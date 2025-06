Danni al Parco di Pompei dopo lo sciame sismico ai Campi Flegrei, cedimenti causati dalle scosse di terremoto

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ancora scosse di terremoto nell’area di Napoli nella mattinata di giovedì 5 giugno 2025. Lo sciame sismico nella zona dei Campi Flegrei ha causato danni al Parco archeologico di Pompei. Dopo i primi controlli è stato accertato il cedimento parziale di un muro e di una porzione di volta nell’insula Meridionalis. In corso controlli a tappeto su tutta l’area degli scavi.

Sciame sismico ai Campi Flegrei, danni al Parco di Pompei

Il nuovo sciame sismico che si è verificato nelle prime ore di giovedì 5 giugno nella zona dei Campi Flegrei ha provocato dei danni alle strutture del Parco di Pompei.

Il Parco fa sapere che verso le 7 è stato accertato il cedimento parziale di un muro e di una porzione di volta nell’insula Meridionalis dell’area archeologica.

Non ci sono danni a persone, spiegano dagli scavi, e nella struttura danneggiata non ci sono affreschi o reperti mobili.

Il cedimento ha interessato una struttura già danneggiata durante il terremoto del 1980, che era stata puntellata e in fase di restauro.

Verifiche in corso in tutta l’area archeologica

Mentre si lavora alla messa in sicurezza dell’area, il Parco ha avviato una serie di controlli a tappeto su tutta l’area archeologica.

“Pompei è un sito fragile e stiamo lavorando a un controllo a tappeto in tutta l’area per verificare eventuali danni in seguito allo sciame sismico di stamattina, al fine di avere nei tempi più rapidi possibili un quadro completo”, ha detto il direttore del Parco, Gabriel Zuchtriegel.

Il Parco sta collaborando con l’Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e con un team di esperti esterni a cui è stato affidato il monitoraggio periodico dell’intera area della città antica di Pompei.

I dati del monitoraggio, basati su una piattaforma digitale sviluppata appositamente, servono per programmare le attività di manutenzione, essenziali per la conservazione delle strutture.

Le scosse di terremoto

Il nuovo sciame sismico nella zona dei Campi Flegrei si è verificato nelle prime ore del 5 giugno, con una prima scossa di terremoto di magnitudo 2.1 registrata alle 6.39.

A seguire diverse altre scosse: la più intensa, di magnitudo 3.2, è avvenuta alle 6.48.

L’ultima scossa di rilievo, di magnitudo 2.0, è stata registrata dall’Ingv alle 15.51.