Daniele Compatangelo trovato morto a Washington, David Parenzo mostra la loro chat a L'Aria che Tira

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

David Parenzo, conduttore della trasmissione L’Aria che Tira in onda su La7, ha aperto la puntata di martedì 21 luglio ricordando Daniele Compatangelo, il giornalista trovato morto a Washington il giorno prima. Era il corrispondente dalla Casa Bianca, sua la telefonata in cui Donald Trump dichiarò che Meloni, al G7 di Evan in Francia, l’aveva “implorato per una foto”.

Il messaggio di David Parenzo e la chat con Compatangelo

Il conduttore di L’Aria che Tira ha ricordato immediatamente Daniele Compatangelo: “Care telespettatrici, cari telespettatori, una puntata per noi più complicata rispetto al solito per la perdita del nostro collega Daniele Compatangelo, che è morto a Washington nella tarda mattinata di ieri”.

E ancora: “Una perdita per noi davvero molto forte, perché oltre a essere uno stimatissimo collega era anche un amico col quale molti di noi, anche della nostra redazione, io per primo, ci sentivamo quasi tutti i giorni”.

“Ma il nostro mestiere ci impone di andare avanti e raccontare quello che accade, così come lui ci insegnava dato che si svegliava tutte le mattine alle 4, ora di Washington, per essere collegato e pronto con noi alle 11 o a mezzogiorno in diretta… andiamo avanti e dedichiamo a lui questa e le altre puntate che faremo. Grazie”, ha concluso.

In chiusura di trasmissione, Parenzo è tornato a parlare del collega: “Permettemi di ricordare non solo un grande collega, con cui ho avuto l’onore e il piacere di lavorare qui in questa trasmissione per quasi più di 3 anni, perché era la nostra voce e il nostro volto alla Casa Bianca, ma anche perché in questi anni era nata un’amicizia per cui ci si sentiva durante la giornata. Mandava le notizie, le cose che aveva. Aveva rapporti diretti con la Casa Bianca, fonti di primissimo piano come il segretario americano di Stato, Rubio. Un grande collega, ma anche un amico. Insieme agli altri colleghi de L’Aria che Tira avevamo questa chat, che si chiama Corrispondenza Washington, e già ci manca, perché lui ogni giorno la teneva viva. Lo vogliamo salutare così”, ha concluso lanciando un filmato a lui dedicato.

Poi, dopo il servizio: “Non era soltanto un professionista di primo livello, con fonti di grande importanza, ma era anche una persona molto ironica. Con me, in diretta, sapeva stare allo scherzo, alleggerire, nonostante avesse fatto uno scoop mondiale. Rimane questa chat, che da oggi non sarà più attiva”.

Il cordoglio di Angelo Bonelli

Durante la puntata è intervenuto Angelo Bonelli, leader di Alleanza Verdi e Sinistra, che ha voluto rivolgere le condoglianze alla redazione de L’Aria che Tira e ai familiari di Compatangelo, ricevendo il ringraziamento di Parenzo.

Il post sui social

Il giorno prima, su X, David Parenzo aveva immediatamente rivolo un pensiero a Compatangelo. Queste le sue parole: “Ciao Daniele! Mi mancano già il tuo sorriso sornione, la tua acuta ironia …le telefonate nel cuore del notte. Ogni collegamento era un notizia. Ti voglio bene ovunque tu sia”.

Poi aveva condiviso il siparietto tra lui e Compatangelo, in cui aveva chiesto al corrispondente da Washington di strappare qualche ciuffo d’erba dal prato della Casa Bianca per dimostrare, ironicamente, come fosse fisicamente lì.

“Ciao amico mio! Avevi la leggerezza dei grandi e assecondavi con eleganza ogni mia follia. Mi manchi, ci mancherai”, aveva scritto.

Il ricordo di Luca Telese

Un altro volto di La7, Luca Telese (conduttore di In Onda), ha affidato a X il suo ricordo di Compatangelo: “È bello scoprire che con la sua umanità ironica e arguta, il suo rigore da giornalista che lavora sulle fonti, Daniele Compatangelo era noto e apprezzato da tantissimi ascoltatori, che in queste ore lo salutano, piangendo la sua scomparsa. Era uno che aveva fatto la gavetta, senza aiuti da nessuno, era orgoglioso del suo scoop mondiale su Trump. Si era meritato tutto. Purtroppo è morto da solo”.

La telefonata a Trump e lo scoop su Meloni

Il nome di Compatangelo era finito su tutti i giornali e in tutti i tg dopo la sua intervista telefonica a Donald Trump, che aveva aperto il caso diplomatico tra Usa e Italia.

Dopo il G7, infatti, il tycoon aveva dichiarato ai suoi microfoni che Giorgia Meloni “mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena”.

Chi era Daniele Compatangelo

Nato in Italia a Savona il 15 novembre 1975, Compatangelo era uno dei più apprezzati corrispondenti dalla Casa Bianca. In 25 anni di carriera aveva seguito 8 edizioni dei Giochi Olimpici, da Sydney 2000 a Londra 2012.

Nel 2008 aveva lavorato per Il Secolo XIX e nel 2011 il suo documentario The Los Angeles Breakdown aveva ricevuto la menzione d’onore in occasione della 53^ edizione del Southern California Journalism Awards di Los Angeles.

Aveva intervistato leader politici statunitensi e personalità di spicco nel mondo, realizzato inchieste giornalistiche e non solo: era esperto di affari europei e mediorientali, nonché apprezzato analista politico.

Collaborava in Italia con La7, SkyTg24 e Tv2000, anche col canale di notizie mediorientale 24 ore su 24 Shams TV e American Pulse.

Dal novembre 2025 era stato eletto presidente dell’associazione dei corrisponenti stranieri della Casa Bianca White House Foreign Media Group, da lui fondata.