Danneggia tre volte la lapide dell'ex sindaco a Treviglio vicino a Bergamo, denunciata una donna di 92 anni

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Per tre volte in due mesi qualcuno ha danneggiato la lapide di Ermanno Riganti, sindaco di Treviglio dal 1965 al 1975. La prima volta, il 14 agosto, accanto alla sua fotografia era stato lasciato anche un frammento di granito con un’offesa, e il gesto si è ripetuto altre due volte a settembre. Quando il commissariato e la Polizia locale hanno ricostruito i fatti, la sorpresa è stata trovare l’autrice: una donna di 92 anni. Il movente, secondo la ricostruzione, è un rancore che dura da sessant’anni. Negli anni Sessanta, durante il mandato di Riganti, il Comune aveva espropriato un terreno della famiglia della donna, una decisione che lei non ha mai digerito. Come riporta Prima Treviglio, la considerava un’ingiustizia mai dimenticata. L’anziana è stata denunciata e ha già risarcito i danni con un accordo conciliatorio.