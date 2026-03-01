Daniele Scardina entra a Verissimo sulle sue gambe, come sta King Toretto dopo l’emorragia cerebrale

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Daniele Scardina è entrato nello studio di Verissimo sulle sue gambe, accompagnato dal fratello Giovanni. "Era il mio sogno", ha detto. L’ex pugile, conosciuto dagli appassionati come King Toretto, ha provato a camminare davanti al pubblico e si scusato: "Purtroppo non ci sono riuscito. Speravo di fare un’entrata migliore".

Come sta oggi Daniele Scardina

La vita di Daniele Scardina è cambiata il 28 febbraio 2023 per un malore durante un allenamento di pugilato. Colpito da un’emorragia cerebrale, ha lottato per rimanere in vita ed è rimasto in coma per 45 giorni.

Al risveglio ha iniziato una lunga e dura riabilitazione. Oggi riesce a camminare parzialmente e a parlare con qualche affanno: "Sono stati tre anni duri, prego tutti i giorni", ha raccontato a Verissimo. "La mia è una lotta per tornare a vivere come prima. Il mio obiettivo è tornare a camminare".

Accanto a lui il fratello Giovanni, che non gli ha mai lasciato la mano. "Il momento più complicato è stato all’inizio, quando è entrato in coma. Ti fai tante domande, poi piano piano uno si rende conto che bisogna essere grati per quello che si ha", ha spiegato.

Il percorso di riabilitazione

Giovanni ha annunciato anche un nuovo percorso di riabilitazione tra America Latina e Stati Uniti: "Andiamo per vedere nuove postazioni in cui si potrà allenare e anche perché pensiamo che sia giusto che stacchi un po’".

Il racconto della rinascita passa anche dalle immagini e dai video degli amici più cari. In studio Silvia e Giulia Provvedi, che hanno parlato della loro amicizia con Daniele Scardina: "Siamo noi che abbiamo bisogno di lui, ci trasmette sempre tanta forza". Trasmesso anche un contributo dell’amico Ignazio Moser.

Il progetto della palestra a Rozzano

Del coma ricorda poco o nulla. I passi sono incerti, ma la direzione è irrevocabile: tornare a camminare. Nel futuro di Daniele Scardina c’è anche un progetto legato a Rozzano: l’apertura di una palestra inserita in un progetto di riqualificazione in collaborazione con l’amministrazione comunale.

L’obiettivo è allenare i ragazzi, favorire la riqualificazione del territorio e accogliere anche persone con disabilità, con percorsi di allenamento e riabilitazione.