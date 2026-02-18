Danilo Restivo e il femminicidio di Jong Oki Shin, perché per Gildo Claps potrebbe essere il killer

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Dopo Elisa Claps, prima di Heather Barnett. In mezzo c’è Jong-Ok Shin, nota a tutti come “Oki”: per quest’ultimo omicidio è stato arrestato Omar Benguit, ma le prove a suo carico sarebbero inesistenti. Per questo motivo un’inchiesta della BBC potrebbe riaprire il caso e far puntare nuovamente i riflettori su Danilo Restivo, in carcere per i primi due casi. Il fratello di Elisa, Gildo Claps, ha sempre avuto pochi dubbi e in collegamento con Chi L’Ha Visto ricorda che a far incarcerare Benguit era stata la testimonianza di una donna che in seguito ritrattò e disse di essere stata costretta a fare quel nome per le pressioni ricevute dalla polizia del Dorset.

Danilo Restivo uccise Jong Oki Shin?

Mercoledì 18 febbraio Chi L’Ha Visto è ritornato sul caso di Jong Oki Shin e su Danilo Restivo. In collegamento da Potenza c’era Gildo Claps, che dal 1993 ha lottato ininterrottamente per la cattura dell’assassino di sua sorella Elisa, uccisa nella chiesa della Santissima Trinità e il cui cadavere è stato ritrovato solo 17 anni dopo.

Jong Oki Shin fu uccisa a coltellate il 14 luglio a Bournemouth, alle 2:50 del mattino. Le indagini della polizia del Dorset portarono a Omar Benguit, un giovane con trascorsi legati alla tossicodipendenza.

A incastrarlo fu la dichiarazione di una testimone, che dopo l’arresto dell’uomo rivelò che era stata costretta a trovare un colpevole per le pressioni ricevute dagli agenti. Molti elementi, infatti, condurrebbero a Danilo Restivo.

Gildo Claps e Federica Sciarelli ascoltano un audio della sorella di Benguit che racconta che la ragazza, prima di morire, avrebbe detto che il suo aggressore era uno solo – e non tre, come riferito dalla testimone prima che ritrattasse – e che indossava una maschera. Un dettaglio che potrebbe riferirsi a un passamontagna, lo stesso trovato tra gli effetti personali di Restivo durante un controllo della polizia in un parco.

Le altre coincidenze che conducono a Restivo

Jong Oki Shin fu uccisa nel 2002 a Bournemouth, la stessa località in cui viveva Restivo nello stesso anno. Il femminicidio si sarebbe consumato a tre isolati dall’abitazione in cui viveva l’assassino di Elisa Claps.

L’inchiesta della BBC, inoltre, riporta alla luce altri elementi che andrebbero a favore di Benguit. Per il momento – come precisa Repubblica – non si parla di una vera e propria riapertura del caso, ma non si esclude una possibile revisione qualora le prove raccolte dai giornalisti dovessero trovare un riscontro. Le prove, nello specifico, riguardano soprattutto le imprecisioni poste in essere dagli inquirenti nel 2002.

I filmati di videosorveglianza

Quella notte una telecamera aveva inquadrato un uomo in bicicletta. L’immagine risultava sgranata, ma secondo gli investigatori del Dorset quell’uomo era Benguit. Oggi alcuni investigatori sostengono che l’impianto accusatorio contro l’ex tossicodipendente potrebbe risultare debole.

Resta da capire se nel femminicidio di Jong Oki Shin vi siano elementi direttamente riconducibili a Restivo, come l’arma del delitto e il macabro rituale che nel caso di Elisa Claps e nel delitto di Heather Barnett era ricorrente: il taglio di ciocche di capelli.