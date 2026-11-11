Daniele Re confessa il femminicidio di Ramona Rinaldi durante il processo, "voglio dichiararmi colpevole"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’imputato per omicidio, Daniele Re, ha confessato di aver ucciso Ramona Rinaldi nella notte tra il 20 e il 21 febbraio 2025. Lo ha detto in Corte d’Assise a Como. Secondo quanto si apprende, neppure la sua legale era a conoscenza della volontà di Re di confessare l’omicidio. L’uomo aveva sempre dichiarato che la compagna si fosse tolta la vita impiccandosi nel box doccia e che lui l’avrebbe ritrovata intorno alle cinque del mattino. Gli investigatori non avevano mai creduto a questa ricostruzione.

Daniele Re ha confessato

Daniele Re, di fronte alla Corte d’Assise di Como, ha confessato l’omicidio della compagna Ramona Rinaldi. Si tratta di un caso di femminicidio avvenuto lo scorso anno, nella notte tra il 20 e il 21 febbraio 2025.

Fino a questo momento, il 35enne aveva rifiutato qualsiasi altra ricostruzione rispetto alla propria, quella che la donna si fosse tolta la vita impiccandosi nel box doccia del loro bagno. Gli inquirenti però non avevano mai creduto a questa ricostruzione.

Mercoledì 11 novembre, di fronte alla Corte d’Assise e all’insaputa della sua legale, avrebbe dichiarato di voler rendere dichiarazioni spontanee e ha detto: “Voglio dichiararmi colpevole“.

Cosa ha detto in aula

L’udienza di mercoledì 11 novembre prevedeva il confronto tra periti e consulenti sulle capacità di intendere e di volere di Daniele. Il processo per omicidio si era aperto a giugno e fino ad oggi erano stati ascoltati numerosi testimoni. Prima del confronto tra periti e consulenti, però Re ha chiesto di poter rendere dichiarazioni spontanee e così, di fronte ai giudici della Corte, si è dichiarato colpevole.

Non ha spiegato la dinamica del delitto, ma ha raccontato: “Quella notte mi sono svegliato verso l’una. Ho raggiunto Ramona in cucina, l’ho abbracciata e mi sono messo a piangere molto forte. Quando l’ho lasciata, non si muoveva più“.

Secondo quanto raccontato da Re in aula, avrebbe poi tentato di “coprire quello che è successo”. Ha chiesto scusa e ha detto: “Se ho mentito fino a ora è perché non volevo pagare per una cosa che non volevo fare“. L’uomo infatti ha dichiarato che si era autoconvinto che non fosse colpa sua.

Cosa succede ora

La confessione di Daniele Re mette parzialmente un punto alla vicenda. Manca la dinamica esatta dei fatti, che non può essere quella di un “abbraccio” come ha dichiarato l’uomo. Secondo l’accusa il trentacinquenne, dopo un litigio, avrebbe colpito a calci e poi ucciso la donna, strangolandola con un laccio o una cintura da accappatoio.

Ha destato sospetti fin dall’inizio il comportamento dell’uomo, che non aveva provato a entrare nel bagno per soccorrere la compagna di quello che diceva essere un suicidio.

Dopo quanto dichiarato in aula la PM Pavan ha chiesto e ottenuto un supplemento di perizia psichiatrica. L’esame servirà a capire cosa è accaduto davvero quella notte e le condizioni di Daniele Re.