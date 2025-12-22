Daniele Follero e il suo Rock & Cinema, 70 anni di storia tra la musica e la sala

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Che cos’è davvero un “film rock”? È solo un film con una buona colonna sonora? Un documentario su una band? Un biopic da Oscar? O è qualcosa che ha a che fare con l’energia, con il linguaggio, con l’attitudine? Rock & Cinema – 70 anni di colonne sonore, film-concerto, documentari, biopic (Hoepli) prova a rispondere a questa domanda in modo originale, evitando scorciatoie e classifiche già sentite. Firmato dal giornalista musicale Daniele Follero e dal critico cinematografico Franco Dassisti, il libro si muove come una vera narrazione culturale: otto capitoli, settant’anni di storia, decine di film analizzati non solo per quello che mostrano, ma per come raccontano un’epoca, un genere, un immaginario. Virgilio Notizie ha intervistato Follero per capire da dove nasce questo progetto, come si costruisce una “storia del rock al cinema” senza trasformarla in un elenco, e quali scoperte ha fatto durante due anni di ricerca, visioni e riletture. Ne è venuto fuori un confronto vivo e pieno di spunti: dalle rockstar-attori al ruolo del documentario, dai film italiani più “rock” alle nuove generazioni, passando per l’assenza (spesso solo apparente) delle donne nel racconto del rock. Daniele Follero ci parla di tutto questo con la voce di chi conosce bene la materia, ma senza mai perdere il gusto della condivisione. Perché, come dice lui, “un libro non deve solo informare: deve raccontare”.

Come nasce l’idea di questo libro dedicato al rapporto tra rock e cinema? Da dove siete partiti, lei e il suo co-autore Franco Dassisti?

“L’idea nasce da un incastro naturale: io e Franco abbiamo due background molto diversi, io arrivo dalla musica, lui dal cinema. Questo ci ha permesso di unire due sguardi complementari sullo stesso oggetto. Ci conosciamo da tempo, ci siamo trovati a condividere questa passione in modo molto organico. In realtà l’idea ha preso forma anche parlando con Ezio Guaitamacchi, che ha curato la collana per Hoepli. Stavamo cercando un argomento che fosse nuovo, oppure in grado di offrire una visione ampia e completa. Quando gli ho proposto questo tema, mi ha sorpreso la sua reazione positiva, perché pensavo che fosse già stato trattato ampiamente. Invece, no. La chiave è proprio questa: i film rock sono qualcosa che tutti conoscono, che fanno parte dell’immaginario collettivo di diverse generazioni, ma di cui si è scritto poco in modo strutturato. C’è una forte presenza nell’immaginario, ma pochissima sistematizzazione critica”.

Possiamo dire che non c’è stato un singolo film o una canzone a far scattare la scintilla ma più un’esigenza editoriale?

“Esatto, la ‘scintilla’ non è venuta da un momento emotivo, ma da una riflessione su cosa mancasse in questo ambito. Non cercavamo solo una lista di film belli o famosi. Volevamo costruire una narrazione. Anche nei miei lavori precedenti è stato così: avevo affrontato temi come il concept album e la rock opera, e anche lì mi ero accorto che erano argomenti apparentemente noti, ma di cui si parlava poco in termini critici o storiografici. Con Franco Fabbri, che scrisse la prefazione del mio primo libro, riflettemmo proprio su questo: ci sono argomenti che sembrano già esplorati, ma che in realtà non lo sono affatto. Quando poi ci si mette a fare ricerche bibliografiche, ci si rende conto che mancano lavori organici”.

C’era un vuoto editoriale da colmare?

“Sì, sia in Italia che all’estero. All’estero esistono libri sul cinema rock, ma sono spesso squilibrati. Penso, ad esempio, al saggio di Umberto Mosca, Cinema e rock, che è molto bello e completo, ma fortemente orientato al cinema, alla prospettiva filmica. Poi c’è il libro di Curi, che parte dalla musica ma si sviluppa in modo enciclopedico, quasi a schede. Noi invece volevamo raccontare una storia, con un filo conduttore, con un’evoluzione. Non solo una cronologia, ma un racconto che tenesse conto anche di associazioni concettuali. Per esempio, parlando di Elvis, non ci siamo limitati ai suoi film, ma abbiamo analizzato anche ciò che è venuto dopo, rimanendo comunque all’interno di uno sviluppo storico”.

