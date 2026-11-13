Daniele Rienzo, Salvatore Parolisi nella serie su Melania Rea: “Trovo che la tenerezza sia rivoluzionaria”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Interpretare un uomo condannato per un femminicidio significa avvicinarsi a una realtà che non può essere semplificata, né trasformata in una rappresentazione rassicurante del male. Daniele Rienzo lo ha sperimentato interpretando Salvatore Parolisi in Melania Rea, la serie HBO Max diretta da Stefano Mordini. Un ruolo che gli ha richiesto una profonda trasformazione fisica e personale, ma soprattutto il confronto con una domanda difficile: come raccontare l’umanità di chi ha commesso una violenza senza giustificarla? Attore e musicista, Daniele Rienzo ha attraversato esperienze artistiche molto diverse, tra cui Parthenope di Paolo Sorrentino, per il quale ha rinunciato a suonare per quasi un anno, e i progetti musicali Bravodemian e FMCP. Percorsi differenti, uniti dal desiderio di sperimentare e di sottrarsi alle convenzioni. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Daniele Rienzo parla della solitudine dell’attore, dei sacrifici necessari per costruire un personaggio e delle contraddizioni di un’industria che, a suo giudizio, troppo spesso limita la libertà degli artisti. Riflette anche sui modelli di mascolinità, sulla difficoltà di riconoscere la fragilità e sul valore della musica come esperienza collettiva. E quando il discorso arriva al successo, sceglie di guardare oltre se stesso. Perché, nella sua visione, realizzarsi significa anche sostenere chi verrà dopo. E trovare il coraggio di riconoscere nella tenerezza una forma di rivoluzione.

In Melania Rea interpreta Salvatore Parolisi, un uomo condannato per l’omicidio della moglie. Qual è stata la sua prima reazione quando le hanno proposto il ruolo? Ha avuto esitazioni?

“Ero molto spaventato, perché questo personaggio è estremamente lontano da me, da ciò contro cui combatto e dalla direzione in cui cerco di crescere come persona. Mi interessano i libri che affrontano il rapporto tra bene e male, che raccontano come queste due dimensioni possano essere facce della stessa medaglia e come, attraverso l’arte, sia possibile indagare anche gli aspetti più oscuri senza farsi del male. Allo stesso tempo, però, ho trovato interessante e necessario affrontare un territorio simile. Alla fine ho deciso di farlo”.

Da dove è partito, concretamente, per costruire Salvatore Parolisi? Dal corpo, dall’alimentazione o dalle abitudini quotidiane?

“Sono partito proprio dal corpo. Ho lavorato con una nutrizionista e la preparazione ha coinvolto praticamente ogni aspetto della mia vita: l’alimentazione, il ritmo sonno-veglia, le uscite, le abitudini, le letture e i materiali di studio e di visione. È stato un lavoro totalizzante, anche perché mi trovavo davanti a un personaggio così lontano da me. Da un certo punto di vista è stata un’esperienza persino violenta. Prendere nove o dieci chili di muscoli in venticinque giorni è straniante, glielo garantisco. Cambia persino la percezione che si ha del proprio corpo nello spazio. Una sedia che dieci giorni prima ricordavi avere un certo peso, all’improvviso sembra non pesare quasi niente. È una sensazione davvero particolare. Quello è stato il punto di partenza del lavoro”.

La preparazione di un personaggio così complesso richiede anche molto tempo trascorso da soli. Che rapporto ha con la solitudine nel suo lavoro?

“Credo che il lavoro dell’attore comporti una grande solitudine. Si lavora insieme agli altri, naturalmente, ma nella fase di studio c’è una solitudine profonda. È un po’ come la scrittura o il lavoro di un pittore nel proprio atelier. Ci sono artisti che dipingono ogni giorno, seguendo orari quasi d’ufficio. Oppure scrittori che si allontanano per giorni, magari nella natura, per concentrarsi ed eliminare le distrazioni. Sono convinto che la solitudine sia una delle chiavi della concentrazione”.

