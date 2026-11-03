Daniele Novara, la pedagogia a teatro: “I ragazzi vogliono amici veri, non adulti che cerchino di imitarli”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Essere genitori significa anche accettare che i figli non diventino una nostra copia e riconoscere quando il desiderio di proteggerli rischia di trasformarsi in un ostacolo alla loro crescita. È da questa contraddizione che prende forma Non mi somiglia per niente – Come rovinare i figli in 10 mosse, lo spettacolo con cui Daniele Novara, pedagogista e autore di numerosi libri sull’educazione, torna a teatro dopo le prime date di maggio. Attraverso dieci quadri ispirati a episodi realmente raccontati dalle famiglie, Daniele Novara affronta con ironia le difficoltà della genitorialità contemporanea: il rapporto con gli adolescenti, le aspettative familiari, la confusione dei ruoli e il peso dell’educazione ricevuta. Novanta minuti di comicità e riflessione, nei quali gli errori educativi diventano occasioni per interrogarsi sul proprio ruolo, senza rimanere prigionieri dei sensi di colpa. Il tour ripartirà il 14 novembre 2026 a Bergamo, al Teatro Colognola, e proseguirà il 13 dicembre a Verona, al Teatro Nuovo. Nel 2027 lo spettacolo farà tappa ad Ancona il 5 febbraio (Teatro Sperimentale), Milano l’11 febbraio (Teatro Fontana), Roma il 26 febbraio (Teatro Ghione), Padova il 12 marzo (Teatro Ai Colli) e Bologna l’8 maggio (Teatro Duse). Nell’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Daniele Novara racconta perché ha scelto l’ironia per affrontare gli errori educativi, spiega le conseguenze di un rapporto troppo confidenziale con i figli e riflette sui condizionamenti che attraversano le generazioni. Fino a una confessione personale: la scelta di diventare pedagogista è legata anche all’educazione ricevuta nella propria famiglia.

Dottor Novara, perché ha scelto l’ironia del teatro per parlare degli errori educativi? Ridere delle proprie difficoltà può aiutare i genitori a superare il senso di colpa?

“Assolutamente sì. Dopo trent’anni di lavoro in studio, non ho alcun dubbio. Il teatro è uno strumento molto efficace perché crea una forma di ascolto diversa da quella che si instaura durante una consulenza specialistica. Il mio stile comprende anche una certa leggerezza umoristica, che permette di osservare con un sorriso le conseguenze degli errori educativi, talvolta anche drammatiche. In questo modo ci si può avvicinare al cambiamento senza essere sopraffatti dai sensi di colpa. Un genitore che continua ad alimentarli finisce per sentirsi incapace di agire e prendere decisioni. In teatro entra in gioco anche la condivisione. Ci possono essere trecento o quattrocento persone e, paradossalmente, ridendo delle proprie disgrazie, ciascuno riesce a rafforzarsi e a trovare nuove strade”.

Lo spettatore, però, potrebbe ridere degli errori altrui anziché riconoscere i propri. Come ha costruito lo spettacolo per evitare che diventi un’occasione di giudizio?

“Da oltre venticinque anni incontro ogni mese quaranta o cinquanta genitori in colloqui tutelati dalla riservatezza professionale. Queste persone mi raccontano vicende che, per usare un’espressione cinematografica, «voi umani non conoscete». Le garantisco che non parliamo degli errori degli altri, ma di quelli che commettono anche le persone presenti in sala. Non lo dichiaro esplicitamente durante lo spettacolo, ma è così. Le storie sono tutte vere, non c’è nulla di romanzato. Nascono da colloqui professionali e vengono successivamente rese anonime. Quando non posso garantire un anonimato sufficiente, escludo l’episodio. Le altre vicende sono rappresentative di quanto accade normalmente nel rapporto educativo tra genitori e figli. Mi occupo specificamente di educazione: chi viene nel mio studio cerca di capire come migliorare il rapporto con i figli, non di intraprendere una psicoterapia. Non sono uno psicoterapeuta. Il mio lavoro ha un ambito preciso e le esperienze che raccolgo permettono di individuare dinamiche ricorrenti. La sua domanda è importante, ma posso rassicurarla: ognuno finisce per riconoscersi nelle storie che racconto”.

Quale delle dieci mosse suscita le reazioni più forti del pubblico? C’è un episodio che continua a sorprenderla?

“Tutti e dieci i quadri dello spettacolo suscitano interesse e provocano risate, anche perché ho scelto di non raccontare le vicende più drammatiche. C’è però un episodio che genera un certo sgomento. Una ragazzina di tredici anni dice alla madre: ‘No, con te non esco. Guarda come sei vestita. Smettila di vestirti da troia. Quando ti vestirai da mamma, uscirò con te’. Il pubblico inizialmente prova imbarazzo, poi scatta anche la risata. Purtroppo è una storia vera e il termine utilizzato dalla ragazza non è nemmeno tra i più pesanti che abbia sentito rivolgere da un adolescente alla propria madre”.

