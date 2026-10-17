Danno mangime a base di pollo ai salmoni, è uno degli effetti indiretti del Super El Niño: arriverà in Italia

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

In Europa hanno iniziato a nutrire i salmoni con mangime a base di pollo. Non è una pratica illegale, ma si tende a privilegiare l’uso di mangime a base di pesce, in particolar modo di pesce azzurro. Ma gli effetti indiretti del Super El Niño si fanno sentire anche in questo caso. Infatti, il pesce azzurro utilizzato per il mangime delle aziende di salmone europee viene prodotto principalmente in Perù. Ma il cambio di temperatura spinto da El Niño ha fatto crollare gli stock ittici del Paese.

Mangime a base di pollo per i salmoni

Diverse aziende europee produttrici di salmone stanno iniziando a usare mangime a base di pollo nei propri allevamenti. La notizia viene data dal Financial Times, che spiega il fenomeno dovuto indirettamente al Super El Niño.

Il quotidiano di economia ricorda anche che non è illegale usare mangimi da animali terrestri per l’acquacoltura. L’Unione Europea si è infatti dotata di una regolamentazione corretta e rivista già dal 2017, ma si tratta comunque di un argomento dibattuto che finisce per non piacere a chi quel pesce lo acquista.

Solitamente il salmone viene nutrito con pesce azzurro, ma il maggior produttore di mangime a base di pesce azzurro è il Perù. Proprio uno dei Paesi maggiormente colpiti dagli effetti del Super El Niño 2026-2027.

Temperature più alte e crollo degli stock ittici

Secondo i modelli climatici predittivi, a dicembre 2026 ci si aspetta un picco di +4,0 °C nella regione dell’Oceano Pacifico. Il super El Niño infatti si presenta come un fenomeno climatico naturale sì, ma che causa anomalie termiche nel breve e nel lungo periodo.

L’acqua così calda rischia di avere effetti come siccità, alluvioni, carestie e in generale disequilibrio ecologico per la fauna selvatica.

Una delle conseguenze sembra essere la fuga del pesce azzurro dalla costa dell’Oceano Pacifico meridionale. Questi pesci si stanno allontanando verso acque più fredde dove trovare le prede. Proprio per questo il Perù sta perdendo gli stock ittici. Molti pescherecci si stanno quindi inoltrando in mare più aperto per cercare il pesce, ma senza troppo successo.

A tavola a Natale

Per questo le aziende stanno riconsiderando il mangime per l’acquacoltura del salmone. In molte si stanno orientando sul pollo, nello specifico sottoprodotti lavorati e raffinati. Il risultato, scrivono sul Financial Times, non è diverso dai mangimi derivati da pesci selvatici.

In aggiunta alla sovrapesca nel mare europeo, la crisi economica e quella dei carburanti, il pesce azzurro selvatico si trova ormai a prezzi troppo alti per usarlo come mangime.

Alle aziende quindi non conviene più acquistare questi prodotti. Si passa a qualcosa di più sostenibile per le tasche. Sulle tavole delle festività natalizie si troverà quindi salmone alimentato con questo tipo di mangime, ma sulle etichette dei clienti europei sarà esplicitato che il prodotto finale è stato alimentato in questo modo. Quindi anche in Italia si comprerà salmone alimentato con proteine di animali terrestri come i polli.