Una volta terminate le riprese, quanto tempo le è servito per lasciarsi alle spalle Salvatore Parolisi?

“Lasciarsi alle spalle un’esperienza traumatica è molto difficile. Penso, però, che invece di arrabbiarsi bisognerebbe provare a esercitare la gratitudine. Ringraziare è quasi una piccola formula magica. Più si ringrazia, più la vita può assumere forme inaspettate. Anche il male più grande può portare con sé soluzioni che non avevamo previsto. Naturalmente serve tempo. Ne serve davvero tantissimo. Ci ho messo mesi”.

Che cosa l’ha sorpresa maggiormente della vicenda di Melania Rea? C’erano aspetti che non conosceva, nonostante l’enorme attenzione mediatica riservata al caso?

“Non ho mai avuto un rapporto particolarmente stretto con i mass media. A casa mia la televisione non è mai stata protagonista. Avevo sentito parlare di questa storia e ne avevo visto qualche frammento, ma per me è stato sostanzialmente un lavoro nuovo, costruito sulla sceneggiatura e sul personaggio. Mi sono affidato molto a Stefano Mordini e alla sceneggiatura”.

Quando si racconta una storia di violenza come questa, si rischia di dedicare molto spazio alla psicologia di chi l’ha commessa, lasciando in secondo piano la vittima. Come affronta, da attore, il rischio che l’attenzione si concentri soprattutto su Parolisi?

“Il mio lavoro è recitare. L’attenzione riservata a un personaggio piuttosto che a un altro nasce dalla sceneggiatura, viene sviluppata dalla regia e prende forma anche attraverso il montaggio. Un attore deve fare il proprio lavoro. Credo che un artista, qualunque sia la sua disciplina, debba agire sempre con onestà. E onestà significa dare il massimo di ciò che si può offrire. Per questo non mi sono posto il problema in quei termini”.

Raccontare l’umanità di un personaggio come Parolisi può aiutare a comprendere la violenza senza giustificarla?

“In uno spazio sicuro come il cinema, attraverso una narrazione che abbia valore, analizzare anche il male di un personaggio del genere non è necessariamente negativo. Non abbiamo lavorato per trasformarlo in un mostro. Abbiamo lavorato sull’umanità di una persona, sulla sua normalità. Ed è proprio la normalità a spaventare di più. Non abbiamo messo in scena dei mostri, ma una normalità che può essere mostruosa”.

La normalità può nascondere forme di violenza che abbiamo imparato ad accettare. Quanto è importante mettere in discussione i modelli di comportamento che la società considera naturali?

“Non credo sia necessario essere esperti. Si tratta piuttosto di essere sensibili e forse anche un po’ coraggiosi. Di avere il coraggio di scoperchiare il vaso di Pandora e provare a capire quale sia la verità che sentiamo dentro di noi, come individui e come collettività, e quale sia invece quella che ci viene raccontata. Non sto facendo una riflessione specifica sul caso di Melania. Parlo più in generale di ciò che un uomo può sentire all’interno di questa società e di quello che viene considerato accettabile per lui. Perché un uomo, nella nostra società, non può piangere? Perché, se subisce una violenza, non può raccontarla senza rischiare di essere considerato meno uomo? Ma che violenza è questa? Non si tratta di prendere le parti di un genere anziché di un altro. Bisogna riconoscere ciò che è violento e ciò che non lo è. E per farlo serve coraggio”.

Quanto incidono questi condizionamenti sulla costruzione dell’identità e sulla capacità di riconoscere le proprie emozioni?

“È una domanda difficile, ma molto interessante. Il punto è proprio questo: sia nel maschile sia nel femminile esistono elementi profondamente radicati, difficili da mettere a fuoco. Pensiamo a quando nasciamo. C’è già qualcuno che sceglie per noi una copertina azzurra oppure rosa. Si comincia da lì, dall’educazione, dai genitori, che fanno del loro meglio, ma che a loro volta sono cresciuti all’interno di determinati schemi. Così si costruiscono rigidità, cassetti nei quali un uomo o una donna devono necessariamente trovare posto. Ami in un certo modo, ti piace una determinata persona, ti piacciono gli uomini, le donne, sei poliamoroso: abbiamo tantissimi cassetti nei quali inserire le persone. In realtà bisognerebbe provare a scavare dentro se stessi, a comprendere davvero chi siamo. Ma è difficilissimo, perché bisogna attraversare strati del subconscio profondamente legati alla società in cui viviamo. Fortunatamente questi schemi stanno cominciando a essere scardinati, piano piano”.

