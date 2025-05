Daniele Doria ha vinto Amici 2025, chi è il ballerino che ha portato a casa il montepremi da 150 mila euro

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È il ballerino Daniele Doria è il vincitore della ventiquattresima edizione di Amici, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Doria ha alzato la coppa del vincitore di Amici 2025 nella finale di domenica 18 maggio, dopo la sfida al televoto contro il cantante TrigNO. Il 18enne, seguito dalla professoressa Alessandra Celentano, si porta a casa il premio finale di 150 mila euro.

Nella serata di domenica 18 maggio su Canale 5 c’è stata la finale di Amici 2025 che ha incoronato il ballerino Daniele Doria.

All’ultimo atto del talent di Maria De Filippi erano arrivati Alessia Pecchia e Daniele Doria (ballerini di Alessandra Celentano), TrigNo (cantante di Anna Pettinelli), Antonia Nocca (cantante di Rudy Zerbi) e Francesco Fasano (ballerino di Emanuel Lo).

Il primo a venire eliminato è stato Fasano, seguito dalle due ragazze. Quindi la sfida nella finalissima tra Doria e TrigNo, con il televoto che ha decretato la netta vittoria del ballerino.

Chi è Daniele Doria

Diciotto anni, Daniele Doria è nato nel 2007 a Santa Maria Caputa Vetere, in provincia di Caserta.

Ha mostrato la sua passione per il ballo fin da piccolo, iniziando a frequentare una scuola di danza all’età di cinque anni.

Fonte foto: Mediaset Il momento dell’annuncio della vittoria di Daniele Doria nella finalissima

A 13 anni si è trasferito a Roma per inseguire il suo sogno e studiare danza all’Accademia Art Village.

Durante il suo percorso ad Amici ha affrontato un momento difficile a causa di un infortunio che lo ha tenuto lontano dalle esibizioni per circa un mese, nel pieno della gara.

Quanto ha vinto

Con la vittoria ad Amici 2025 Daniele Doria si porta a casa il ricco montepremi di 150 mila euro in gettoni d’oro.

Ma non finisce qui, a lui vanno altri 50 mila euro in gettoni d’oro per la vittoria nella categoria ballo e un premio aggiuntivo di 7 mila euro che lo sponsor Marlù ha assegnato a tutti e cinque i finalisti.

Daniele Doria chiude quindi la sua esperienza ad Amici con un totale vinto di 207 mila euro.

Gli altri premi in denaro

Al secondo classificato, TrigNo, è andato il premio di 50 mila euro per la vittoria nella categoria canto, più i 7 mila dello sponsor.

La seconda concorrente più “ricca” dopo la finale è però Antonia Nocca, alla quale sono andati il premio della critica del valore di 50mila euro e il premio unicità offerta da Oreo del valore di 30mila euro, oltre al premio Marlù, per un totale di 87 mila euro.

Gli altri due finalisti, Alessia Pecchia e Francesco Fasano, si sono dovuti accontentare del solo premio dello sponsor di 7 mila euro.