Mi sembra chiaro che il vostro obiettivo fosse più narrativo che didascalico. Come avete strutturato il libro per raggiungere questo scopo?

“Abbiamo suddiviso il libro in otto sezioni, che corrispondono grosso modo a sette decenni di storia del rock, ma ogni sezione non è solo cronologica: ci sono temi e nuclei narrativi che attraversano il tempo. Volevamo che il lettore seguisse un percorso, non che saltasse da una scheda all’altra. Una frase che abbiamo scelto per aprire il libro, e che sintetizza bene il nostro approccio, è una citazione di Margaret Atwood: ‘C’è la storia. Poi c’è la vera storia. Poi c’è la storia di come è stata raccontata la storia. Poi c’è quello che lasci fuori dalla storia. Anche questo fa parte della storia’. Questa frase racchiude la nostra intenzione: non volevamo essere esaustivi o enciclopedici, ma proporre un racconto critico, il nostro sguardo su come certe cose sono state rappresentate nel tempo. Infatti, chiudiamo l’introduzione con la frase: ‘Questa è la nostra storia’. È una dichiarazione di onestà: è un punto di vista, non una verità assoluta”.

Il libro è organizzato in otto sezioni, una per decennio più o meno. In questo lavoro, vi è capitato di dover escludere film o artisti importanti perché non si incastravano nella narrazione?

“Sì, certo. Quando si scrive un libro così, sai già che ti esporrai a questo tipo di domande. Fino a quando restano domande, va bene, ma spesso diventano quasi delle ‘accuse’: ‘Eh, però questo non c’è!’. Per questo il nostro criterio non è stato enciclopedico, ma narrativo. Ogni film che abbiamo incluso lo abbiamo scelto per la sua capacità di rappresentare al meglio un momento storico o culturale, non semplicemente perché era famoso o bello. L faccio un esempio: nel capitolo sugli anni ’80, parliamo di un periodo in cui il videoclip comincia a superare il cinema come mezzo promozionale. Nonostante questo, ci sono ancora film che mantengono una funzione primaria nella costruzione dell’immagine dell’artista. Per questo abbiamo incluso film come Purple Rain, Cercasi Susan disperatamente o Rattle and Hum degli U2. Hanno fatto numeri importanti al botteghino, eppure erano prodotti in un contesto dove bastava un videoclip per promuovere un disco. Chiaramente, ci sarebbero stati tanti altri film da citare per quello stesso periodo, ma dovevamo fare delle scelte. Così abbiamo pensato a un metodo per non perdere completamente quei titoli: ogni capitolo ha una serie di box di approfondimento e alla fine di ogni sezione abbiamo aggiunto una mini-appendice che si intitola See also, cioè ‘Guarda anche questi’. Lì indichiamo altri 10-15 titoli, con una breve spiegazione sul perché sono comunque importanti o interessanti, anche se non sono entrati nel racconto principale”.

Quindi, anche se qualcosa resta fuori dalla narrazione principale, il lettore più curioso può comunque trovarlo?

“Esatto. Non volevamo fare una lista di titoli buttati lì, volevamo raccontare una storia. Però, allo stesso tempo, non volevamo perdere la complessità del fenomeno. Perciò quei film marginali’ sono comunque presenti, anche se in forma più sintetica. E poi c’è da dire che un lavoro del genere non potrà mai essere completo al cento per cento. Lavorandoci per due anni, tra ricerca, scrittura e revisione, pensi di aver pensato a tutto. Ma appena esce il libro, c’è sempre qualcuno che ti dice: ‘Eh, ma questo non c’è?’. È fisiologico. Lo stesso mi era successo con il libro precedente, quello sulla storia dell’hard rock e del metal uscito con Hoepli nel 2021. Anche lì era praticamente matematico che qualcuno mi facesse notare l’assenza di un gruppo o un disco. Ma se ci metti tutto, rischi di fare un elenco noioso e illeggibile”.

La narrazione prima dell’esaustività?

“Sì, per me è così. Dopo tanti anni che scrivo, ho capito che il racconto è la cosa più importante. Ovviamente deve poggiare su contenuti solidi, devi studiare, documentarti, conoscere l’argomento. Ma alla fine scrivere un libro per me è come raccontare a qualcuno quello che so, quello che ho capito dopo anni di studio e di ascolto. E se la narrazione è debole, il libro non arriva. Puoi essere anche super documentato, ma se infili dieci pagine con l’elenco di gruppi che “non potevi non citare”, rischi che il lettore si annoi e molli tutto”.