US: The Rumors

Lei considera l’arte anche uno strumento di conoscenza. Quanto la musica e la recitazione l’hanno aiutata a gestire il suo caos?

“C’è una frase di Bukowski, tratta da un libro che leggevo quando ero piccolo, che mi è rimasta molto impressa. Dice, più o meno, che per lui l’arte è una parola usata da tante persone che hanno paura di guardarsi in faccia, mentre lui riesce a farlo anche quando ciò che vede non gli piace. Mi fa impazzire quella riflessione. La trovo molto giusta. Alla fine ciascuno fa il proprio lavoro e trova il suo modo di sfogarsi. È forse la risposta più completa che riesco a darle”.

Lei si muove tra cinema e musica. Che cosa riesce a esprimere attraverso l’uno e che cosa trova nell’altra? Rispondono a esigenze differenti?

“È una bellissima domanda. Che cosa canalizza il cinema? E la musica? C’è una riflessione che attribuisco a Oscar Wilde e che mi piace molto: le arti hanno tempi differenti nel rapporto con la società. Il cinema è forse la forma più lenta, ma anche la più potente. Quando un tema arriva sullo schermo significa che, in qualche modo, la società è già pronta a riceverlo. È un cambiamento che si è sedimentato. Penso, per esempio, anche a questa serie. Credo che siamo pronti per un cambiamento e ne sono molto felice. Poi ci sono le arti figurative, la scultura, le installazioni, che occupano una posizione intermedia rispetto al cambiamento. Infine c’è la musica, che è in prima linea. Arriva per prima, va a morire sotto le mura dei castelli. La musica crea frequenze, crea suono e, anche senza parole, senza che qualcuno sappia necessariamente spiegarsi ciò che sta accadendo, riesce a muovere le coscienze. Unisce le persone. È questo che amo della musica”.

E il cinema, invece, quale spazio occupa nella sua ricerca personale?

“Per me è anche un grande spazio di ricerca sul corpo, su me stesso, sugli archetipi dell’essere umano. Mi interessa utilizzare me stesso come una matrice attraverso la quale studiare l’uomo, cercare di comprendere l’essere umano attraverso un altro essere umano”.

Lei porta avanti due progetti musicali, Bravodemian e FMCP. Che cosa rappresentano e in che modo si distinguono?

“Nascono, in fondo, da esigenze simili, anche se prendono forme diverse. Bravodemian è una band, e questo comporta un’intera dimensione legata alla condivisione del suono, del ritmo, del suonare insieme. Tenere in vita un gruppo richiede molta energia, ma è proprio quella dimensione collettiva a interessarmi. Suonare insieme è uno dei rituali più antichi che esistano. Mi fa impazzire. Per me fare musica insieme è come fare l’amore. Non parlo di un’idea superficiale, ma di un incontro in cui ci si prende cura dell’altro. Quando si suona davvero insieme, accade qualcosa di incredibile. Bravodemian è questo: suonare come gruppo, condividere un’esperienza con musicisti straordinari. Penso a Danilo Menna, Mattia Micali, Alessandro Sax, Simone Colasanta. Sono musicisti che mi fanno volare”.

FMCP nasce dalla stessa esigenza di condivisione oppure le permette una ricerca più individuale?

