parlamentare, più di un deputato, più di un senatore. Lordo, più del Presidente della Repubblica, del capo della Polizia e del comandante generale dell’Arma dei Carabinieri.

Daniele Capezzone parla di autocomplotto

Nel corso della trasmissione condotta da Paolo del Debbio, Capezzone nega anche l’ipotesi che sia stata la politica a estromettere Sigfrido Ranucci come conduttore di Report, dove è già stato sostituito.

“Ranucci si è fatto fuori da solo. – afferma sul collega – È un autocomplotto. Se ognuno di noi avesse fatto la metà di queste cose sarebbe stato fatto a brandelli”.

Capezzone critica la reazione di Ranucci alla scoperta di Valter Lavitola come mandante dell’attentato di cui è stato vittima.

“Se viene fuori che ti ho messo una bomba sotto casa mi denunci, non mi chiami per due ore su un’app criptata” commenta.

Le accuse di molestie contro Sigfrido Ranucci

Infine, nella trasmissione condotta da Paolo del Debbio, Daniele Capezzone si scaglia contro Valentina Petrini.

L’accusa alla collega è quella di ipocrisia: “Petrini molto attiva sul #metoo dica qualcosa sulle accuse che donne giornaliste hanno rivolto a Ranucci”.

La giornalista e scrittrice Angela Camuso, con una lettera pubblicata su Il Tempo, ha raccontato di aver ricevuto delle avance di Sifgrido Ranucci dopo aver tenuto un colloquio di lavoro per collaborare con Report nel 2018”.