Danilo Arena, il Danilo della serie di Canale 5 'Vanina': “L’arte è una divinità, io sono solo uno strumento”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Danilo Arena parla come recita: senza difese. Non costruisce frasi per piacere, non cerca l’effetto. Piuttosto scava. A volte si interrompe, a volte si corregge, spesso si mette in discussione mentre parla. È come se ogni risposta fosse una piccola resa dei conti con se stesso. Quando lo si ascolta, ci si accorge subito che per lui arte e vita non sono due binari paralleli. Sono la stessa cosa. Non esiste una carriera separata dall’uomo. Esiste un percorso fatto di provini, notti insonni, pizza avanzata nei ristoranti dove lavorava mentre inseguiva i casting, e poi i set, la musica, le canzoni che dice di “captare dall’aria”. Nel mezzo c’è anche la fame, quella vera. Le sere in cui si va a dormire con un pacchetto di crackers per riempire lo stomaco. Le lacrime prima di firmare per una casa che sembrava impossibile comprare. E la convinzione che l’arte non sia qualcosa da possedere, ma qualcosa che ti attraversa. Danilo Arena, il Lo Faro della serie di Canale 5 Vanina – Un vicequestore a Catania, non parla mai di successo nel senso classico del termine. Non gli interessa vincere premi o salire su un palco importante. Il suo sogno oggi è più semplice e molto più difficile: sapere che qualcuno, ascoltando una sua canzone o guardando un personaggio che interpreta, abbia provato qualcosa di vero. Nelle sue parole tornano spesso tre cose: il silenzio, la fede e i demoni interiori. Dice che i demoni non vanno evitati, ma affrontati. Che l’indifferenza è il rumore più forte che esista. E che l’arte è una divinità che pretende rispetto assoluto. In questa intervista esclusiva er Virgilio Notizie, Danilo Arena senza sovrastrutture racconta tutto: la paura di non farcela, la solitudine cercata nel bosco, il rapporto quasi mistico con il lavoro e la consapevolezza che, prima o poi, ogni dolore torna finché non impari davvero qualcosa. È un’intervista che assomiglia piuttosto a una confessione, a una lettera mai scritta al proprio diario, quello a cui tutti noi ci rivolgiamo senza indossare maschere. E forse è proprio per questo che, leggendo le sue risposte, si ha la sensazione di trovarsi davanti a qualcosa di raro: un artista che non sta cercando di spiegarsi, ma semplicemente di essere.

Da attore, che cosa ha riconosciuto di sé in Salvatore Lo Faro e che cosa invece sente distante dal suo modo di essere?

“Quando interpreto un personaggio cerco sempre di portare in scena una trasformazione. Porto con me elementi che osservo, studio e colgo nella realtà, aspetti che spesso mi affascinano molto. Allo stesso tempo cerco di portare sullo schermo qualcosa che sia il più possibile lontano dal mio modo di essere. Mi piace giocare proprio su questa distanza. Dal punto di vista emotivo, invece, cerco sempre una verità che mi appartenga. L’emozione deve essere autentica. Il lavoro dell’attore, per come lo vivo, sta proprio nella trasformazione. Non sono un poliziotto, non sono Lo Faro, non sono schizofrenico né disorganizzato come lui. Però, come diceva una mia maestra, Fioretta Mari, sono un ‘pazzo cosciente’”.

Questo “pazzo cosciente” quando ha capito che la recitazione era la strada giusta per incanalare questa sua ‘follia’?

