Daniele Piervincenzi confermato alla conduzione di Report, la precisazione della Rai dopo l'addio di Presutti

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il direttore dell’Approfondimento Rai, Paolo Corsini, ha confermato che Daniele Piervincenzi resta alla conduzione di Report. Lo ha dichiarato a margine della presentazione di FarWest con Salvo Sottile, commentando il passo indietro di Giulia Presutti come una “scelta personale”. Poi ha ribadito che i conduttori li sceglie il direttore e che “mi pagano per questo, tra le altre cose”. Conferma inoltre che si stanno facendo tutti i lavori necessari affinché Report vada in onda l’8 novembre.

Daniele Piervincenzi confermato

A margine della presentazione di Ore 14 con Salvo Sottile, il direttore dell’Approfondimento Rai Paolo Corsini ha risposto alle domande dei giornalisti. Dopo la rinuncia di Giulia Presutti, una delle domande più gettonate è stata quella in merito alla conduzione di Report e al fatto che Daniele Piervincenzi potesse rimanere nel ruolo appena assegnato.

Corsini ha risposto “assolutamente sì”. E in merito al passo indietro di Giulia Presutti, ha confermato che è stata una scelta personale, ma che “lei è una risorsa preziosa per l’azienda e un’ottima professionista”.

Sembra però esserci ancora molto lavoro da fare prima di poter portare nuovamente in onda Report a partire dall’8 novembre prossimo. Corsini conferma che stanno lavorando e facendo tutte le valutazioni del caso.

La trattativa con la Rai

Giulia Presutti ha scelto di lasciare la conduzione di Report e, secondo quanto riportato da Fanpage, questa era una condizione per far ripartire la trattativa tra la Rai e il gruppo storico di inviati e redattori che avevano minacciato dimissioni in blocco.

La decisione della giornalista sarebbe quindi arrivata “per il bene del programma”. Sembra infatti che il gruppo di Report avesse lasciato intendere una posizione meno intransigente nei confronti di Piervincenzi.

A pesare sulla diversa posizione verso Presutti c’era il fatto che fosse già un’inviata di Report e che non avesse condiviso fin dal primo momento la proposta ricevuta, mantenendola riservata. Questo avrebbe fatto avvertire al gruppo una sorta di “tradimento”.

Corsini: “Decido io”

Sul futuro della conduzione di Report, però, il direttore dell’Approfondimento Rai è piuttosto chiaro. Infatti, rispondendo alle domande dei cronisti, ha sottolineato come i conduttori li debba scegliere il direttore, che viene pagato anche per questo.

Questo lascerebbe intendere che accanto a Piervincenzi potrebbe arrivare un’altra persona, forse proprio un’altra conduttrice. Il programma, come riporta Corsini, dovrà essere strutturato diversamente anche a livello di regia, perché i conduttori “saranno due”.