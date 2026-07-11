Daniele Fabbri contro Renzi, "Mi ha rubato il titolo dello spettacolo": è il comico querelato da Meloni

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Un titolo, uno spettacolo e un libro. Daniele Fabbri, comico che nei mesi scorsi è stato querelato da Giorgia Meloni, ha denunciato sui social come Matteo Renzi abbia “rubato” un suo titolo. “Qvando c’era lei”, infatti, è il nome di uno spettacolo che il comico ha messo in scena, spiega, nel gennaio 2025. Lo stesso titolo, dopo una pubblicità che aveva anche fatto molto discutere, è stato usato dal leader di Italia Viva per il suo ultimo libro.

Daniele Fabbri contro Renzi, cosa è successo

A spiegare tutto è stato proprio Daniele Fabbri con un post sui social.

“Matteo Renzi mi ha rubato il titolo dello spettacolo”, inizia il comico.

“Se i responsabili della comunicazione di Italia Viva avessero fatta una banale ricerca su Google avrebbero scoperto facilmente che quel titolo era già utilizzato per uno spettacolo da gennaio 2025 e regolarmente depositato alla Siae”, si legge nel post.

“Renzi mi ha rubato il titolo dello spettacolo”

Poi il post di denuncia prosegue: “Pochi giorni fa però Renzi pubblica un post annunciando il suo libro con lo stesso titolo”.

Il titolo in questione è “Qvando c’era lei”, che, tra l’altro, Italia Viva usò in una serie di manifesti per il 2xmille nelle stazioni qualche mese fa, come ricorda anche Fabbri (che dice di aver provato a contattare, già in quell’occasione, il partito di Renzi senza ottenere risposta).

Ora Renzi, appunto, ha usato quel titolo per un libro: “E qua la cosa si fa più fastidiosa perché adesso è propriamente un’opera che plagia il titolo di un’altra opera”, scrive Fabbri.

Cosa succede adesso

Cosa succede dunque ora? Daniele Fabbri dice la sua e continua: “Sto verificando se posso fare qualcosa in merito”, spiega sempre sui social.

La vicenda dunque potrebbe non fermarsi sui social e all’appello del comico “taggateli così li bombardiamo di notifiche” riferito a Renzi e Italia Viva.

“Avevo proprio bisogno di altri motivi oltre alla Meloni per avere a che fare con gli avvocati“, ha concluso Fabbri.

Daniele Fabbri querelato da Giorgia Meloni

Il riferimento è al fatto che Giorgia Meloni ha querelato Fabbri per diffamazione aggravata a causa di un monologo del 2021.

Durante il suo intervento, Fabbri ha usato espressioni satiriche e infantili come “puzzona”, “peracottara” e “caccolosa” riferite alla premier.

La vicenda è nata mentre Fabbri stava commentando e condannando pubblicamente alcuni insulti sessisti rivolti a Meloni da parte di un professore universitario.

Il comico aveva così elencato quegli epiteti in tono palesemente grottesco per dimostrare che è possibile fare satira e criticare i politici senza ricadere nella discriminazione di genere.

La querela, presentata nel marzo del 2021, è diventata un processo nel 2025 in cui Meloni si è costituita parte civile, richiedendo un risarcimento di 20.000 euro.