“Direi da sempre. A un certo punto della vita, però, ho capito che mi veniva naturale. L’aspetto che trovo più affascinante è poterla mettere in pratica ogni giorno. È quasi un processo continuo: quando parlo con qualcuno, mentre conversiamo, lo osservo e lo studio. A volte ripeto alcune parole che mi colpiscono oppure riprendo un modo di dire. Non lo faccio in modo caricaturale, ma per accumulare materiali: gesti, parole, atteggiamenti. In un certo senso anche i miei genitori mi hanno aiutato a comprenderlo, seppure indirettamente. Dopo la seconda crisi esistenziale ho messo a fuoco meglio questa dinamica. Mi rimproveravano, ad esempio, di avere poca personalità, perché quando frequentavo qualcuno tendevo a imitarlo, a ragionare come lui. In realtà stavo semplicemente assorbendo tutto ciò che vedevo e ascoltavo, anche se probabilmente non se ne rendevano conto. Poi questa strada si è delineata. La recitazione è quasi un’esigenza: sento il bisogno di essere qualcun altro per riuscire a essere me stesso. La musica, invece, è diversa. Mi permette di essere Danilo, o almeno di raccontare le emozioni di Danilo come essere umano”.

Seconda crisi esistenziale: che cosa intende?

“Credo che ognuno attraversi i propri passaggi. C’è una prima fase, quella dell’adolescenza, in cui si comincia a prendere le distanze da ciò che si è stati fino a quel momento. Poi, intorno ai diciannove o vent’anni, arriva un momento in cui bisogna capire davvero che direzione dare alla propria vita, come affrontare questo viaggio che è l’esistenza. Mi considero fortunato perché, anche se un giorno non dovessi più partecipare a film o scrivere canzoni, sarei comunque felice e orgoglioso di aver compreso ciò che mi appartiene davvero. Ho capito ciò che è adatto a me, ciò che mi riesce con naturalezza e ciò che amo fare”.

Quindi, la prima crisi esistenziale era quella tipica dell’adolescenza.

“Esatto. La definisco “seconda” proprio perché, quando si sente parlare di una seconda crisi, viene spontaneo chiedersi che cosa sia accaduto prima. Credo che ognuno sia testimone di se stesso e percorra una strada personale, fatta di momenti diversi. E sono convinto che quello che sto vivendo non sia una carriera. Non lo percepisco come tale. Lo vivo come una vita. Girare Vanina, lavorare a Il Comandante, lavorare a Il Cacciatore 3, scrivere canzoni: sono tutte attività che fanno parte delle mie giornate. Sono frammenti del mio percorso, dei miei ricordi. A volte i ricordi dei set diventano un po’ sfocati, perché durante le riprese si vivono molte esperienze nello stesso tempo. Ma, in fondo, è tutto vita: è il mio vissuto”.

Ufficio stampa: Kinoweb

È interessante, perché spesso si separano carriera e vita privata, come se fossero due ambiti distinti. In realtà la carriera è parte della vita.

“Quando si intraprende questa strada, anche se non sempre è una decisione pienamente consapevole perché spesso è la vita stessa a condurre in quella direzione, si finisce per vivere in modo diverso. È un altro modo di stare al mondo”.

Lei, lo ha ricordato prima, si esprime sia attraverso la recitazione sia attraverso la musica. Che ruolo occupa oggi la musica nella sua vita?

“È difficile da spiegare. Forse sarebbe stato più semplice se fosse stato seduto davanti a me e avesse potuto guardarmi negli occhi. La verità è che non so nemmeno con precisione che cosa accada quando interpreto un personaggio, anche se lo preparo con cura e in anticipo. Alcuni passaggi semplicemente avvengono. Sono convinto che la musica e le canzoni esistano nell’aria, nell’energia dell’universo. Le percepisco. Scrivo i testi e compongo la musica, quindi sono autore e compositore. Tuttavia, non ho la presunzione di pensare che tutto nasca davvero da me. Non è semplice da esternare: le parole che metto su carta è come se arrivassero da altrove”.

Come se la musica fosse qualcosa che la circonda e lei dovesse soltanto afferrarla?

“Sì, esattamente. Lo stesso vale per le parole. A volte mi accorgo che nel giro di pochi minuti, spesso scrivo molto velocemente, il cerchio si chiude e prende forma un discorso compiuto. Forse ha senso solo per me, forse per alcune persone sì e per altre no. Ma resta comunque un discorso che trova la propria conclusione”.

