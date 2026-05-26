Daniele Ughetto Piampaschet a Belve Crime, storia dello scrittore condannato per l'omicidio di Anthonia Egbuna

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Daniele Ughetto Piampaschet è stato condannato al terzo grado di giudizio per l’omicidio di Anthonia Egbuna, una giovane prostituta nigeriana trovata morta nel febbraio 2012. A incastrarlo fu un manoscritto, trovato in casa della vittima, intitolato “La rosa e il leone”, in cui veniva descritto un delitto simile. Daniele Ughetto Piampaschet, infatti, è uno scrittore e si è sempre dichiarato innocente, come ha raccontato a Belve Crime.

Daniele Ughetto Piampaschet intervistato a Belve Crime

L’intervista a Daniele Ughetto Piampaschet è stata realizzata nel carcere di Torino e andrà in onda martedì 26 maggio a Belve Crime.

Sette anni dopo aver ricevuto la condanna definitiva per omicidio, Piampaschet è in regime di semilibertà, concesso dal Tribunale di Sorveglianza, per il comportamento tenuto in questi anni di detenzione.

Dopo essersi laureato due volte, ogni mattina Piampaschet va a fare il badante del padre per poi rientrare in carcere.

L’omicidio di Antonia Egbuna

Ma perché e per cosa è stato condannato Daniele Ughetto Piampaschet? I fatti risalgono al 2012.

Anthonia Egbuna, una prostituta nigeriana di 18 anni, venne uccisa a coltellate e gettata nelle acque del Po.

Una volta che il suo corpo fu ripescato dall’acqua, venne condannato per omicidio appunto Daniele Ughetto Piampaschet, 34enne all’epoca: fu arrestato il 16 agosto 2012 con le accuse di omicidio volontario premeditato e occultamento del cadavere.

Chi è Daniele Ughetto Piampaschet

Daniele Ughetto Piampaschet è uno scrittore e a incastrarlo fu proprio un suo racconto.

A casa della vittima, infatti, fu trovato un manoscritto intitolato “La rosa e il leone”, dove veniva descritto un delitto molto simile a quello di Anthonia Egbuna.

Lui si è sempre dichiarato innocente e dopo la condanna definitiva per omicidio, arrivata nel 2018, fece perdere le proprie tracce per un periodo.

Dopo la condanna ci furono poi due istanze di revisione del processo, entrambe bocciate dalla Corte d’appello di Milano.

Il processo e la condanna

La vicenda giudiziaria è stata lunga e complessa. Dopo l’arresto nell’agosto 2012 con l’accusa di aver ucciso Anthonia Egbuna con 20 coltellate, il gip aveva emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Una volta a processo, dopo il primo grado c’era stata, nell’aprile 2014, l’assoluzione di Piampaschet “per non avere commesso il fatto”. Il manoscritto non veniva considerato come prova.

L’appello aveva però ribaltato tutto, con la condanna definitiva di Daniele Ughetto Piampaschet a 25 anni: erano state tracciate anche centinaia di telefonate tra Piampaschet e Anthonia Egbuna, di cui si era innamorato.

La Cassazione aveva poi annullato la sentenza di secondo grado ma nel 2018, dopo un nuovo processo di appello, i giudici avevano confermato la condanna decisa in secondo grado, diventata dunque definitiva.