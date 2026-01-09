Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato denunciato per danneggiamento dalla Polizia di Stato intervenuta presso il dormitorio di Via Borgovico a Como. Il soggetto, un 24enne egiziano senza fissa dimora è stato sorpreso mentre danneggiava le parti comuni della struttura. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di furti, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto abusivo d’armi, è stato denunciato e la sua posizione amministrativa sarà oggetto di ulteriori accertamenti.

Danneggia porte e finestre in un dormitorio a Como

L’episodio si è verificato nella mattinata di giovedì 8 gennaio a Como. Una chiamata al 112 da parte di un dipendente del dormitorio di Via Borgovico ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per la presenza di un ospite straniero che stava danneggiando le parti comuni della struttura.

Giunti tempestivamente sul posto gli agenti della volante hanno trovato il 24enne ancora intento a danneggiare porte e finestre di uno dei piani del dormitorio. L’uomo è stato immediatamente fermato e condotto in Questura per ulteriori accertamenti.

I precedenti e la posizione irregolare

Durante le verifiche in Questura sono emersi numerosi precedenti di polizia a carico del giovane. In particolare, risultano a suo carico reati quali furti, resistenza a Pubblico Ufficiale, porto abusivo d’armi e violazioni in materia di immigrazione. Inoltre, è stata accertata la sua presenza irregolare sul territorio nazionale.

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per danneggiamento. La sua posizione sarà ora vagliata dagli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Como, che valuteranno l’emissione di un provvedimento amministrativo idoneo ed efficace nei suoi confronti.

La decisione spetta alle autorità, che col tempo effettueranno tutti gli accertamenti necessari per decidere quale misura adottare nei confronti del 24enne, anche alla luce dei precedenti di polizia menzionati. Dai primi rilievi emerge che il gesto del giovane non avrebbe procurato lesioni a persone.

Le conseguenze

L’episodio ha riportato l’attenzione sulla gestione delle strutture di accoglienza e sulla necessità di monitorare la presenza di soggetti con precedenti penali e posizione irregolare sul territorio.

La Polizia di Stato ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra operatori delle strutture e forze dell’ordine per garantire la sicurezza di ospiti e personale.

