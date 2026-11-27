Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Avevano già consegnato i gioielli di casa a un finto perito, mandato da un sedicente carabiniere. Ma quando hanno capito di essere stati truffati, un anziano e la sua badante hanno ribaltato la situazione: hanno fatto credere al truffatore di avere altri preziosi e lo hanno convinto a rimandare il complice. Ad aspettarlo, il 26 novembre 2026 nel quartiere Villaggio degli Sposi a Bergamo, c’era la polizia.

La truffa del finto carabiniere a Bergamo

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto era cominciato con una telefonata: un uomo si era presentato come appartenente all’Arma e, con la scusa di una verifica, aveva convinto l’anziano e la badante a consegnare i gioielli a un presunto incaricato, arrivato poco dopo alla porta.

Solo dopo averglieli affidati i due si sono resi conto del raggiro e hanno avvisato la Squadra Volante. Senza interrompere i contatti con il falso militare, gli hanno fatto credere di avere in casa altri oggetti di valore. Come riporta BergamoNews, quando gli agenti sono entrati nell’abitazione erano ancora in videochiamata con lui.

La trappola e l’inseguimento in via per Grumello

Gli agenti si sono appostati vicino al palazzo e poco dopo il complice si è ripresentato. Riconosciuta la polizia, ha provato a scappare a piedi, attraversando la strada e infilandosi tra le auto in transito, ma è stato raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento finito in via per Grumello. L’uomo non aveva documenti ed è stato identificato in Questura attraverso le impronte. È stato denunciato a piede libero per truffa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

IPA