Di cosa parlano le sue canzoni?

“Come dice uno dei miei riferimenti musicali, Massimiliano Gallesi, che è anche il mio pianista, non riesco a spiegare le canzoni: riesco a scriverle. Credo però che raccontino immagini e che lascino molto spazio all’interpretazione di chi ascolta. Molte persone possono riconoscersi in ciò che scrivo, soprattutto ascoltando l’ultimo singolo o il nuovo disco che sarà. Non ho mai scritto nulla che non fosse stato vissuto da qualcuno con il cuore al posto giusto”.

Possiamo dire che raccontano emozioni. E le emozioni, quando vengono espresse, in qualche modo ci mettono a nudo. Le è mai capitato di sentirsi esposto attraverso una sua canzone?

“Sì, in quasi tutti i brani. Ho scelto di mettere per iscritto non una verità assoluta, ma la verità che stavo vivendo in quel momento della mia vita, o che continuo a vivere. Sono convinto o, almeno, lo spero che altre canzoni mi raggiungeranno mentre attraverserò nuove fasi della mia vita. In questo periodo sto cercando di spostarmi verso temi più sociali. Le canzoni stesse mi stanno portando a parlare più al plurale che in prima persona. Credo che nel nuovo disco, che si intitolerà Caro diario, emerga proprio questo aspetto”.

Marco è il singolo che ha appena lanciato. Secondo lei, che racconta?

“Marco è un brano nato dopo aver incontrato più volte questa persona, aver parlato con lui e aver conosciuto la sua storia. Credo che racconti soprattutto l’indifferenza delle persone. Racconta anche il dolore di molti. Quasi tutti abbiamo incontrato qualcuno come Marco, oppure abbiamo incrociato un Marco anche solo per un istante. Il problema è che spesso pensiamo che certe situazioni non possano riguardarci. Se qualcuno ha un incidente diciamo: ‘È capitato a lui’. Se qualcuno si ammala, lo stesso. Siamo portati a credere che a noi non accadrà mai nulla. Ma non è così”.

Le è mai capitato di essere indifferente?

“Sì, è successo. Più che altro è stato un rifugio personale, un modo per dedicarmi a una parte essenziale dell’arte che volevo portare in scena, in fondo per il pubblico. Credo che Marco sia nato anche per questo. Forse la mia anima ha scritto quella canzone anche per farmi perdonare, in un certo senso, per questo errore che ho attraversato”.

Le è capitato invece di sentirsi invisibile agli occhi degli altri?

“Accade praticamente ogni giorno. E credo che, in parte, sia anche naturale che vada così. Sono figlio degli anni Novanta e vedo spesso questa dinamica. Lei, da redattore, probabilmente potrà confermarlo: molti artisti vengono riconosciuti davvero soltanto dopo la morte. Spero un giorno di lasciare un’eredità ai miei figli. Spero di lasciare qualcosa per loro. Mi auguro che le mie interpretazioni e le mie canzoni possano essere rivalutate. Se questo è il patto del mio rapporto con l’arte, lo accetto. Per me va bene”.

In una storia sui social ha scritto: “Questa è la canzone che avrei voluto portare a Sanremo”.

Ha davvero provato a partecipare?

“No, non ci ho provato. Non l’ho presentata. Non voglio dire una cosa per un’altra. Ho semplicemente scritto che era la canzone che avrei voluto portare al Festival di Sanremo”.

Perché non ha provato?

