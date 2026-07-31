Danni e crolli a Pozzuoli dopo il violento terremoto a Napoli, il video e blackout in città

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 4.7 con epicentro Campi Flegrei di Pozzuoli, in provincia di Napoli, ha provocato danni e crolli. L’episodio è avvenuto alle 19.46 di venerdì 31 luglio. Sui social, dopo pochi minuti, è apparso anche un video che mostra i primi danni del sisma. Le immagini mostrano il crollo del costone del monte Solfatara. Blackout in tutta la città di Napoli con le linee elettriche che si sono riattivate dopo qualche minuto.

Terremoto a Pozzuoli avvertito a Napoli, cosa è successo

Come riporta NapoliToday, si sarebbero verificati diversi crolli nella zona dei Campi Flegrei.

Il video che circola mostra il crollo del costone del monte Solfatara.

Nelle immagini vengono mostrate persone impaurite e danni a case e auto, quest’ultime schiacciate da pezzi del costone crollato.

Come da protocollo sono partiti i controlli a linee elettriche e tubi del gas e dell’acqua.

Stop ai treni a causa del terremoto

Dopo la scossa di terremoto ai Campi Flegrei sentita in tutta Napoli, Trenitalia ha informato che "è stata sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli, compresa la linea Alta Velocità, per consentire le verifiche tecniche sullo stato dell’infrastruttura".

La circolazione riprenderà dopo il completamento dei controlli e quando verrà accertata la piena sicurezza della linea.

A Napoli, in attesa dei controlli di routine, sono state chiuse la Metro Linea 1 e Linea 2.

Il sisma sarebbe stato avvertito in tutto il capoluogo campano.

I danni a Pozzuoli

Per valutare verifiche e interventi a Pozzuoli, è stato convocato il centro operativo comunale.

Secondo NapoliToday, la situazione sarebbe critica ma non si conoscono ancora nei dettagli eventuali danni.

La gente si sarebbe riversata in strada dopo la scossa.

Ci sarebbe stato il crollo di un muro sui binari della vecchia stazione della Cumana chiusa ormai da tempo.

Ci sarebbero crolli in tutta la zona dei Campi Flegrei.

A Bacoli, invece, il sindaco Josi Gerardo Della Ragione, ha precisato che non si sono verificati danni a cose e persone.