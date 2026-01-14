Danimarca invia soldati in Groenlandia "contro" Trump, perché gli Usa la vogliono così tanto? Cosa c'è sotto

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Gli Usa di Donald Trump ribadiscono ancora una volta la volontà di voler controllare direttamente la Groenlandia, se necessario anche con la forza. La Danimarca respinge però con forza lo scenario, annunciando un rafforzamento della presenza militare sull’isola. Al di là delle terre rare e delle risorse naturali, la Groenlandia interessa così tanto a Washington per motivi geopolitici. Con obiettivo finale fisso sulla competizione con la Cina.

La Danimarca aumenta i soldati in Groenlandia

Il governo danese ha deciso di giocare al “gioco” di Donald Trump. Annunciando un maggiore dispiegamento di personale militare in Groenlandia, pareggia retoricamente le dichiarazioni minacciose del presidente americano.

La decisione di Copenaghen giunge a poche ore da un incontro importante organizzato a Washington per mercoledì tra i ministri degli Esteri danese e groenlandese e il governo statunitense, rappresentato dal vicepresidente JD Vance e dal Segretario di Stato Marco Rubio.

ANSA

Il potenziamento militare danese non è certo di minaccia agli Usa. Anche volendo, non potrebbe esserlo. La Danimarca è parte dell’impero americano e la Nato ne è il braccio armato.

Come sottolineato dal ministro della Difesa danese Troels Lund Poulsen, la presenza militare danese verrà approfondita proprio all’interno della Nato, “con più esercitazioni e una maggiore presenza nell’Artico”.

La scelta della Groenlandia e la minaccia di Trump

La Groenlandia, attraverso il primo ministro Jens-Frederik Nielsen, ha comunicato ancora una volta che il territorio autonomo preferirebbe rimanere parte della Danimarca piuttosto che unirsi agli Stati Uniti.

La reazione di Donald Trump è stata immediata. In un’intervista al New York Times ha detto di non conoscere affatto Nielsen, minacciandolo subito dopo: “Non so chi sia, ma sarà un grosso problema per lui“.

Il presidente Usa ha poi aggiunto che l’annessione della Groenlandia è “psicologicamente importante”.

Cos’è la Groenlandia e perché è così importante

La Groenlandia è un territorio semi-autonomo che fa parte del Regno di Danimarca. È ricca di terre rare e minerali critici.

Si trova inoltre in una posizione strategica, affacciata su quell’Artico che promette di diventare il futuro teatro di confronto (e scontro) tra le grandi potenze.

La sua popolazione conta circa 57 mila abitanti, in maggioranza di etnia inuit (circa l’88%). Le sue risorse naturali sono stimate in oltre 200 miliardi di dollari.

Tanto basta a Trump, verrebbe da dire. Ma gli imperi non vivono di economia come le loro province (noi europei, ad esempio).

La reale importanza della Groenlandia è simbolica e militare, in quanto segnala agli avversari che gli Usa presidiano la loro frontiera settentrionale senza più “distrarsi” in contesti lontani come Ucraina e Medio Oriente.

Gli Usa sono già presenti militarmente in Groenlandia

Dal punto di vista pratico, la Groenlandia rientra già nella sfera di influenza degli Stati Uniti. Di più: gli Usa sono presenti con circa 600 militari sull’isola e con la base principale di Pituffik (ex base aerea di Thule).

E lo sono da ottant’anni. Da quando cioè, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, siglarono l’accordo di difesa che ha permesso la costruzione di basi, inclusa la struttura segreta di Camp Century.

L’amministrazione Trump sulla carta non ha insomma alcun bisogno di conquistare l’isola per controllarla. La propaganda imperialista è però importante sul fronte interno.

Gli Stati Uniti stanno vivendo un momento di profonda stanchezza imperiale e – come dimostrato anche dai negoziati con la Russia sull’Ucraina e dalla volontà di stallo con la Cina – intendono chiudersi nella loro isola.

Un proposito decisamente impossibile per la prima potenza del pianeta, che non può ritirarsi dai teatri di guerra e dai fronti caldi, dal Medio Oriente a Taiwan.