“Non lo so. Forse i tempi non erano maturi. Forse ho avuto paura. Oppure il brano non era pronto per la presentazione, perché l’ho concluso più tardi. Le ragioni possono essere diverse. Anche la scelta di pubblicarla il giorno dopo la fine di Sanremo è stata, in fondo, una scommessa con me stesso. Sono sempre molto autocritico. Vorrei rigirare tutti i film a cui ho partecipato e registrare di nuovo ogni canzone che ho inciso. Credo però che la fortuna che ho avuto con questo album, Caro diario, e più in generale nella musica e nella recitazione, stia in questo: quando il mio volto era davanti alla macchina da presa, oppure quando voce e corpo erano davanti al microfono, credevo davvero nelle parole che stavo pronunciando. E non solo: mi trovavo esattamente in quel momento della mia vita, in quella precisa condizione emotiva”.

Il disco che sarà si intitola Caro diario. Facciamo allora un gioco: se in questo diario dovessimo scrivere alcune pagine della sua vita, che cosa racconteremmo? Le propongo un primo spunto: tra istinto e osservazione, come descriverebbe Danilo Arena in questo diario?

“In questo disco direi più osservatore”.

Che cosa le piace osservare negli altri? E che cosa osserva invece di se stesso?

“Più che osservarmi, cerco un dialogo con me stesso. Parlo spesso da solo: mi pongo delle domande e provo a darmi delle risposte. Alla fine, però prendo una decisione e agisco. Degli altri osservo soprattutto il modo di esprimersi e il motivo per cui arrivano a dire o fare determinate azioni. Mi affascinano i loro ragionamenti e la caratterizzazione del linguaggio del corpo. In fondo, l’ottanta o forse l’ottantacinque per cento dei personaggi che interpreto nasce proprio dal corpo. Parto da lì. È successo anche con Lo Faro in Vanina”.

Qual è l’ultima domanda che si è fatto?

“Mi sto chiedendo e sto chiedendo anche alle persone che mi stanno accanto se il brano Marco, qualora lo avessi presentato a Sanremo, avrebbe avuto una possibilità di essere ascoltato. Mi domando se sarebbe potuto piacere oppure no. Non ho ancora trovato una risposta. Devo anche capire se chi mi è vicino esprime certe opinioni perché le sente davvero oppure perché mi vuole bene. Devo ancora parlarne con me stesso”.

Tra fidarsi e non fidarsi degli altri, quale suggerimento darebbe al diario?

“Credo che la strada più giusta sia sempre quella della verità, della coscienza e della limpidezza interiore. Non possiamo avere la presunzione di stabilire se fidarci o meno. Bisogna lasciare che sia la vita, con il tempo, a dare le risposte”.

Ha fiducia in se stesso e nelle sue possibilità?

“Credo di essere semplicemente un’anima, uno strumento di cui Dio si serve per mandare dei messaggi. Faccio arte per le persone semplici, per chi ha bisogno di staccare la spina e vivere delle emozioni. Non appartengo a quella categoria di persone che devono convincersi di potercela fare. Non sono neppure io a fare ciò che faccio: è qualcosa che accade dentro di me e mi porta ad agire”.

‘Credo’, ‘Dio’: crede?

“Molto”.

Non è una risposta così scontata.

“Credo anche a chi non crede. Credo anche a chi bestemmia. Perché chi bestemmia, in fondo, crede più forte di me: il Signore non gli è indifferente. Lo nominano continuamente. Se la prendono con qualcuno, quindi in qualche modo ne riconoscono l’esistenza. Dovrebbero soltanto capire che non ha fatto loro nulla di male”.

È anche praticante?

“Sì, certo”.

Torniamo al diario. Meglio le bugie che aiutano ad andare avanti oppure la verità, anche quando fa male?

“La verità sempre. In ogni caso, qualunque sia il prezzo”.

Qual è la verità che le ha fatto più male?

“Nel disco Caro diario c’è un passaggio che riguarda proprio questo. C’è un dialogo tra me e il diario: prima scrivo io al diario, poi è il diario che parla a me. A un certo punto il diario dice:

‘Ha ragione il tuo amico quando sostiene che essere ricordati è un peso troppo grande. Il vero successo è stare bene con se stessi. Solo quando stai bene con te stesso puoi amare ed essere amato’. Io rispondo: ‘Ho capito’. E il diario replica: ‘Ma come hai capito? Come tutte le altre volte?’. Perché ogni volta che non si impara da un dolore, la vita lo ripropone. Finché la lezione non viene compresa, torna davanti a noi”.

