Danneggia le auto con una pistola irregolare a Vittoria vicino Ragusa, arrestato 50enne
Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Vittoria per detenzione illegale di arma, scoperto dopo il danneggiamento di un parabrezza.
Un arresto per detenzione illegale di arma, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Vittoria (Ragusa), dove un uomo di 50 anni è stato fermato dopo essere stato identificato come autore del danneggiamento di un parabrezza. L’operazione è stata condotta a seguito della denuncia di una donna e ha portato al sequestro di una pistola con matricola abrasa.
- Paura a Vittoria, vicino Ragusa
- La perquisizione e il sequestro dell'arma
- Il contesto e le indagini in corso
Paura a Vittoria, vicino Ragusa
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto grazie all’intervento tempestivo degli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria. Tutto ha avuto inizio quando una donna ha richiesto aiuto alle forze dell’ordine denunciando il danneggiamento del parabrezza della propria autovettura.
Gli investigatori hanno potuto contare sulle immagini fornite da un sistema di videosorveglianza installato nei pressi dell’abitazione della vittima. Grazie a queste riprese è stato possibile risalire rapidamente all’identità dell’autore del gesto, un uomo di 50 anni originario di Vittoria.
La perquisizione e il sequestro dell’arma
Una volta individuato il sospettato gli agenti si sono recati presso la sua abitazione per effettuare una perquisizione domiciliare, finalizzata alla ricerca di armi. Durante il controllo è stata rinvenuta e sequestrata una pistola calibro 6.35 con matricola abrasa, insieme a 24 cartucce che erano state occultate all’interno di una scatola.
Alla luce degli elementi raccolti l’uomo è stato arrestato per detenzione illegale di arma e, dopo le formalità di rito, sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. L’autorità giudiziaria competente, la Procura della Repubblica di Ragusa, è stata immediatamente informata dell’accaduto e ha disposto le misure cautelari nei confronti dell’indagato.
Il contesto e le indagini in corso
Il caso ha destato particolare attenzione nella comunità di Vittoria, sia per la presenza di un’arma detenuta illegalmente sia per il collegamento con un episodio di danneggiamento ai danni di una cittadina.
Le indagini proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e per verificare se l’arma sequestrata sia stata utilizzata in altri episodi criminosi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.