Danneggia auto in centro e poi prende a calci la volante della polizia: espulso uno straniero a Varese

Un cittadino extracomunitario è stato espulso dalla Polizia di Stato di Varese per aver commesso atti vandalici nel centro cittadino tra Natale e Santo Stefano. Diverse auto in sosta sono state danneggiate durante la notte. L’uomo è stato identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria per danneggiamento aggravato.

Identificazione e rintraccio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura ha identificato l’autore dei danneggiamenti attraverso l’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale e con numerosi precedenti di polizia, si era reso irreperibile, ma è stato rintracciato sabato 29 marzo dalle Volanti.

Espulsione immediata

Dopo il rintraccio, l’Ufficio Immigrazione della Questura ha avviato le procedure necessarie per la sua espulsione. Considerata la posizione di irregolarità dello straniero e la sua pericolosità sociale, il Prefetto di Varese ha disposto l’immediata espulsione e il Questore ha ordinato il trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Milano – “Corelli”.

Condotta antisociale

Giunto presso il CPR di Milano, il soggetto ha continuato a manifestare una condotta aggressiva e antisociale. In preda all’ira, ha sferrato calci contro l’autovettura di servizio, frantumando il vetro e danneggiando la portiera. Denunciato ulteriormente anche per questi episodi, è stato definitivamente tradotto presso il centro in attesa del rimpatrio.