Quindi a che punto è con la comprensione della lezione?

“Alla fine del disco si chiude un cerchio. In Caro diario si capisce che ho compreso qualcosa”.

Amore: è più vulnerabilità o più forza?

“Nel disco parlo molto di amore. Lo immagino, lo invento, ma a volte lo accuso anche. In particolare, denuncio una forma di manipolazione di cui parlo in un brano che si intitola Bla bla bla”.

Manipolazione perché l’ha vissuta in prima persona?

“Sì, sono stato manipolato. Nel disco affronto anche molti altri temi: l’anoressia, i principi e i valori, la famiglia, la storia di Marco, la solitudine con se stessi. perché l’amore non è soltanto quello romantico tra due persone. Amore può essere anche un gesto semplice, come prepararsi un piatto di pasta. Anche questo, a volte, può venire a mancare”.

Oggi quanto amore ha per se stesso?

“Ci sto ancora lavorando. Però ho fatto dei passi avanti. Oggi ho dentro di me alcuni elementi che mi permettono di sentirmi vivo. Ed è la cosa più importante: sentirmi vivo e vivere davvero”.

Se dovesse spiegare al suo diario come tenere lontane quelle voci che spesso emergono nel silenzio e che non sempre corrispondono alla verità, che cosa gli direbbe?

“Non gli direi di tenerle lontane. Gli direi piuttosto di affrontarle. Che siano bugie o verità, sarà poi la vita a dircelo. Ma i demoni vanno guardati in faccia. È un tuffo inevitabile. Può essere anche pericoloso, perché quando ci si butta a capofitto per affrontare certe zone della propria vita si entra in una vera e propria guerra. Si potrebbe anche non uscirne indenni, oppure restare fermi per molto tempo. Ma le persone autentiche, quelle che hanno qualcosa in più rispetto ad altre, forse lo hanno proprio per questo motivo: perché hanno vissuto davvero. Ho conosciuto persone vuote perché lo erano davvero. Ho conosciuto persone vuote perché non vogliono ancora fare i conti con determinate parti di sé. E ho incontrato persone che si sono disintossicate dal loro male di vivere. In quelle persone lo si vede negli occhi: stanno bene. Anche quando attraversano momenti difficili, sanno cosa sta accadendo dentro di loro. Io, per esempio, cerco di accogliere anche i momenti in cui sto male, perché è lì che cresco. Come diceva Oriana Fallaci, i momenti belli della vita durano poco proprio perché sono belli. Quelli più duri durano di più, ma sono anche quelli che lasciano qualcosa. Sono quelli che permettono di scrivere, raccontare e portare in scena una verità. E quindi di creare qualcosa di bello che resta nel tempo”.

Se dovesse scrivere nel diario il momento più bello della sua vita e quello più difficile, quali sarebbero?

“Il momento più bello non l’ho scritto nel diario, ma in un altro disco che forse pubblicherò in futuro. In Caro diario quel cerchio non si chiude completamente. Per raccontare davvero quella parte dovrei fare un altro disco, una sorta di Caro diario 2.0. Il momento più bello sarebbe quello in cui poter dire: ‘Alla fine ce l’ho fatta. Ho comprato casa’. Ad oggi, è stato quello. Il momento più difficile, invece, è arrivato subito prima. Ricordo un pomeriggio in cui mi sono ritrovato a piangere molto, convinto di non potercela fare. Forse era anche un pianto di speranza, poco prima di incontrare i proprietari della casa per vedere quel terreno che poi ho acquistato. Pensavo: ‘Forse non ce la faccio, forse non posso farlo’. Poi hanno accettato la mia offerta. Ma in realtà non mi piace dirlo in questi termini. Quella terra doveva arrivare a me. Quel luogo doveva incontrarmi. E io dovevo arrivare lì”.