È interessante questa idea di racconto come forma di trasmissione culturale. E c’è anche chi lo interpreta in modo più didascalico, con le solite classifiche tipo “i 20 film fondamentali”, no?

“Mi fanno sempre un po’ sorridere quei format tipo ‘i 20 dischi da ascoltare’ o ‘i 50 film da vedere’. Presuppongono che tu abbia già ascoltato o visto tutto lo scibile umano, oppure che ti fidi ciecamente del gusto di chi ha scritto la lista. Ma in entrambi i casi, il rischio è che non impari nulla, o che ti ritrovi davanti a qualcosa di molto parziale. Quelle classifiche sono operazioni che hanno una funzione, certo: magari ti guidano, ti orientano. Ma raramente vanno in profondità. Non raccontano, non storicizzano. E invece è proprio questo che a me interessa: raccontare, dare un senso a quello che si sta analizzando. Non basta dire che un film è bello: bisogna spiegare perché è importante, in quel preciso momento storico, con quella determinata funzione”.

Nel lavorare a questo libro c’è stato un film, o magari un intero genere, che lo ha costretto a rivedere un’idea che aveva da tempo? Qualcosa che lo ha spiazzato, magari?

“Non direi tanto un artista, ma decisamente un genere: il documentario musicale. È lì che ho avuto la svolta più netta. Prima di lavorare a questo libro, per me il documentario era sempre stato una forma ‘secondaria’ rispetto al film vero e proprio. Forse anche per una questione generazionale: chi come me è cresciuto con la tv, con la diretta, con certi formati, è portato a vedere il documentario come qualcosa di meno ‘cinematografico’. Prendiamo ad esempio il Live Aid: io l’ho visto in diretta tv, dieci anni prima di approfondirlo in un documentario. Quindi per me il documentario era qualcosa che ‘recuperava’, che riassumeva, ma non che creava un racconto forte, un linguaggio proprio. E invece, lavorandoci sopra, mi sono trovato a studiare con più attenzione cose come The Last Waltz di Scorsese, o a riguardare Woodstock con occhi diversi. Ho capito quanto lavoro ci fosse dietro, quanto fosse importante il montaggio, la scelta delle inquadrature, la regia. Ad esempio, il lavoro che Scorsese ha fatto con la Band in The Last Waltz è incredibile. Tutto questo mi ha portato a rivalutare il documentario come vero e proprio linguaggio cinematografico”.

Quindi, il documentario le ha fatto proprio cambiare prospettiva?

“Sì, è stato uno degli effetti più interessanti di questo progetto. Non posso dire di aver cambiato idea su singoli artisti, perché comunque le scelte le abbiamo fatte partendo da conoscenze solide, da studi già fatti. Però il documentario mi ha costretto a riconsiderare un intero linguaggio. Ho allargato la mia visione: sono uscito dal mio sguardo generazionale, quello che legava il cinema rock ai ‘miei film’, e ho cominciato a vedere settanta anni di cinema rock in un’altra luce, più ampia, più strutturata. E devo dire che mi è sembrato tutto molto più ricco di quanto pensassi all’inizio”.

Secondo lei, c’è un momento storico preciso in cui il rock ha davvero sconvolto il linguaggio del cinema? C’è un film o un periodo che segna un prima e un dopo?

“Sì, secondo me c’è. È una domanda che ci siamo fatti anche durante la scrittura del libro, e abbiamo provato a darci una risposta chiara. Direi che negli anni ’50, con la nascita del rock’n’roll, il rock entra nel cinema, ma in modo ancora superficiale: è visto come una moda, un fenomeno un po’ pericoloso, quasi marginale. Non ha ancora un ruolo vero, è un soggetto da osservare, non qualcosa che modella il linguaggio. Il cambiamento arriva negli anni ’60, e in particolare con i film dei Beatles. Quello è il vero spartiacque. Lì il cinema rock diventa qualcosa di nuovo, perché i Beatles non sono più solo il soggetto, ma anche il contenuto stesso del film. In A Hard Day’s Night, ad esempio, non sono personaggi inseriti in una storia scritta da altri, ma sono loro la storia. È un passaggio fondamentale”.