“FMCP parte da un principio simile, ma ha una struttura diversa. Sono composizioni che ho realizzato da solo oppure attraverso collaborazioni più circoscritte con altri musicisti. Penso, per esempio, ad Antonio Raia, con il quale ho collaborato anche alla Triennale di Milano. Oppure a Walter Laureti, che ha lavorato alla produzione e al mix. Ci tengo a fare questi nomi perché sono persone che stimo moltissimo e credo sia importante riconoscere il loro contributo. Anche in queste collaborazioni ritrovo la condivisione, la ritualità di cui parlavo prima. Con FMCP, però, c’è una ricerca più legata all’esplorazione di idee, alla contemporaneità e alla possibilità di sperimentare”.

Quanto è difficile preservare questa libertà nell’industria musicale?

“Nella musica più vicina al pop è difficile mantenere una purezza di questo tipo. Come accade nella società, anche nell’industria discografica ci si confronta continuamente con ciò che funziona e ciò che non funziona, con ciò che può generare un ritorno economico e ciò che non può farlo. FMCP mi permette di cercare una libertà totale, che non richiede necessariamente una mediazione con altri musicisti come accade all’interno di una band. Anche Bravodemian è un progetto libero, naturalmente, ma lì esiste una dimensione collettiva, fatta di confronto e compromessi. E c’è il desiderio di raggiungere il maggior numero possibile di persone, perché, pur trattandosi di musica sperimentale, mi piacerebbe arrivare a un pubblico ampio”.

Nel suo percorso artistico, questa ricerca è stata sinonimo di libertà o di ribellione?

“Non parlerei tanto di libertà quanto di rivoluzione. È difficile, perché esistono canoni che cerchi di rompere, ma che a loro volta possono finire per rompere te. Non parlo soltanto di me. Penso agli artisti, agli attori, alle persone con una sensibilità artistica che vengono piegate alle esigenze di un sistema. Ci sono modelli, generi, immagini ai quali bisogna adeguarsi, e questo può compromettere la libertà di espressione. È un paradosso: parliamo di arte, eppure moltissimi artisti non sono realmente liberi. Devono rispettare canoni, seguire determinate regole, rientrare in schemi già stabiliti. Credo invece che gli artisti dovrebbero essere protetti. Anche gli uni dagli altri, perché sarebbe già importante riconoscere il diritto all’emozione autentica, invece di farsi continuamente la guerra. Ma dovrebbero essere protetti soprattutto dal sistema. Un sistema che utilizza la paura per esercitare il controllo, che indebolisce le persone per controllarle, secondo me non funziona. Non credo in questo modello. Penso che gli artisti dovrebbero smettere di avere paura. Dovrebbero riuscire a esprimersi senza sentirsi continuamente minacciati dal giudizio, dai canoni, dalla possibilità di essere diversi. Perché alla fine è proprio questo il rischio: avere paura di creare qualcosa di più libero, di diverso, e finire per diventare tutti uguali”.

È una pressione che avverte personalmente oppure una condizione che osserva soprattutto nei suoi colleghi?

“No, mi sento totalmente libero. Non sto parlando della mia condizione personale, ma di come vedo la situazione, purtroppo. Penso a tanti amici attori ai quali voglio molto bene e che qualche volta vedo farsi la guerra, avere paura, non riuscire a esprimersi come vorrebbero. È a loro che penso quando parlo di queste dinamiche. Non sto dicendo che personalmente mi senta meno libero”.

Per preparare Raimondo in Parthenope, lei ha raccontato di aver rinunciato alla musica per quasi un anno. Che cosa ha significato quel sacrificio? Che effetto ha avuto sul suo lavoro di attore?

“C’è un episodio divertente che riguarda Paolo Sorrentino. A un certo punto ne abbiamo parlato e gli ho detto: ‘Paolo, guarda che non ho suonato, perché mi avevi detto che non dovevo suonare’. Mi ha guardato e ha risposto: ‘Ma veramente ti ho detto questa cosa?’. Se l’era dimenticato! Per un anno non avevo suonato e lui se l’era completamente dimenticato. Però è stato molto utile, davvero molto utile. Non suonare ha significato privarmi di una fonte di gioia, di uno sfogo. Dovevo tenere tutto dentro, diventare una specie di piccola pentola a pressione”.