È a Catania, città di cui è originario?

“No, è a Roma”.

Perché Roma?

“Perché Roma è il luogo che mi ha accolto. Roma è la concretizzazione di un sogno. Roma è la vita”.

Ha mai percepito il dover lasciare Catania come un sacrificio?

“Per un breve periodo sì, soprattutto quando stavo attraversando un momento di sofferenza. Poi a un certo punto ho cambiato prospettiva. Ho iniziato a sentire Roma come il mio letto, come la mia casa. Da quel momento è cambiato tutto: è cambiato il modo di guardare le cose”.

Pensa che quello sia stato il sacrificio più grande fatto per inseguire il suo sogno?

“Sì, come scelta di vita trasferirmi a Roma sicuramente lo è stato. Ma lungo quel percorso ci sono stati anche altri sacrifici. Per esempio, le sere in cui si va a dormire con la fame e si mangia un pacchetto di cracker solo per riempire lo stomaco”.

Era una condizione legata alla precarietà economica?

“Lavoravo nei ristoranti, ma solo nei fine settimana, perché durante la settimana dovevo restare libero per fare i provini. Capitava di sparecchiare i tavoli, vedere una pizza rimasta a metà e portarla in cucina. E la mangiavo. Senza vergogna, senza problemi”.

Se dovesse spiegare al diario che cos’è per lei l’arte, che cosa scriverebbe?

“Non so che cosa sia l’arte. Ogni giorno cerco di lasciarmi attraversare da lei, di darle tutto me stesso, di farmi avvolgere. Spero che Dio continui a scegliermi per fare ciò che, più che fare, sento accadere dentro di me. L’arte è una divinità, qualcosa di sacro, e va rispettata. Se non la si ama può diventare pericolosa. Facciamo il mestiere più bello del mondo, ma bisogna stare attenti a non prenderlo alla leggera. Io non l’ho mai fatto. Ho sempre dato tutto: impegno, passione, energia, notti, tempo. Se sto girando Vanina, non esiste più altro: non esiste la mia vita, esiste soltanto quel progetto. Quando vengo scelto per un lavoro, vivo così. E chiunque abbia lavorato con me può testimoniarlo”.

Si è mai sentito tradito dall’arte?

“No. Non è un rapporto di tradimento. È un rapporto di amore e comprensione. A volte bisogna semplicemente accettare che forse quel progetto non era destinato a te. Se ho capito che il mio è un percorso, non posso arrabbiarmi perché non prendo parte a qualcosa. Se è scritto nei miei giorni, accadrà”.

Ha mai temuto che l’arte potesse diventare un’ossessione?

“Sono ossessionato dall’arte (sorride, ndr). Insieme alla mia casa, alla mia famiglia e alla famiglia che costruirò, è l’unica cosa che ho. È l’unico involucro che possiedo. Non ho altro”.

Che rapporto ha oggi con la solitudine?

“Molto buono. Anzi, spesso la cerco volutamente. Ho comprato una casa in mezzo al bosco proprio per connettermi con quell’energia”.

Perché intorno c’erano troppi rumori?

“Sì. Rumori di indifferenza. Ed è curioso, perché l’indifferenza sembra silenzio, ma in realtà fa un rumore fortissimo. È un silenzio che grida”.

Se dovesse scrivere al diario qual è oggi il suo sogno, che cosa direbbe?

“Non è più vincere un David di Donatello o un ipotetico Festival di Sanremo. Il mio sogno è avere la certezza che le persone provino emozioni grazie ai personaggi che interpreto e alle canzoni che scrivo”.

Se invece dovesse confessare al diario qual è stato l’ultimo atto di gentilezza che ha compiuto verso se stesso?

(Silenzio, ndr) “Non lo so”.