Danilo Restivo killer di Elisa Claps indagato per un femminicidio in Inghilterra, riaperto un cold case

Non solo Elisa Claps e Heather Barnett: i riflettori su Danilo Restivo si riaccendono per un altro femminicidio. Chi ha memoria ricorderà il caso Jong-Ok Shin, la studentessa sudcoreana uccisa il 12 luglio 2002 a Bournemouth, nel Regno Unito. Per il suo assassinio è stato condannato Omar Benguit, ma negli anni non sono mancati i dubbi sulle indagini svolte. Ora un’inchiesta giornalistica potrebbe ribaltare il corso delle cose.

Luci di nuovo puntate su Danilo Restivo

Come anticipato, Danilo Restivo potrebbe nuovamente finire sotto i riflettori per un altro femminicidio, oltre a quello di Elisa Claps e Heather Barnett, commesso nell’estate 2002.

Come documenta la BBC, la redazione del format Panorama sarebbe in possesso di nuovi elementi che smonterebbero le accuse e la condanna a carico di Omar Benguit, in carcere dal 2005.

ANSA

Il team di giornalisti, infatti, avrebbe dimostrato che le immagini del circuito di videosorveglianza non coincidono con le conclusioni degli investigatori, ma soprattutto che la testimone-chiave dell’omicidio di Jong-ok Shin avrebbe mentito a seguito delle pressioni subite dalla polizia del Dorset.

Quindi, l’ex detective della omicidi Brian Murphy avrebbe chiesto un’indagine sul lavoro svolto dai colleghi del Dorset e secondo il suo parere il caso “richiederebbe una revisione“, scrive la BBC.

Il femminicidio di Jong-Ok Shin

I fatti risalgono alla notte del 12 luglio 2002. Jong-Ok Shin, nota a tutti come Oki, era una studentessa 26enne sudcoreana. Quella notte la giovane stava rientrando da una serata trascorsa in un wine bar e alle 2:50, mentre camminava lungo Malmesbury Park Road, fu accoltellata a morte con tre fendenti e morì poco dopo in ospedale.

Per il suo omicidio fu arrestato Omar Benguit, un soggetto già noto per i suoi trascorsi nel mondo della tossicodipendenza. A inchiodarlo fu la testimonianza di una donna, B.B., ma col tempo venne fuori che la testimone sarebbe stata una mentitrice seriale, e soprattutto che la stessa avesse fatto il nome di Benguit perché messa sotto pressione dagli agenti. I sospetti sfiorarono anche Danilo Restivo, che abitava a tre isolati dal luogo del delitto, ma a suo carico non furono mai trovate prove schiaccianti.

Gli altri delitti di Danilo Restivo

Il 12 settembre 1993 Danilo Restivo uccise la 16enne Elisa Claps dopo averla attirata con l’inganno nella chiesa della SS Trinità, a Potenza. Il 12 novembre 2002 a Bournemouth, dove nel frattempo si era trasferito, uccise Heather Barnett, una vicina di casa.

Restivo fu arrestato dalle autorità inglesi. Nel 2051 finirà di scontare la sua pena per la morte di Barnett, quindi verrà trasferito nell’istituto penitenziario di Salerno per scontare i 30 anni di reclusione stabiliti per il delitto di Elisa Claps.