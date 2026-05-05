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È di sette immobili e altrettante porzioni di terreni sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza in provincia di Cosenza, dove una società e sei persone sono state coinvolte in un presunto danno erariale superiore a 30 milioni di euro. Il provvedimento è stato disposto dalla Corte dei Conti per la Calabria, su richiesta della Procura Regionale, nell’ambito di indagini sulla gestione di un complesso turistico.

Le indagini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione è stata coordinata dal Comando Provinciale di Cosenza, su delega della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Calabria di Catanzaro. I militari del Gruppo Sibari hanno eseguito un decreto di sequestro conservativo su sette immobili e altrettante porzioni di terreni, riconducibili a una società attiva nella gestione di un complesso turistico situato nella provincia di Cosenza.

Le persone coinvolte e gli inviti a dedurre

Oltre al sequestro, sono stati notificati i relativi inviti a dedurre a sei persone indiziate di aver causato il danno erariale alle casse dello Stato, nonché all’impresa interessata. Questi inviti, emessi dalla Procura Regionale della Corte dei Conti, consentiranno agli indagati di presentare eventuali memorie difensive e documentazione a propria discolpa.

Le modalità del presunto illecito

Le investigazioni, coordinate dal Procuratore Regionale f.f. della Corte dei Conti Calabria, dott. Giovanni Di Pietro, sono state condotte attraverso approfondite analisi economico-patrimoniali e un’attenta revisione di dati, atti e documenti, anche acquisiti dall’Agenzia Nazionale per lo sviluppo Invitalia S.p.A., società controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Secondo quanto emerso, la società cosentina avrebbe deliberato un fittizio aumento di capitale sociale, attraverso operazioni societarie e artifizi contabili, al fine di ottenere un finanziamento pubblico. Tale finanziamento, gestito all’epoca dal Ministero dello Sviluppo Economico ed erogato da Invitalia S.p.A., sarebbe stato ottenuto indebitamente.

L’utilizzo delle risorse e la quantificazione del danno

Le risorse finanziarie così ottenute sarebbero state impiegate, tra le altre cose, per la realizzazione di un polo turistico multifunzionale, dotato di centro benessere e sala-congressi. Gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza hanno permesso di quantificare un danno erariale superiore a 30 milioni di euro, derivante dalla indebita percezione di fondi pubblici da parte della società proprietaria del resort.

Il provvedimento di sequestro e le prossime fasi

Sulla base degli elementi raccolti, la Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria della Corte dei Conti, su richiesta della Procura Regionale, ha emesso il provvedimento di sequestro conservativo, eseguito dai militari della Guardia di Finanza. Le prossime fasi del procedimento saranno dedicate all’accertamento delle eventuali responsabilità e delle conseguenze giuridiche per i soggetti coinvolti.

Il ruolo della Guardia di Finanza nel contrasto agli illeciti

L’attività svolta dai militari del Gruppo Sibari conferma il ruolo strategico della Guardia di Finanza nel contrasto agli illeciti nel settore della spesa pubblica. Particolare attenzione viene riservata alle forme di illegalità che comportano lo sperpero o l’indebita appropriazione di risorse destinate agli investimenti, fenomeni che ostacolano lo sviluppo del Paese.

IPA