La rinuncia alla musica è stata una forma di sacrificio artistico. Esiste, secondo lei, un legame tra sacrificio e ridimensionamento dell’ego?

“Uno dei miei migliori amici è giapponese e mi raccontava di alcuni monaci del Giappone che, per tutta la vita, ogni mattina scalano una montagna. E lo fanno per annullare il loro ego. Mi interessa il tema del sacrificio che arriva fino all’annullamento dell’idea di sé. È un principio che ritroviamo in tante culture, spesso con una forte dimensione spirituale e una particolare sensibilità verso il farsi da parte. Mi affascina la capacità di rinunciare alla propria centralità per qualcosa di più grande. Penso che abbia a che fare anche con l’arte, ma non soltanto con l’arte. Significa riuscire a sentirsi parte di qualcosa che ci supera. Più riusciamo a percepirci come una goccia nel mare, più diventa possibile ridimensionare il nostro ego. Naturalmente è difficile, perché nessuno vuole sentirsi soltanto una goccia. C’è sempre una parte di noi che cerca di affermarsi, di distinguersi, di attribuire un peso alla propria presenza. Eppure il sacrificio dell’ego, accettare di essere parte di una realtà molto più grande, è una dimensione che mi interessa profondamente. Siamo anche persone molto privilegiate e credo sia importante ricordarlo quando attribuiamo un peso alle nostre esperienze”.

Lei è nato a Napoli, ha vissuto a Roma e ha trascorso periodi all’estero. Che cosa l’ha spinta ad allontanarsi e a cercare esperienze in luoghi diversi?

“La musica. Mi mancava la musica. Anzi, mi manca sempre”.

C’è stata un’esperienza lontano da casa che le ha fatto capire di essere cambiato profondamente?

“Questa forse è una domanda un po’ troppo personale. Preferirei lasciarla perdere. Si finirebbe sempre nella solita narrazione, quella di chi racconta di aver conosciuto la strada, di aver vissuto determinate difficoltà. Ma sto parlando di arte, di Napoli, di esperienze che ho avuto la possibilità di fare. Ci sono tantissime persone che non possono nemmeno viaggiare. Bisogna provare a guardare la realtà da una prospettiva diversa, ricordandosi che siamo una piccola goccia nell’oceano. Ho incontrato persone, per esempio in India, che mi hanno fatto riflettere molto su quanto il nostro modo occidentale di guardare il mondo possa essere limitato. Non vorrei trasformare queste esperienze in una narrazione di me stesso che perda di vista tutto il resto”.

Se le togliessi la possibilità di fare musica o recitare, che cosa rimarrebbe di lei? Riesce anche solo a immaginarlo?

“Ma come fa a togliermela? Non può togliermela. Può anche farmi tagliare le mani, le gambe, può farmi a pezzettini, ma non può portarmi via quella parte di me. Come fa a sottrarmi qualcosa che non esiste in quel senso, che non è un oggetto da portare via? La musica la faccio. Non devo necessariamente mettermi a battere sui muri. E la recitazione non è soltanto un’industria. Non può togliermi tutto questo”.

E il successo? Dopo le esperienze che ha vissuto, quale significato attribuisce oggi a questa parola?

“Una volta una persona mi disse che il successo non è avere successo, ma succedere. Succedere a qualcuno o a qualcosa. Vedere ciò che c’è stato prima di noi e provare a esserne la continuazione. È un modo di interpretare la parola che mi piace molto. Può accadere anche nel rapporto con i genitori. Si cerca di fare meglio, di permettere ai propri figli di fare meglio di noi. Significa anche entrare in relazione con le nuove generazioni, confrontarsi con loro, magari entrare in collisione. Penso ai ragazzi che protestano, per esempio. Credo che vadano sostenuti. Per me il successo potrebbe essere proprio questo: sostenere i guaglioni, aiutare le nuove generazioni ad andare avanti. C’è sempre questa imposizione: bisogna essere forti. Devi essere forte, devi essere uomo, devi combattere. Ma che cos’è questa roba? Trovo che la tenerezza sia rivoluzionaria. E non è facile”.