Terre rare, minerali, petrolio: le risorse della Groenlandia

Si è detto in lungo e in largo che gli Usa bramano la Groenlandia per le sue risorse naturali. In maniera simile e diversa dal Venezuela, primo produttore di petrolio al mondo.

Eppure, esattamente come la decapitazione del regime di Maduro, anche l’eventuale (impraticabile) annessione della Groenlandia ha poco a che fare col lato economico.

Detto questo, l’isola è senza dubbio ricca di risorse primarie per lo sviluppo tecnologico e i rifornimenti energetici.

L’American Action Forum stima che siano presenti, oltre a una quantità imprecisata di zinco:

quasi 40 milioni di tonnellate di terre rare;

3,8 milioni di tonnellate di nichel;

6 milioni di tonnellate di grafite;

3,7 milioni di tonnellate di rame.

La Groenlandia potrebbe costare agli Usa fino a 700 miliardi di dollari

Dopo il Venezuela, il presidente americano passa all’attacco della Groenlandia. Isola che tentò di comprare dalla Danimarca già durante il suo primo mandato, nel 2019, proprio come altri presidenti della storia americana.

Secondo fonti dell’amministrazione Trump ed ex funzionari, gli Stati Uniti potrebbero dover pagare fino a 700 miliardi di dollari per procedere ad acquistare la Groenlandia.

Seppur impraticabile, sia per i permessi degli apparati Usa sia per il rifiuto dei groenlandesi, si tratta di una somma che supera la metà del bilancio annuale del Dipartimento della Difesa.

Cina nel mirino: il vero motivo per cui Trump “vuole” la Groenlandia

Pubblicando la National Security Strategy (NSS), Washington ha ufficializzato il cambiamento egemonico più importante degli ultimi anni: privilegiare il proprio emisfero di appartenenza, ricostruendo una sicurezza nazionale che percepisce in pericolo.

Dal punto di vista strategico, che supera sempre l’interesse economico, la Groenlandia è un tassello irrinunciabile per gli Usa tanto per la difesa missilistica e la sorveglianza spaziale, quanto per l’architettura di difesa nordamericana e Nato.

Questo perché l’isola presidia la rotta artica che Cina e Russia hanno dimostrato di poter solcare a causa del sempre più rapido scioglimento dei ghiacci dovuto al cambiamento climatico.

Il progetto sino-russo promette di scalzare la globalizzazione, cioè le rotte commerciali che passano dagli Stretti meridionali controllati dagli Usa. Dimezzando costi e tempi di trasporto, per giunta.

La rotta artica è presidiata da basi russe, da anni aperte a investimenti e tecnologie cinesi. La Groenlandia è proprio lì, allo sbocco nordamericano. Come anche la coppia Svezia-Finlandia di recente entrate nella Nato.

La vicenda venezuelana ha dimostrato una volta in più come la penetrazione cinese sia capillare, anche a un passo dal territorio statunitense. Da Cuba al Messico all’America Latina.

In questo momento risulta dunque necessario per gli apparati statunitensi spingere la retorica di Trump sul volere tutto e subito.

Cosa potranno fare nella pratica gli Usa di Trump?

Ad oggi l’opzione più percorribile dagli Stati Uniti resta la firma di un Compact of Free Association, dando vita a una sorta di protettorato.

Un accordo di questo tipo garantirebbe a Washington il totale dominio militare, la libera circolazione di persone e merci e diritti esclusivi di sfruttamento delle risorse naturali.

In cambio gli Usa lascerebbero ai groenlandesi piena sovranità territoriale e ingenti sussidi economici.

C’è anche un’ipotesi più moderata che prevede un aumento della presenza militare americana sull’isola, senza che questa debba staccarsi dalla Danimarca o cambiare forma di governo.

Si tratta tuttavia di un’opzione che sarebbe in perfetta linea con quanto previsto dall’accordo firmato dal Regno di Danimarca e dagli Stati Uniti nel 1951, secondo cui i due Paesi avrebbero collaborato nella difesa militare della Groenlandia. Specificando perfino il “libero accesso a navi, aerei e forze armate” statunitensi.