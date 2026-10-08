Daniele Moretti arrestato per evasione fiscale da oltre 14 milioni di euro, fari sul sistema di cooperative

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il noto commercialista Daniele Moretti è stato arrestato con l’accusa di evasione fiscale. Il professionista, molto conosciuto sui social, si trova agli arresti domiciliari. Secondo quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza, dal suo studio dei Parioli Moretti avrebbe orchestrato un raggiro milionario, basato su cooperative aperte e chiuse all’occorrenza, ai danni del Fisco.

Daniele Moretti arrestato per evasione fiscale

L’indagine del 6° Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza, partita due anni fa da una verifica fiscale in una delle società che collaborano con Moretti, vede coinvolte altre otto persone, attualmente indagate.

Le Fiamme Gialle hanno sequestrato beni per un valore complessivo di 14 milioni di euro. Le perquisizioni hanno toccato Roma, Latina e Viterbo, portando al rinvenimento – tra le altre cose – di orologi di valore e diamanti, oltre a 60mila euro in contanti scovati dalle unità cinofile. Nell’ordinanza viene citata anche l’apertura, a luglio 2025, del Kinondo Poa Beach Resort a Diana Beach, in Kenya.

IPA

Lo schema delle coop “apri e chiudi” con al vertice Daniele Moretti

In base all’indagine condotta dalle Fiamme Gialle, le cooperative create dal commercialista 51enne Daniele Moretti erano solamente di facciata e servivano a “prestare” i lavoratori – quasi 2.500 quelli coinvolti – alle società in cui effettivamente lavoravano.

Inoltre, tramite false fatturazioni, le società riuscivano a portare il costo della manodopera in detrazione, riuscendo ad abbattere pesantemente quanto dovuto al Fisco. A loro volta, sempre secondo quanto emerso dall’indagine, le cooperative avrebbero omesso di versare allo Stato imposte, Iva, ritenute e contributi.

Nel momento in cui i debiti diventavano troppo elevati, le cooperative venivano svuotate e abbandonate a favore di nuove entità che assorbivano i lavoratori e li prestavano nuovamente alle aziende. Al vertice di questo sistema “apri e chiudi” finalizzato all’evasione fiscale, in base agli accertamenti delle forze dell’ordine ci sarebbe proprio il commercialista Daniele Moretti.

Chi è Daniele Moretti, il commercialista influencer

Molto noto sui social, dove si atteggiava praticamente a influencer, Daniele Moretti, originario di Tarquinia, ha aperto diverse sedi del suo studio a Viterbo, Milano e Roma, nel quartiere Parioli. Su Instagram ostentava la sua “vita smeralda” tra Porto Rotondo e il Kenya, oltre ai reel riguardanti la lussuosa villa in provincia di Viterbo con una piattaforma per elicotteri, una piscina olimpionica e campi da tennis.

Il danno economico della truffa organizzata, secondo l’indagine, da Daniele Moretti non riguarda soltanto il fisco, ma anche il mercato del lavoro. Si tratta di una forma di dumping sociale, una pratica con cui le imprese riducono i costi di produzione applicando condizioni lavorative al di sotto degli standard previsti dalla legge.

A farne le spese sono innanzitutto i lavoratori, sottopagati e privi di tutele, ma anche le aziende che operano nel rispetto delle regole, penalizzate dalla concorrenza sleale.