Al di là del linguaggio offensivo, quale errore educativo emerge da questo episodio?

“Il problema non è tanto la parola utilizzata, quanto l’eccessiva confidenza che i genitori instaurano con i figli. I ragazzi finiscono per rivolgersi a loro esattamente come farebbero con i coetanei. Quella ragazzina potrebbe usare la stessa espressione parlando con un’amica. Fa parte del suo linguaggio quotidiano, dello slang adolescenziale, che viene trasferito nel rapporto familiare. Il punto è che un genitore non dovrebbe concedere una confidenza di questo tipo. È inutile lamentarsi se un figlio si rivolge al genitore in modo irrispettoso, quando è proprio l’adulto a voler fare l’amicone, il compagnone. Nessun adolescente, nel suo normale percorso di crescita, desidera davvero un genitore che si comporti da amico. I ragazzi vogliono amici veri, non adulti che cerchino di imitarli”.

US: Coco District

Quale cambiamento concreto dovrebbe portare a casa un genitore dopo aver assistito allo spettacolo?

“Imparare a stare al proprio posto. Può sembrare un’espressione banale, ma ha un significato educativo preciso: mantenere la giusta distanza emotiva e relazionale. Non bisogna lasciarsi invischiare. I figli devono poter fare i figli e gli adulti devono assumersi il ruolo di genitori. Non serve nemmeno cercare di vestirsi come i ragazzi. Si appartiene a un’altra generazione. Lasciamo che siano loro a tenere la felpa sulla testa anche con quaranta gradi. Un cinquantenne non ha bisogno di imitarli, facendo la figura dell’idiota del villaggio. Sembra semplice, ma è un passaggio fondamentale. Se i genitori riuscissero a rispettare questa distanza, risolverebbero gran parte delle loro difficoltà educative. Il tentativo di mettersi sullo stesso piano dei figli non sta funzionando. I ragazzini vogliono fare gli adulti e gli adulti vogliono comportarsi da ragazzini. È un pasticcio enorme”.

Lei sostiene che molti adulti continuino a sentirsi figli anche dopo essere diventati genitori. Come si manifesta questa difficoltà nei rapporti familiari?

“Il problema è proprio la difficoltà di distinguere i ruoli. Oggi il passaggio dalla condizione di figli a quella di genitori presenta molte difficoltà. È come se l’adulto continuasse a sentirsi figlio, anziché assumere pienamente il nuovo ruolo. Me ne accorgo anche durante i colloqui con le madri. A volte cominciano a raccontarmi del padre dei loro figli, verso il quale magari nutrono poca fiducia, e a un certo punto mi trovo quasi costretto a chiedere: ‘Ma lei sta parlando del padre dei suoi figli o di suo padre?’. È come se la donna continuasse a identificarsi nella propria condizione di figlia e vedesse nel marito la figura paterna della sua infanzia, anziché il padre dei bambini. Questo meccanismo crea difficoltà importanti, soprattutto perché impedisce ai genitori di costruire un gioco di squadra”.

Quanto pesa, in questa difficoltà, la paura degli adulti di rinunciare alla vita che conducevano prima di avere figli?

“Molti adulti faticano a entrare nella dimensione della genitorialità. Alcuni lo dichiarano apertamente, magari annunciando agli amici: ‘Continueremo a fare gli happy hour!’. Poi capita di vedere persino neonati portati in questi contesti, pur di non modificare le proprie abitudini. Sono situazioni che conosco attraverso il mio lavoro e che fanno ridere proprio perché appartengono alla realtà. Mi sono limitato a rappresentare ciò che incontro quotidianamente nel rapporto con i genitori. E mi diverto molto anch’io, altrimenti non sarei qui”.

Nel libro Non sarò la tua copia affronta il peso delle aspettative familiari. Quanto tempo impieghiamo a liberarci dai condizionamenti ricevuti dai nostri genitori?

“La prima parte della vita è fortemente legata alle aspettative dei genitori. La seconda, invece, può diventare più liberatoria. Lo vedo anche tra gli allievi della mia scuola di counseling. Sono persone adulte che decidono di intraprendere un percorso formativo per scelta personale, non più sulla base dei condizionamenti della propria storia familiare. Come sosteneva Jung, la prima parte dell’esistenza è profondamente segnata dal modellamento ricevuto. Le ribellioni adolescenziali, per esempio, sono spesso collegate a quelle che i genitori stessi non hanno potuto vivere”.

