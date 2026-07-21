Daniele Compatangelo ricordato su La7 dal giornalista Gerardo Greco, "sapeva raccontare le cose con allegria"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il giornalista di La7 Daniele Compatangelo, corrispondente da Washington, è morto per un malore all’età di 50 anni. Gerardo Greco, di lui, ha detto: “Sapeva raccontare le cose con precisione, ma anche con allegria”. David Parenzo si è detto “sconvolto” dalla notizia: “Era un vero amico”.

Daniele Compatangelo è morto per un malore a 50 anni

Daniele Compatangelo è morto all’età di 50 anni nella serata di lunedì 20 luglio.

La causa del decesso, come confermato dal Tg di La7, emittente per cui lavorava, è un malore.

Il ricordo di Gerardo Greco per Daniele Compatangelo

Durante la trasmissione Omnibus, Gerardo Greco ha ricordato così Daniele Compatangelo: “Ci ha lasciato un collega a cui eravamo tutti molto affezionati, uno straordinario giornalista, corrispondente da Washington, che in pochi anni aveva completamente ribaltato il senso di fare il corrispondente da Washington”.

Greco ha poi ricordato il recente scoop di Compatangelo dell’intervista telefonica esclusiva a Donald Trump in cui il presidente Usa aveva parlato del suo rapporto con Giorgia Meloni e di quanto accaduto al G7: “Tutti lo avevamo chiamato per fargli i complimenti e le congratulazioni e lui, che era una persona allegra e affabile, ha detto ‘Eh vabbè è capitato’. In realtà lo aveva cercato”.

La chiosa finale di Gerardo Greco: “Oggi vogliamo ricordarlo così e stringerci ai suoi genitori, a sua madre, alla sua famiglia, ricordandolo per come sapeva raccontare con precisione, ma anche allegria, le cose“.

Il ricordo di David Parenzo

Anche David Parenzo, conduttore di L’aria che tira, ha ricordato Daniele Compatangelo. All’Adnkronos ha dichiarato: “Dire che sono sconvolto è poco. (…) Non era soltanto un grande professionista, ma era anche un vero amico“.

Parenzo ha poi rivelato: “L’ultima telefonata l’ho avuta ieri (domenica, ndr). Ci mandavamo quasi quotidianamente messaggi”.

David Parenzo ha definito Daniele Compatangelo “un giornalista vecchio stile, nel senso migliore del termine: un cronista che aveva fonti di primissimo piano, appassionato, sempre alla ricerca della notizia”.

E ancora: “Non era un giornalista ideologico. Era una persona che stava lì, sul campo, che frequentava la Casa Bianca, il Pentagono, che aveva rapporti veri con i protagonisti della politica americana, dal segretario di Stato Marco Rubio ai diversi ambienti dell’amministrazione”.

“Gli ho voluto molto bene“, ha aggiunto il conduttore.

Il cordoglio del direttore di La7 Andrea Salerno

Il direttore di La7 Andrea Salerno ha espresso il dolore di tutta la squadra per la morte di Daniele Compatangelo.

Il suo ricordo commosso: ”Siamo attoniti. Tutta La7 si stringe ai suoi cari. Daniele era un collaboratore prezioso e raro. Per la sua voglia di raccontare sempre e con precisione e allegria. Era un bravo giornalista. Mancherà”.