Danilo Toninelli multato a Castelleone senza disco orario, polemica col "Comune che fa cassa": la replica

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Danilo Toninelli all’attacco del Comune di Castelleone per una multa. L’ex figura di spicco del M5s ed ex ministro dei Trasporti del governo Cinquestelle è tornato alla ribalta per un video sui social con cui accusa l’amministrazione del comune del Cremonese di fare “cassa con le multe”, dopo aver preso una contravvenzione.

La multa a Danino Toninelli

“Vergogna” è il titolo del video postato su TikTok dall’ex membro dell’Esecutivo gialloverde, attraverso il quale spiega di aver preso una “multa perché non ho messo il disco orario”, in un posteggio del Comune in provincia di Cremona dove risiede.

“Dai che finiamo la settimana di lavoro in bellezza. Ho parcheggiato dieci, ma dieci minuti, sulle righe bianche in questa landa desolata della Lombardia e mi sono pigliato la multa perché non ho messo il disco orario” dice inquadrando prima la multa sotto i tergicristalli e poi parcheggio.

“Secondo voi, deve avere una grande rotazione di vetture perché c’è pieno di ristoranti, di negozi, c’è una grande vita commerciale? Ma non c’è nessuno…” la frecciata sarcastica dell’ex ministro.

La polemica contro il Comune di Castelleone

La contravvenzione è stata l’occasione per Toninelli per lanciare un’invettiva nei confronti dei comuni che a suo dire lucrano con le contravvenzioni.

“Sapete perché mettono questi obblighi dell’ora di parcheggio? – chiede ai suoi oltre 70mila follower su TikTok – Perché i comuni devono fare cassa. Non viene fatto per educare, per fare sicurezza. Sono tasse occulte, ma sempre tasse. Non ci state educando signori amministratori e politici, ci state esasperando”

I commenti e la risposta del sindaco

Le parole di Toninelli hanno scatenato centinaia di commenti sotto il post, tra chi ha cavalcato la polemica, chi ha ironizzato sull’ex ministro, ma anche chi come qualche castelleonese si è sentito punto nell’orgoglio campanilista per quella definizione di “landa desolata” al proprio paese.

“E che problema è, pagala”, risponde un utente, “Paga la multa e falla finita” scrive un altro, mentre c’è chi fa i “complimenti alla polizia municipale che fa il proprio lavoro”. “La legge è legge o pensava di essere immune?” è la domanda da un profilo.

A rispondere all’ex ministro è stato infine il sindaco di Castelleone, Federico Marchesi: “Senza fare alcuna polemica, è capitato anche a me lo scorso anno. Ho preso la multa e ho pagato. Le regole sono regole e chi sbaglia paga, vale per tutti”.