In che modo una ribellione mai vissuta da un genitore può riemergere nel comportamento di un figlio?

“Le faccio un esempio. Una madre ha trascorso l’adolescenza comportandosi sempre da brava bambina, senza concedersi particolari trasgressioni. Poi si ritrova con una figlia scatenata, che esce di notte, va in discoteca a quattordici anni e cambia continuamente fidanzato. Questa donna viene nel mio studio, si lamenta del comportamento della ragazza e, approfondendo la sua storia, emerge che da adolescente non aveva mai potuto vivere esperienze simili. In qualche modo, la figlia sta riscattando ciò che alla madre era mancato. Esistono anche situazioni più estreme, che preferisco non inserire nello spettacolo. Oggi incontriamo bambini che aggrediscono fisicamente i genitori, lanciano oggetti o arrivano a picchiarli. In questi casi pongo spesso una domanda: ‘Ma lei avrebbe voluto picchiare sua madre?’. E non di rado la risposta è affermativa. Anche queste apparenti ribellioni possono rappresentare forme di compensazione rispetto a esperienze che il genitore non ha potuto vivere”.

Quando si riesce davvero a prendere le distanze dai condizionamenti familiari e a compiere scelte autonome?

“Soprattutto nella seconda parte della vita, anche grazie ai processi di maturazione neurocerebrale e neurocognitiva, diventa possibile orientarsi verso scelte più autonome, sia nella crescita personale sia nella formazione. Un esempio classico? Il secondo matrimonio funziona meglio del primo! Naturalmente non vorrei creare il panico tra chi si è appena sposato a trent’anni. È una battuta, ma il senso è questo: attraversiamo cicli di vita differenti e, con il tempo, possiamo emanciparci dai modelli ricevuti. A questo tema ho dedicato Non sarò la tua copia, un libro al quale tengo particolarmente. Non ha avuto un grandissimo successo commerciale, ma Silvia Vegetti Finzi sostiene che sia il mio migliore e condivido il suo giudizio. È un testo forte, perché invita i genitori a non proiettare sui figli i propri vissuti. Naturalmente è un invito: nella realtà, spesso, accade il contrario. Per fortuna, a un certo punto della vita si può scegliere di emanciparsi. Sono molto contento, per esempio, quando persone di quarant’anni decidono di frequentare tre anni di scuola per crescere personalmente o imparare la professione di counselor”.

Siamo tutti, in qualche misura, figli degli errori dei nostri genitori?

“Il filo conduttore di Non sarò la tua copia è proprio questo: siamo l’educazione che abbiamo ricevuto. È il punto fondamentale, alla base di tutto. Un tempo i genitori rovinavano i bambini in un modo; oggi continuano a chiamarli ‘amore’, ‘tesoro’, ‘piccino mio’ anche quando hanno diciassette anni”.

Dopo tanti anni trascorsi ad ascoltare genitori e adolescenti, qual è l’insegnamento più importante che ha ricevuto da loro?

“Partiamo da un presupposto: faccio questo lavoro perché ho ricevuto un’educazione sbagliata. Altrimenti, probabilmente, non avrei intrapreso questa professione. Del resto, nel lavoro proiettiamo anche la nostra vita. Nella professione portiamo inevitabilmente una parte della nostra storia personale. Nel mio caso, questo legame emergeva già nella dedica di uno dei primi libri di successo, Dalla parte dei genitori. Scrissi: ‘Ai miei genitori che, con tutti i loro errori, mi hanno concesso di fare questa professione’. L’insegnamento più importante è che continuo a imparare. L’apprendimento è il filo conduttore della mia vita. Come pedagogista, sento profondamente questo desiderio di conoscere e comprendere. Mi piace ascoltare i genitori perché imparo da loro e ciò che apprendo diventa una risorsa per altre famiglie. È questo scambio che mi permette di continuare a svolgere la professione. Il mio lavoro unisce ascolto e ricerca scientifica: in parte si basa su studi che ho condotto personalmente, in parte su ricerche di altri studiosi che continuo a leggere e approfondire. Anche se ho già una certa età, non mi fermo. Sono sempre alla ricerca di nuovi argomenti da approfondire. È un apprendimento costante, ed è bello proprio per questo: non ci si annoia mai”.

Dopo i libri, le Scuole Genitori e il teatro, quale altro linguaggio vorrebbe utilizzare per parlare di educazione alle famiglie?

“Mi piacerebbe creare un programma televisivo dedicato ai genitori. Ci sto provando, vedremo se ci riuscirò. Anche questo progetto rientra nella stessa logica: imparare, approfondire e condividere conoscenze, senza basarsi su semplici supposizioni. Non mi considero diverso dai genitori che ascolto”.