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Una commerciante di Rieti è stata denunciata per danneggiamento aggravato e violenza privata dopo che numerosi cittadini hanno segnalato atti vandalici sulle proprie auto in sosta. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la donna avrebbe agito per riservare i parcheggi ai clienti del suo negozio.

L’intervento a Rieti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto è iniziato nei mesi scorsi quando gli operatori dell’Ufficio Denunce dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Rieti hanno ricevuto numerose querele da parte di cittadini.

Le vittime avevano denunciato danneggiamenti alle proprie autovetture, lasciate in sosta in una specifica via di un quartiere del capoluogo.

La ricostruzione dei fatti grazie alle telecamere

Gli agenti hanno visionato le immagini dei sistemi di sorveglianza installati nella zona e raccolto testimonianze tra i residenti. Attraverso questi elementi, le forze dell’ordine sono riuscite a ricostruire la dinamica degli episodi criminosi.

È emerso che una donna, titolare di un esercizio commerciale situato proprio accanto all’area di sosta interessata, avrebbe compiuto ripetuti atti vandalici sulle auto parcheggiate.

Le modalità degli atti vandalici

Secondo quanto accertato, la donna avrebbe rigato le fiancate delle vetture e, in alcuni casi, forato gli pneumatici.

L’obiettivo sarebbe stato quello di scoraggiare la sosta in quell’area, così da lasciare i posti liberi per i clienti del suo negozio. Questi comportamenti sono stati definiti come danneggiamento aggravato e violenza privata dagli inquirenti.

Denuncia e ulteriori contestazioni

La commerciante è stata quindi denunciata in stato di libertà alla locale Autorità Giudiziaria. Dovrà rispondere anche di atti persecutori, poiché gli episodi di danneggiamento sono stati perpetrati in modo reiterato anche nei confronti di membri del suo stesso nucleo familiare.

Nell’ambito del procedimento penale avviato nei confronti della donna, le eventuali responsabilità penali saranno accertate dal Giudice.

IPA