Con Elvis c’era un’altra impostazione…

“I film con Elvis erano prodotti hollywoodiani che usavano il rock, sfruttavano il fenomeno. Ma nei film dei Beatles sono loro a farsi film, a costruire il proprio racconto. C’è una grossa differenza. Sono soggetto, oggetto e contenuto. Questo è possibile anche grazie al regista, Richard Lester, che ha saputo dare al progetto un linguaggio innovativo, molto moderno. Lester era un americano trapiantato in Inghilterra, conosceva bene il linguaggio televisivo, aveva lavorato in contesti che ai Beatles piacevano. Il progetto A Hard Day’s Night era partito con un budget piccolo, doveva solo cavalcare l’onda della Beatlemania. Ma durante le riprese, in pochi mesi, è arrivato il successo in America, l’Ed Sullivan Show, e il film ha cambiato peso. Alla fine, A Hard Day’s Night è diventato un film seminale: ci trovi dentro il cinema muto, il free cinema inglese degli anni ’60, il linguaggio televisivo e le prime forme di videoclip. Insomma, è lì che nasce il cinema rock con un linguaggio proprio. Prima il rock era nel film. Da quel momento in poi, il film può essere rock”.

Una cosa che colpisce nel vostro lavoro è la parte dedicata ai film rock… senza rock. Mi ha incuriosito molto. Cosa rende, secondo voi, un film “rock” al di là della presenza o meno della musica?

“È una domanda che ci siamo fatti anche noi, quando abbiamo definito i confini del libro. Per noi, un film rock può essere diverse cose. Innanzitutto, è un film in cui la trama è legata al mondo del rock, oppure in cui i personaggi sono parte di quell’universo. Oppure è un film che usa il rock non solo come colonna sonora, ma come linguaggio, come chiave narrativa, come succede nelle rock opera, tipo Tommy o The Wall. Un’altra categoria sono quei film che hanno una colonna sonora rock ben definita, che utilizzano brani rock in modo centrale, non solo come sottofondo. Ad esempio, molti film d’azione anni ’90 – penso ad alcuni con Schwarzenegger – usano gruppi come i Guns N’ Roses o gli AC/DC per dare ritmo, tono, identità alla scena. In quel caso, il rock è un elemento funzionale ma potente. Poi ci sono le forme più ibride: i documentari, i mockumentary (finti documentari), e ovviamente i biopic, che sono diventati un genere vero e proprio. Anche questi sono parte integrante del nostro discorso”.

Proprio i biopic sembrano essere diventati una tendenza molto forte negli ultimi anni. Come li avete affrontati nel libro?

“Con grande attenzione. Mentre scrivevamo il libro, uscivano in continuazione nuovi biopic: ne abbiamo citati almeno quattro o cinque in corso d’opera. È davvero una moda, ormai: ne esce uno al mese, e tutti hanno più o meno lo stesso scopo. C’è sicuramente una componente nostalgica, perché molti di questi film guardano al passato, a un rock che non è più una forza attiva, ma una memoria culturale. Però c’è anche un intento quasi “canonico”, cioè di rafforzare una specie di pantheon di figure mitiche: Jimi Hendrix, Elvis Presley, Amy Winehouse… tutti personaggi diventati icone”.

Da quello che dice, un film può essere rock anche senza musicisti sullo schermo?

“Esatto. Ma ovviamente nel libro ci sono anche casi in cui i musicisti recitano. David Bowie, ad esempio, è stato protagonista in diversi film, e nel nostro lavoro abbiamo analizzato anche quella dimensione. Però, attenzione: non basta la presenza di un musicista per fare di un film un film rock. Se David Bowie recita in un film che non ha nulla a che vedere con il rock, quel film non entra nella nostra selezione principale. Entra, magari, nel discorso più ampio sul rapporto tra l’artista e il cinema. Quindi sì, Bowie attore ha senso nel nostro racconto, ma solo in relazione al suo immaginario musicale e al contesto in cui il film si inserisce”.

