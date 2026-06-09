Daniele Silvestri critica Francesco De Gregori, "ha perso un'occasione, io ho trovato Springsteen strepitoso"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Daniele Silvestri ha commentato le parole di Francesco De Gregori sull’impegno politico dei cantanti. In occasione della presentazione di “Canzoni a sdraio (Live in studio), Silvestri ha detto la sua sul recente intervento di De Gregori in merito alle parole di Springsteen contro l’amministrazione Trump.

Le parole di Daniele Silvestri su Francesco De Gregori

La nuova avventura musicale di Daniele Silvestri, preceduta dal singolo “Sana e robusta Costituzione”, sarà anche accompagnata da un tour che prenderà il via il 26 giugno da Porto Torres.

Nel corso della presentazione, il cantante è intervenuto nella polemica sull’impegno politico degli artisti sollevata qualche giorno fa da Francesco De Gregori.

ANSA

Perché De Gregori ha criticato Springsteen

Il “Principe”, come è soprannominato De Gregori, aveva criticato senza mezzi termini Bruce Springsteen. “Trovo imbarazzante quando un uomo di spettacolo vuole schierarsi in maniera così netta e apodittica su questioni internazionali. Il proclama buttato giù da un palco mi lascia abbastanza indifferente”, ha detto De Gregori in occasione della presentazione del suo ultimo disco “Nevergreen”.

“Gli artisti che vogliono sensibilizzare il pubblico, perché? Non è abbastanza sensibile per conto suo? Bisogna dirgli che Springsteen è contro Trump?”, ha proseguito.

Poi De Gregori ha citato Bob Dylan che “non mi sembra faccia grandi proclami” aggiungendo: “Io non mi sento superiore a nessuno per dire che posizione prendere su Gaza o sull’Iran. Ho le idee confuse e mi sembra onesto avere le idee confuse”.

Silvestri: “Amo De Gregori, ma ha perso un’occasione per non dire nulla”

Diversa la presa di posizione di Daniele Silvestri: “Pur amandolo molto, credo che Francesco De Gregori abbia perso un’occasione per non dichiarare nulla. Io sono assolutamente contrario alle sue parole”.

“Ognuno ha le sue opinioni, ma la mia storia credo che chiarisca abbastanza bene le mie: non credo sia un obbligo per un artista prendere posizione per forza – ha proseguito – ma per come sono fatto io, per quello che ho sempre pensato, non sono capace nel descrivere il mondo di non dare un’interpretazione. E’ l’unico modo in cui sento vero quello che scrivo”.

“Quando ho visto Springsteen cantare nell’immediatezza delle cose che stavano succedendo nell’America di Trump l’ho trovato strepitoso. Non c’ho visto niente di ridicolo”, ha concluso Daniele Silvestri.