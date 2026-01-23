Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

18 militanti antagonisti sono oggetto di indagini e di una richiesta di misura cautelare al termine delle operazioni condotte dalla Polizia di Stato di Torino in relazione a una serie di reati commessi durante manifestazioni tra settembre e novembre. Le accuse riguardano danneggiamento, violenza privata aggravata, resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale contestate a seguito di diversi episodi che hanno visto coinvolti centinaia di manifestanti in città.

18 militanti nel mirino della Questura di Torino

La Questura di Torino ha notificato il decreto di fissazione degli interrogatori preventivi emesso dal G.I.P. a carico di 18 militanti antagonisti.

La Procura della Repubblica ha depositato una richiesta di arresti domiciliari per i soggetti coinvolti, accusati di danneggiamento, violenza privata aggravata, resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale. Le indagini si riferiscono a una serie di manifestazioni e azioni di protesta che si sono svolte tra settembre e novembre nel capoluogo piemontese.

Manifestazione del 24 settembre: blocco dei binari a Porta Susa

Il primo episodio contestato risale al 24 settembre, quando una manifestazione in sostegno alla Global Sumud Flotilla ha visto la partecipazione di circa 1500 persone.

Dopo essersi radunati in piazza Castello i manifestanti hanno sfilato per le vie del centro fino a raggiungere la stazione ferroviaria di Porta Susa. Qui, circa 700 manifestanti hanno forzato uno degli accessi, entrando in stazione e occupando i binari per circa un’ora e venti minuti causando il blocco della circolazione ferroviaria.

2 ottobre: incursione all’aeroporto e corteo alle O.G.R.

Il 2 ottobre altri episodi hanno visto protagonisti circa 30 attivisti che, raggiunto in bicicletta l’aeroporto “S.Pertini” di Caselle, hanno tagliato la recinzione perimetrale e sono entrati nell’area aeroportuale provocando la sospensione dei voli per circa 30 minuti.

Nella stessa giornata un corteo di 10.000 persone ha attraversato il centro cittadino fino alle O.G.R., dove era previsto l’evento “Italian Tech Week” con la partecipazione di Jeff Bezos e Ursula Von der Leyen. I manifestanti hanno scavalcato e aperto i cancelli consentendo a decine di persone di accedere alla struttura.

All’interno sono stati danneggiati arredi, monitor, vetrate e quattro autovetture di Stellantis, oltre a episodi di spintonamenti e strattonamenti ai danni degli addetti alla sicurezza.

L’intervento del Reparto Mobile ha portato all’allontanamento dei manifestanti, ma due operatori sono rimasti feriti a causa del lancio di un’anguria da un corridoio sopraelevato, riportando lesioni con prognosi di 10 giorni.

3 ottobre: corteo e scontri presso la Leonardo

Il giorno successivo, 3 ottobre, circa 1300 attivisti hanno dato vita a un corteo attorno alle O.G.R. dove era in corso l’Italian Tech Week, tentando più volte di accedere alla struttura.

Durante gli scontri è avvenuto il lancio di pietre e oggetti contro le Forze dell’Ordine, che hanno respinto i manifestanti. Successivamente il gruppo si è spostato davanti alla sede dell’azienda Leonardo in corso Francia, dove si è verificato un fitto lancio di bottiglie e pietre contro la forza pubblica causando il ferimento di 6 operatori del Reparto Mobile, con prognosi fino a 30 giorni.

Inoltre, sono state danneggiate le autovetture dei dipendenti nel parcheggio aziendale.

14 novembre: irruzione nella Città Metropolitana di Torino

Un altro episodio oggetto di indagine riguarda l’irruzione all’interno della Città Metropolitana di Torino avvenuta il 14 novembre, durante il corteo No Meloni Day. In questa occasione i manifestanti hanno cercato di accedere indebitamente alla sede istituzionale attraverso una porta carraia, aggredendo gli operatori del Reparto Mobile con calci, colpi di asta di bandiera e lanci di oggetti tra cui sellini di bicicletta e un estintore, il cui gas è stato utilizzato contro il personale di Polizia.

In seguito a questi fatti nove operatori del Reparto Mobile sono rimasti feriti, con prognosi di 7 giorni. È stato inoltre effettuato l’arresto in flagranza differita di uno dei manifestanti coinvolti.

28 novembre: irruzione nella sede del quotidiano La Stampa

L’ultimo episodio contestato risale al 28 novembre, quando, a margine di un corteo per la giornata di sciopero generale, circa 80 manifestanti hanno scavalcato i cancelli esterni della sede del quotidiano La Stampa e sono entrati nello stabile.

All’interno sono state danneggiate alcune porte, una telecamera di videosorveglianza e sono state vergate diverse scritte sui muri.