A parte Il mio West con Pieraccioni, che non si sa bene dove collocarlo nella carriera di Bowie…

(ride, ndr) “Quello non l’abbiamo citato, no. È un film che lascia tutti un po’ perplessi, anche perché non si è mai capito davvero perché Bowie abbia accettato quel ruolo. Ma, se vogliamo, anche questo ci fa riflettere su come certe scelte siano puramente di opportunità. Lo stesso vale per Spike Lee, che in pochi anni ha diretto sia Fight the Power dei Public Enemy, sia un videoclip di Eros Ramazzotti. Ti viene da dire: ‘Ma davvero?’. Sì, è successo. Ma certe cose si spiegano così: marchette, come diciamo noi. A volte servono a pagare le bollette”.

C’è un film che, anche dopo tutto il lavoro di analisi e scrittura che avete fatto, continua ad emozionarla ogni volta come la prima volta che l’ha visto?

“The Wall, senza dubbio. È un’opera a cui sono molto legato, anche perché questo è il terzo libro in cui mi ritrovo a parlarne. L’ho analizzata da più prospettive: quella musicale, quella concettuale, e naturalmente anche quella cinematografica. È un film che riesco sempre a rivedere con interesse, nonostante lo conosca a memoria. Qualche volta lo porto anche a scuola, lo mostro ai miei studenti… certo, solo quando ho una classe particolarmente ricettiva, perché è un film complesso. Parliamo di ragazzi delle medie, quindi a quell’età è un po’ tosto. Però, quando riescono ad entrare nel linguaggio visivo e simbolico del film, lo apprezzano davvero”.

E cosa colpisce di più i ragazzi, secondo lei?

“Le animazioni di Gerald Scarfe, senza dubbio. Sono potenti, iconiche, a tratti disturbanti, e hanno una forza visiva enorme. Magari non capiscono tutto, perché sono piene di simbolismi, ma li affascinano. E per me diventa anche un’occasione didattica: attraverso quelle immagini posso spiegare concetti storici, soprattutto nella parte che riguarda la guerra, l’Inghilterra, il dopoguerra… tematiche che i ragazzi stanno affrontando in terza media. I ragazzi di oggi sono immersi nelle immagini, ma non sempre le sanno leggere. Quindi questo tipo di visione li stimola. E poi ci sono altri film che li colpiscono anche più direttamente: School of Rock, ad esempio, li entusiasma, si identificano nei personaggi, partecipano, ridono. È un linguaggio a loro più vicino, ovviamente”.

Hanno reagito bene anche ad altri film meno “accessibili”, come Yellow Submarine?

“Sì, con Yellow Submarine è andata sorprendentemente bene. Anche lì, l’elemento che li attira è l’animazione, in quel caso molto psichedelica. I ragazzi hanno molta più fantasia di quanto pensino. A volte basta offrirgli qualcosa che la stimoli. Non serve per forza che tutto sia spiegato o realistico. Quando vedono scene surreali, si attivano, si incuriosiscono. Poi certo, Tommy ad esempio è risultato più difficile da affrontare con loro, rispetto a The Wall. È meno immediato. Ma in generale, se il film riesce a dialogare con la loro sensibilità visiva, qualcosa arriva sempre”.

Avete dedicato spazio anche al cinema italiano nel vostro libro. Secondo lei, qual è il film italiano che più di altri è riuscito a raccontare lo spirito del rock, anche senza farne direttamente il tema?

“Credo che uno dei film che meglio ha centrato questo obiettivo sia Radiofreccia di Ligabue. Non tanto per la qualità del film, che può piacere o meno, ma per come traduce il rock in un contesto tutto italiano, e specificamente provinciale. In quel film si respira il modo in cui la provincia italiana viveva il rock: con passione, con senso di appartenenza, ma anche con quella distanza culturale che rende tutto più mitico. Non è la classica storia di musicisti che mettono su una band: Radiofreccia racconta la cultura del rock come sentimento diffuso, come spazio mentale”.

Personalmente, provo qualcosa di simile con I cento passi di Marco Tullio Giordana.

“E non è un caso. Il rock, in quegli anni, e parliamo del periodo tra la fine dei ’60 e l’inizio degli ’80, aveva un ruolo sociale fortissimo. Era musica, certo, ma anche identità culturale, presa di posizione politica. Ci si identificava in una band, in un genere, in un suono. Film come I cento passi, pur non essendo centrati sulla musica, restituiscono quella atmosfera, quella vibrazione sociale. Oggi il rock non ha più quel ruolo. È ancora presente, ma non è più guida culturale”.

Il rock oggi non ha più la funzione sociale e culturale di una volta. Se ci proiettassimo tra dieci o vent’anni, secondo lei esiste oggi qualche artista o fenomeno musicale che potrebbe meritare un grande film rock?

“È difficile dirlo. Oggi dovremmo scavare molto di più per trovare un personaggio che possa sostenere una narrazione forte, come quelle che oggi costruiamo intorno ai Beatles o a Hendrix. Le nuove generazioni scoprono il rock quasi sempre attraverso i vecchi gruppi. Ti faccio un esempio concreto: mia nipote ha 13 anni, è una fan dei Metallica. Li ha scoperti tramite me. Conosce anche band nuove, come i Lorna Shore, che fanno deathcore, ma il suo primo amore musicale sono stati proprio i Metallica. E non è un caso se oggi chi riempie gli stadi sono ancora i Metallica, i Megadeth, i Radiohead… tutti artisti che hanno 30, 40 anni di carriera alle spalle. I nomi nuovi, salvo rare eccezioni, non riescono ad avere la stessa presa, la stessa longevità. Il rock oggi non è più una novità, è diventato una musica classica”.

Intende “classica” nel senso di repertorio, come la musica colta?

“Esatto. È quello che è successo alla musica classica nel passaggio tra Settecento e Ottocento. A un certo punto si è cominciato a suonare il passato, più che a scrivere il presente. Prima, la musica si componeva e si eseguiva nel giro di pochi mesi. Oggi, nel rock, succede la stessa cosa: la creatività si è fermata o si è molto diluita, e si tende a riproporre ciò che è stato già fatto. E qui si inserisce anche il fenomeno dei biopic: servono proprio a rivalutare dischi, artisti, storie, a riportare alla luce un immaginario. Non a caso, spesso questi film usano colonne sonore che sono una nuova versione del repertorio, o che rilanciano brani storici per un pubblico nuovo.

Parlando di storie e memoria, c’è un motivo, secondo lei, per cui il rock (e di riflesso anche il cinema rock) viene ricordato quasi esclusivamente al maschile? Perché così poche artiste donne sono entrate nell’immaginario collettivo?

“Domanda giusta. Ma non è del tutto vero che le donne siano state escluse. Se pensiamo a Madonna, ad esempio, già negli anni ’80 aveva un impatto enorme. Certo, non la pensiamo subito in chiave “rock”, ma lì dipende anche da come intendiamo il termine. Se parliamo di rock in senso ampio, come cultura popolare che rompe schemi, allora Madonna è una figura estremamente rock, soprattutto nei primi anni, con Like a Virgin, con l’immagine provocatoria, con l’uso del corpo come linguaggio. Poi certo, se parliamo di hard rock, di sonorità più ‘dure’, il discorso cambia. Però anche lì ci sono figure iconiche: Janis Joplin, su tutte. Una che, già nel 1967, si imponeva su palchi internazionali, con una forza e una fragilità insieme devastanti. Era una donna, una hippie, un’alcolista… eppure ce l’ha fatta. È una figura potentissima. E non dimentichiamo Joni Mitchell, Joan Baez, e anche Amy Winehouse in tempi più recenti. Solo che la forza dirompente di una Janis, in quel contesto storico, è difficilmente replicabile. Bisogna sempre collocare queste figure nel loro tempo: Janis in America nel ’67 aveva un significato culturale fortissimo. In Italia, nel ’67, non esisteva ancora il divorzio, c’era ancora il delitto d’onore. Quindi sì, le donne ci sono state, ma vanno pensate nel loro contesto storico, altrimenti non cogliamo quanto siano state davvero rivoluzionarie”.

Il libro però è anche multimediale per certi versi…

“Abbiamo curato molto anche l’apparato iconografico.

E poi c’è una cosa che lo rende davvero interattivo: in ogni capitolo c’è un QR Code, che rimanda a un brano musicale o una scena del film di cui si parla. Così il lettore può entrare anche visivamente e musicalmente nel contenuto, ascoltando e guardando la scena direttamente su YouTube. È un modo per rendere l’esperienza più immersiva, più viva. Non è solo un libro da “addetti ai lavori”. Sono spunti, suggestioni, e se ti viene voglia di approfondire, hai già un punto di partenza”.